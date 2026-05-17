Lafta halkçı icraatta rüşvetçi: CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nde aşevinden yemek şirketten sahte fatura itirafı

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Altınsaray Organizasyon Salonu'nu işleten Açıkeller, 2012'den bu yana Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği, Öğretmenler Günü, Kadınlar Günü, Engelliler Günü gibi organizasyonların ihaleyle kendisine verildiğini anlattı.Organizasyonların ihaleleri için de Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan'ın talimatıyla belediyeden kendisine boş olarak 3 boş teklif mektubu verildiğini belirten Açıkeller, bunlardan ikisini tanıdığı firmalar üzerinden, birini de kendi firması üzerinden teklif verip aldığını söyledi.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan

Organizasyonların yemeklerinin de Yıldızhan'ın talimatıyla belediye aşevinden gönderildiğini ifade eden Açıkeller, buna rağmen yine Yıldızhan'ın talebiyle kendisi dışarıdan almış gibi belediyeye fatura kestiğini öne sürdü.Organizasyonlar karşılığında belediye tarafından yatırılan paraları aynı gün çekip Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan'ın oğlu Mahmut Yıldızhan'a 6-7 kez, sekreteri Filiz'e 8-10 kez, Belediye Özel Kalem Müdürü Özcan Erkaya'ya bir kez, kardeşi Özgür Erkaya'ya da 2 kez verdiğini iddia eden Açıkeller, bu yolla 7-8 milyon TL verdiğini öne sürdü.