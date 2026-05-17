6 bin KM menzille devler liginde! Dünyanın en güçlü balistik füzeleri listesine Yıldırımhan damgası

SAHA Expo 2026'da tanıtılan tamamen yerli ve milli balistik füze Yıldırımhan, uluslararası dengeleri değiştirdi. ABD, İngiliz ve Alman basınının yakından takip ettiği yerli füze güncellenen "dünyanın en uzun menzilli balistik füzeleri" listesine girdi. Gövdesindeki Atatürk imzası ve Yıldırım Bayezid tuğrasıyla dikkat çeken Yıldırımhan kaç kilometre menzilli, özellikleri neler? İşte Rusya'nın Sarmat'ından ABD'nin Sentinel'ine, dünyayı titreten o füzeler ve Türkiye'nin gururu Yıldırımhan'ın listedeki yeri.

Türkiye'nin yerli ve milli balistik füze projesi Yıldırımhan, dünyanın en uzun menzilli balistik sistemleri arasında gösterilmeye başlandı. 2026 SAHA Expo'da tanıtılan füze, kısa sürede uluslararası savunma çevrelerinin dikkatini çekti.

Uluslararası savunma yayınları Yıldırımhan’ı gündemine aldı

ABD, İngiltere ve Almanya merkezli savunma yayınlarında öne çıkarılan Yıldırımhan, güncellenen "dünyanın en uzun menzilli balistik füzeleri" listesinde kendine yer buldu. Uzmanlar sistemin yalnızca teknik kapasitesiyle değil, Türkiye'nin savunma doktrinindeki yeni yaklaşımıyla da öne çıktığını değerlendiriyor.

6 bin kilometre menzil ve Mach 25 hız kapasitesi

Yıldırımhan'ın açıklanan teknik verileri, füzenin stratejik caydırıcılık sınıfında değerlendirilebileceğini ortaya koydu.

Füzenin öne çıkan özellikleri şöyle:

  • 6 bin kilometre menzil
  • Mach 9 ile Mach 25 arasında hız kapasitesi
  • Sıvı Nitrojen Tetroksit yakıt sistemi
  • 4 adet roket itki motoru
  • Uzun menzilli balistik yapı
  • Yerli ve milli AR-GE altyapısı
Türkiye’nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli füze

Savunma çevrelerinde özellikle menzil ve hız kombinasyonunun dikkat çektiği belirtilirken, Yıldırımhan'ın Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli füze olduğu ifade ediliyor.

Yıldırım Bayezid’in tuğrası ve Atatürk’ün imzası gövdede

Füzenin teknik yapısının yanı sıra tasarımında kullanılan semboller de öne çıktı.

Beyaz gövde üzerine altın sarısı harflerle "Yıldırımhan" ismi işlenirken, sistemin bir bölümünde Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in tuğrasına yer verildi. Burun kısmına yakın bölümde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası kullanıldı.

Savunma fuarında sergilenen tasarımın sosyal medyada da yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Test atışları için hazırlıklar başlıyor

Edinilen bilgilere göre Yıldırımhan için önümüzdeki dönemde test atışlarının başlaması planlanıyor. Füzenin geliştirme sürecinin Milli Savunma Bakanlığı AR-GE bünyesinde yürütüldüğü aktarıldı.

Yıldırımhan dünya listesinde 9. sırada yer aldı

Güncel listede öne çıkan sistemler şöyle sıralandı:

SıraÜlkeFüze SistemiMenzil
1RusyaRS-28 Sarmat18.000 km
2Kuzey KoreHwasong-1918.000 km
3ABDLGM-35 Sentinel17.000 km
4ÇinDF-4115.000 km
5RusyaRS-24 Yars12.000 km
6İngiltereTrident II (D5)12.000 km
7ÇinJL-211.000 km
8FransaM51.210.000 km
9TürkiyeYıldırımhan6.000 km
RS-28 Sarmat: Batı’nın ’Şeytan II’ dediği 18 bin kilometrelik füze

RUSYA: RS-28 SARMAT (SATAN II) — 18.000 KİLOMETRE

Batı'da "Şeytan II" olarak adlandırılan RS-28 Sarmat, kıtalararası balistik füze sistemleri arasında gösteriliyor. Nükleer silah taşıma amacıyla geliştirilen sistem, karadan fırlatılabiliyor.

Füzenin minimum 5.500 kilometre menzile sahip olduğu belirtilirken, uzun menzilli stratejik saldırı kapasitesi nedeniyle dünyanın en güçlü balistik sistemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore’nin 28 metre uzunluğundaki Hwasong-19 sistemi

KUZEY KORE: HWASONG-19 — 18.000 KİLOMETRE

Kuzey Kore tarafından geliştirilen Hwasong-19, kıtalararası balistik füze (ICBM) sınıfında yer alıyor.

Sistemin öne çıkan özellikleri şöyle:

  • Alternatif isimler: HS-19, Hwasongpho-19
  • Uzunluk: 28 metre
  • Savaş başlığı: Nükleer veya konvansiyonel
  • Tahrik sistemi: Üç aşamalı katı yakıtlı motor
  • Platform: Yol mobil taşıyıcı-kurucu fırlatıcı
  • Yük kapasitesi: Tekli veya çoklu bağımsız hedefleme sistemi (MIRV)
  • Durum: Geliştirme aşamasında
  • Hizmet başlangıcı: 2024

Test edilen menzilinin 1.000 kilometre olduğu belirtilirken, operasyonel menzil kapasitesinin tam olarak açıklanmadığı aktarıldı.

ABD’nin yeni nesil LGM-35 Sentinel projesi

ABD: LGM-35 SENTİNEL — 17.000 KİLOMETRE

ABD'nin yeni nesil kıtalararası balistik füze sistemi olarak geliştirilen LGM-35 Sentinel, Minuteman III sistemlerinin yerine geçecek şekilde tasarlandı.

Sistem hakkında öne çıkan bilgiler şöyle:

  • Yaklaşık 17.000 kilometre menzil
  • Üç aşamalı katı yakıtlı motor
  • Yüksek hassasiyetli hedef vurma kapasitesi
  • Geliştirici: Northrop Grumman
  • Modüler ve açık mimarili yazılım altyapısı
  • Gelişmiş siber güvenlik ve şifreli iletişim sistemi
  • Termonükleer savaş başlığı taşıma kapasitesi

Program kapsamında ABD'deki yüzlerce fırlatma silosu ve kontrol merkezinin de modernize edilmesinin planlandığı ifade edildi.

Çin’in Mach 25 hıza ulaşan DF-41 füzesi

ÇİN: DF-41 (DONGFENG-41) — 15.000 KİLOMETRE

DF-41, Çin Halk Kurtuluş Ordusu envanterinde bulunan kıtalararası balistik füze sistemleri arasında yer alıyor.

Sistemin teknik özellikleri şöyle sıralandı:

  • Menzil: 12.000 — 15.000 kilometre
  • Azami hız: Mach 25
  • Yakıt tipi: Katı yakıtlı motor
  • Başlık kapasitesi: 10 adede kadar MIRV nükleer başlık
  • Fırlatma platformu: Mobil / tekerlekli araç sistemi (TEL)

Yüksek manevra kabiliyeti nedeniyle dünyanın en gelişmiş ICBM sistemleri arasında gösteriliyor.

Rusya’nın mobil platformlu RS-24 Yars sistemi

RUSYA: RS-24 YARS — 12.000 KİLOMETRE

Rusya envanterindeki RS-24 Yars sistemi, mobil ve silo tabanlı kullanılabilen kıtalararası balistik füze olarak öne çıkıyor.

Sistemin öne çıkan teknik özellikleri şöyle:

  • Menzil: 11.000 — 12.000 kilometre
  • Azami hız: Mach 20
  • Güdüm sistemi: GLONASS destekli atalet güdümü
  • Fırlatma platformu: Mobil veya sabit silo
  • Yakıt tipi: Katı yakıt

RS-24 Yars, Rusya'nın stratejik nükleer caydırıcılık sistemleri arasında değerlendiriliyor.

İngiltere’nin denizaltı tabanlı Trident II füzesi

İNGİLTERE: UGM-133 TRİDENT II (D5) — 12.000 KİLOMETRE

UGM-133 Trident II (D5), ABD ve İngiltere donanmalarında kullanılan denizaltından fırlatılan kıtalararası balistik füze sistemi olarak biliniyor.

Sistemin dikkat çeken özellikleri şöyle:

  • Yaklaşık 12.000 kilometre menzil
  • Üretici: Lockheed Martin Space
  • Üç kademeli katı yakıt sistemi
  • MIRV çoklu nükleer başlık kapasitesi

Sistem, denizaltı konuşlu stratejik caydırıcılık platformları arasında yer alıyor.

Çin’in Jin sınıfı denizaltılarından fırlatılan JL-2

ÇİN: JL-2 — 11.000 KİLOMETRE

JL-2, Çin'in denizaltından fırlatılan balistik füze sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikleri şöyle sıralandı:

  • Platform: Tip 094 Jin sınıfı nükleer denizaltılar
  • Menzil: Yaklaşık 11.000 kilometre
  • Yakıt tipi: Katı yakıtlı, üç aşamalı sistem
  • Yük kapasitesi: Tekli 1 megatonluk savaş başlığı veya çoklu MIRV başlık sistemi

Füzenin deniz tabanlı stratejik saldırı kapasitesi nedeniyle Çin'in önemli savunma sistemlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Fransa’nın 10 MIRV başlık taşıyan M51.2 sistemi

FRANSA: M51.2 — 10.000 KİLOMETRE

Fransa'nın M51 serisi balistik füze sistemleri, denizaltılardan fırlatılan kıtalararası nükleer füze kategorisinde yer alıyor.

M51.2 ve M51.3 sistemlerinin öne çıkan özellikleri şöyle:

  • Menzil: 8.000 — 11.000 kilometre
  • Uzunluk: 13 metre
  • Çap: 2,35 metre
  • Ağırlık: Yaklaşık 53 bin kilogram
  • Motor sistemi: 3 kademeli katı yakıtlı roket motoru
  • Başlık kapasitesi: 6 ila 10 MIRV termonükleer savaş başlığı
  • Hız: Mach 15+
  • Platform: Triomphant ve yeni nesil SNLE sınıfı denizaltılar

Fransa'nın nükleer caydırıcılık stratejisinin temel sistemleri arasında gösteriliyor.

Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Güncel