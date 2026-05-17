6 bin KM menzille devler liginde! Dünyanın en güçlü balistik füzeleri listesine Yıldırımhan damgası
SAHA Expo 2026'da tanıtılan tamamen yerli ve milli balistik füze Yıldırımhan, uluslararası dengeleri değiştirdi. ABD, İngiliz ve Alman basınının yakından takip ettiği yerli füze güncellenen "dünyanın en uzun menzilli balistik füzeleri" listesine girdi. Gövdesindeki Atatürk imzası ve Yıldırım Bayezid tuğrasıyla dikkat çeken Yıldırımhan kaç kilometre menzilli, özellikleri neler? İşte Rusya'nın Sarmat'ından ABD'nin Sentinel'ine, dünyayı titreten o füzeler ve Türkiye'nin gururu Yıldırımhan'ın listedeki yeri.
DÜNYANIN EN UZUN MENZİLLİ BALİSTİK FÜZELERİ
Güncel listede öne çıkan sistemler şöyle sıralandı:
|Sıra
|Ülke
|Füze Sistemi
|Menzil
|1
|Rusya
|RS-28 Sarmat
|18.000 km
|2
|Kuzey Kore
|Hwasong-19
|18.000 km
|3
|ABD
|LGM-35 Sentinel
|17.000 km
|4
|Çin
|DF-41
|15.000 km
|5
|Rusya
|RS-24 Yars
|12.000 km
|6
|İngiltere
|Trident II (D5)
|12.000 km
|7
|Çin
|JL-2
|11.000 km
|8
|Fransa
|M51.2
|10.000 km
|9
|Türkiye
|Yıldırımhan
|6.000 km
Ezgi Polat Takvim.com.tr Güncel