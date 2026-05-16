Başkan Erdoğan’dan gençlere “Yeni Türkiye” mesajı: Masada sözümüz, sahada gücümüz var

Erdoğan, hangi bölgeden ve kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir gencinin aynı değerde olduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turka Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni Programı"na katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde ayrıca yurt dışında yaşayan kardeşlerimize selam ve sevgilerimi yolluyorum. Emeğin merkezi Kocaeli'ye hepiniz hoşgeldiniz sefalar getirdiniz. Gönüllerimizi burada buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun.

Rabb'im ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek. Bu can bu bedende olduğu sürece gönül yoldaşlığımız devam edecek. Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİN MENZİLİNDE SİZLERİN HUZURU VAR"

Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcansın istiyoruz.

Bakın, milletimiz yakın tarihimizde "Gençliğim eyvah" diye çok hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak.

"BİZ SİZE SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ"

Hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir genci bizim için aynı değerlidir, aynı önemdedir, başımızın tacıdır. Her bir gencimiz, aileleriyle birlikte bu ülkeyi yaşatan ocağın en gür meşalesi, birlik bahçemizin en güzel fidanıdır.

Varsın birileri size sürekli karamsarlık aşılasın, varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkârları, şairleri, edipleri, ressamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasetçileri, bakanları, inşallah cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak.

