Kanarya’nın durumu yeni sezonda endişe yaratıyor! Avrupa’daki ilk raunt sonrası panik oluştu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. İki maç üzerinden oynanan eleme sisteminde avantajı rakibine kaptıran Sarı-Lacivertliler, ortaya koyduğu performansla futbol otoritelerinin eleştirilerine maruz kaldı. Maçın ilk yarısında özellikle savunma ve orta saha kurgusundaki dağınıklık dikkat çekerken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun tercihleri de tartışma konusu oldu. Yeni transferler John Duran ve Semedo'nun yedek soyundurulması kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, kanatların işlememesi, Fred, Szymanski ve Amrabat üçlüsünün orta alanda etkisiz kalması mağlubiyetin başlıca nedenleri arasında gösterildi.



BEKLENEN HAMLELER OLMADI

Ayrıca yönetimin transfer döneminde beklenen hamleleri yapamaması ve kadro derinliğinin yeterli seviyeye ulaşmaması da eleştirilen başlıklar arasında yer aldı. İlk maçta alınan mağlubiyetin ardından rövanş için umutlar sürse de, sergilenen oyun gelecek adına endişe yaratıyor. Fenerbahçe'nin İstanbul'daki rövanşta hem skor hem de oyun anlamında toparlanması için Teknik Direktör Mourinho'nun nasıl bir planlama yapacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

JAYDEN MÜTHİŞ DÖNDÜ

Geçen sezonun tamamını sakat geçiren Jayden Oosterwolde'nin Feyenoord maçı performansı göz oldurdu. Maç boyunca 1/1 başarılı dripling yaparak yüzde 100'lük bir başarı oranı yakalayan Oosterwolde, oyun kurulumunda da kilit rol oynadı. Hollandalı futbolcu toplam 7 pas arasıyla takımına önemli pozisyonlar yaratırken, savunmada da etkinliğini hissettirdi.



HÜCUMDA SIKINTI CİDDİ

Feyenoord maçı boyunca Fenerbahçeli futbolcular sadece 13 kez rakip ceza sahasında buluştu. Bu 13 buluşmada Sarı-Lacivertliler'in golcüleri En Nesyri, John Duran ve Cenk Tosun'un olmadığı çok dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler'in, ligin başlamasına kısa süre kala hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynanan karşılaşmada hücumda verimli olamaması üzerine teknik heyet bu sorunu gidermek için çalışacak.



KORKUTAN İSTATİSTİK

Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Hollanda takımına deplasmanda kaybeden Kanarya, Avrupa kupalarında ilk ayağını deplasmanda kaybettiği 24 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde tur atlayabildi. (Göteborg; 1998/99 UEFA Kupası ön elemeleri.

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezondaki durumu Feyenoord ile yapılan karşılaşma sonrasında sorgulanmaya başladı.