İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sabah'tan Hilal Kaplan'a verdiği özel röportajda Türkiye'nin güvenlik gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi; organize suç ve kara para aklamayla mücadeleden Terörsüz Türkiye sürecine, Alihan Kuriş soruşturmasından suç örgütlerinin finansal yapılarının hedef alınmasına kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Çiftçi'nin kamuoyunun merak ettiği konulara yönelik sorulara verdiği cevaplar: Kara parayı artık sadece ekonomik veya adli bir mesele değil, bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdiğinizi söylüyorsunuz. O hâlde Türkiye'nin güvenlik anlayışında yeni bir dönemden mi söz ediyoruz? Hedefimiz nettir: Huzurun Yüzyılı'nı inşa etmek. Bu, bir söylem değişikliği değil, bir yöntem değişikliğidir. Çünkü suçun yapısı değişti. Karşımızdaki yapıların çoğu, terör, uyuşturucu, siber dolandırıcılık ve düzensiz göç faaliyetlerini bir arada yürüten hibrit yapılardır.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinin yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) SUÇA TAVİZ YOK Bu yeni dönemin bir de doktrini var. Bugün suçlunun elindeki en büyük silah kurşun değil, görünmezliktir. Suç örgütü; paravan bir şirketin içine, bir kripto cüzdanın gölgesine, üç kademeli şifreli bir uygulamanın karanlığına veya sahte bir hesabın ardına saklanıyor. Ne paravanın içinde ne kripto cüzdanın gölgesinde ne üç kademeli şifrenin arkasında kimse devletin menzili dışında değildir. Kara para aklamada bankacılık ve ödeme sistemleri, elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ağları, paravan şirketler, sahte ticari işlemler, gayrimenkul, değerli maden ve taşlar, yüksek bedelli araç alım satımı ve ticaret yoluyla aklama yöntemleri risk temelli olarak izlenmektedir. Ancak altını özellikle çizmek isterim: Bir sektörün risk analizinde yer alması, o sektörde faaliyet gösteren herkesi suçlu hâle getirmez.