Çok güzelsin Kartalım! Beşiktaş Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi. Karşılaşmada gol perdesini 6'ıncı dakikada Oh açtı. 12'de ise Murillo farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 bitti. İkinci yarıda dakikalar 59'u gösterirken Orkun Kökçü penaltıda topun başına gelerek skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Kartal sahadan farklı galip ayrıldı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri 6'ıncı maçında da gol yemedi ve Avrupa Ligi lig aşaması için büyük bir avantaj yakaladı. Rövanş maçı 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.

Murillo attığı gol sonrası sevinç yaşadı 1' İlk düdük çaldı Beşiktaş - Kauno Zalgiris mücadelesi başladı 6' GOL | Beşiktaş 1-0 Zalgiris Beşiktaş, Hyeon-Gyu Oh'un golüyle erken öne geçti. Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Oh, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Svedkauskas'ın çelmeye çalıştığı meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti ve siyah-beyazlılar skoru 1-0'a getirdi. 12' GOL | Beşiktaş 2-0 Zalgiris Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan yaptığı ortada kale önünde iyi pozisyon alan Murillo, tek dokunuşla topu filelere gönderdi. 29' Oh ikinci gole yaklaştı Beşiktaş duran topla bir kez daha tehlike yarattı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Emirhan Topçu ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Svedkauskas topu çeldi. Dönen topu Hyeon-Gyu Oh kale alanı içinde tamamlamak istedi ancak Zalgiris savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 38' Oh kafayla yokladı Beşiktaş, paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından gole yaklaştı. Sağ tarafta Cerny'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Oh kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 45' İlk devrede mutluyuz Beşiktaş ilk 45 dakikayı rakibi karşısında 2-0 önde kapattı. 46' İkinci yarı başladı Beşiktaş - Kauno Zalgiris mücadelesinde ikinci yarının ilk düdüğü çaldı. 51' İlhan kafayla denedi Beşiktaş ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Orkun Kökçü'nün sol taraftan penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada İlhan Fakılı kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı. 58' Beşiktaş penaltı kazandı Beşiktaş penaltı kazandı. Rıdvan Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hyeon-Gyu Oh, Slivka'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi. 59' GOL | Beşiktaş 3-0 Zalgiris Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle farkı üçe çıkardı. Topun başına geçen milli futbolcu, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Svedkauskas'ın solundan ağlara gönderdi. 68' Vlahovic gole yaklaştı Beşiktaş dördüncü gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan yaptığı ortada kale alanı önünde iyi yükselen Vlahovic kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Svedkauskas topu çelerek gole izin vermedi. 90' Maç sonucu | Beşiktaş - Kauno Zalgiris: 3-0 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti.