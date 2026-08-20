Çok güzelsin Kartalım! Beşiktaş Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 yenerek lig aşamasına katılmak adına çok büyük bir avantaj yakaladı. Rövanş mücadelesi 27 Ağustos'ta oynanacak. İşte yaşananlar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi.
Karşılaşmada gol perdesini 6'ıncı dakikada Oh açtı. 12'de ise Murillo farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 bitti. İkinci yarıda dakikalar 59'u gösterirken Orkun Kökçü penaltıda topun başına gelerek skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Kartal sahadan farklı galip ayrıldı.
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri 6'ıncı maçında da gol yemedi ve Avrupa Ligi lig aşaması için büyük bir avantaj yakaladı. Rövanş maçı 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.
1' İlk düdük çaldı
Beşiktaş - Kauno Zalgiris mücadelesi başladı
6' GOL | Beşiktaş 1-0 Zalgiris
Beşiktaş, Hyeon-Gyu Oh'un golüyle erken öne geçti. Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Oh, kafa vuruşunu yaptı.
Kaleci Svedkauskas'ın çelmeye çalıştığı meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti ve siyah-beyazlılar skoru 1-0'a getirdi.
12' GOL | Beşiktaş 2-0 Zalgiris
Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan yaptığı ortada kale önünde iyi pozisyon alan Murillo, tek dokunuşla topu filelere gönderdi.
29' Oh ikinci gole yaklaştı
Beşiktaş duran topla bir kez daha tehlike yarattı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Emirhan Topçu ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Svedkauskas topu çeldi.
Dönen topu Hyeon-Gyu Oh kale alanı içinde tamamlamak istedi ancak Zalgiris savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
38' Oh kafayla yokladı
Beşiktaş, paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından gole yaklaştı. Sağ tarafta Cerny'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Oh kafa vuruşunu yaptı.
Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
45' İlk devrede mutluyuz
Beşiktaş ilk 45 dakikayı rakibi karşısında 2-0 önde kapattı.
46' İkinci yarı başladı
Beşiktaş - Kauno Zalgiris mücadelesinde ikinci yarının ilk düdüğü çaldı.
51' İlhan kafayla denedi
Beşiktaş ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Orkun Kökçü'nün sol taraftan penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada İlhan Fakılı kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.
58' Beşiktaş penaltı kazandı
Beşiktaş penaltı kazandı. Rıdvan Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hyeon-Gyu Oh, Slivka'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi.
59' GOL | Beşiktaş 3-0 Zalgiris
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle farkı üçe çıkardı. Topun başına geçen milli futbolcu, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Svedkauskas'ın solundan ağlara gönderdi.
68' Vlahovic gole yaklaştı
Beşiktaş dördüncü gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan yaptığı ortada kale alanı önünde iyi yükselen Vlahovic kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Svedkauskas topu çelerek gole izin vermedi.
90' Maç sonucu | Beşiktaş - Kauno Zalgiris: 3-0
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti.
ITALIANO'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou ve Semih Kılıçsoy'u Kauno Zalgiris maçında yedek kulübesine çekti.
İtalyan teknik adam bu futbolcuların yerine Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Hyeon-Gyu Oh'a başlangıç kadrosunda görev verdi.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Siyah-beyazlılar Kauno Zalgiris karşısına şu 11'le çıktı:
Alexander Nubel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Hyeon-Gyu Oh.
YEDEKLER
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise şu isimler yer aldı:
Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy.
VLAHOVIC İLK KEZ KADRODA
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Kauno Zalgiris karşılaşmasıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı takımın maç kadrosuna girdi.
UEFA listesine dahil edilen 26 yaşındaki Sırp santrfor, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Vlahovic böylece Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıkma ihtimalini de yakaladı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesindeki ısınma bölümünde Dusan Vlahovic'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Tribünlerin çağırdığı isimlerden biri olan Sırp golcü, taraftarların tezahüratlarına karşılık verdi.
TARAFTARDAN ITALIANO'YA DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Vincenzo Italiano'ya da maç öncesinde destek verdi.
Isınma bölümünde takımının başında sahaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin tezahüratlarına alkışlarla karşılık verdi.
İKİ KULÜP DOSTLUK YEMEĞİNDE BULUŞTU
Beşiktaş Kulübü, karşılaşma öncesinde UEFA ve Kauno Zalgiris heyetleriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Tüpraş Stadı'nda düzenlenen organizasyona Beşiktaşlı yöneticiler Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları ve İbrahim Şafak Sağlam ile Beşiktaş Futbol A Takım ve Nevzat Demir Tesisleri Koordinatörü Tuğkan Keçecioğlu katıldı.
UEFA Delegesi Ayan Alzhanov ile Kauno Zalgiris Kulübü Başkanı Mantas Kalnietis, Genel Müdür Eimantas Puras, Sportif Direktör Darius Sinkunas ve İletişim Müdürü Lukas Gintautas da yemekte yer aldı.
Beşiktaşlı yöneticiler organizasyonun ardından konuk heyete günün anısına plaket ve Beşiktaş forması hediye etti.
KUZEY SİYAH, GÜNEY BEYAZ
Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşmasında Tüpraş Stadı tribünlerinde dikkat çeken görüntüler oluştu.
Siyah-beyazlı kulübün maç günü yaptığı, "Bu akşam güney tribün beyaz, kuzey tribün siyah giyiniyor" çağrısına taraftarlar büyük ölçüde uydu.
Kuzey tribünündeki taraftarlar siyah kıyafetlerle, güney tribünündekiler ise beyaz forma ve tişörtlerle tribünlerdeki yerini aldı.
KAUNO ZALGIRIS TARAFTARI GELMEDİ
Kauno Zalgiris taraftarları İstanbul'daki karşılaşmaya gelmedi.
Konuk ekip için ayrılan bölümde bilet talebi oluşmaması üzerine Beşiktaş yönetimi bu alan için biletleri siyah-beyazlı taraftarlara satışa çıkardı.
Biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükenirken Beşiktaş taraftarları takımlarına yoğun destek verdi.