Fırsat elimizden kaçtı! Trabzonspor Ferencvaros'a 1-0 yenildi

İkinci yarıda teknik direktör Fatih Tekke'nin değişikliklerine rağmen bordo mavililer skoru değiştirmeyi başaramadı ve konuk takım Papara Park'tan 1-0 galip ayrıldı.

Muhammed Salah, iç sahada ilk kez oynadı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Trabzonspor - Ferencvaros mücadelesinde ilk düdük çaldı.

8' Muhammed Salah gole yaklaştı

Trabzonspor, Muhammed Salah ile gole çok yaklaştı. Onana'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Mısırlı yıldız, çaprazdan kaleci Dibusz ile karşı karşıya kaldı.

Salah'ın vuruşunda top Dibusz'dan döndü. Pozisyonun devamında meşin yuvarlak Salah'a çarparak auta çıktı.

17' GOL | Trabzonspor 0-1 Ferencvaros

Ferencvaros, Zachariassen'in golüyle öne geçti. Oliver Nagy'nin sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Zachariassen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

36' Onana gole izin vermedi

Ferencvaros farkı artırmaya yaklaştı. Sağ çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Bamidele Yusuf, şutunu çekti. Kaleci Onana başarılı bir kurtarışla topu kornere çeldi.

45' İlk yarı sona erdi

Ferencvaros devreye 1-0 önde girdi.

46' İkinci devre başladı

Trabzonspor - Ferencvaros maçında ikinci yarının ilk düdüğü çaldı.

48' Muhammed Salah direğin dibinden auta gönderdi

Trabzonspor, Muhammed Salah ile gole yaklaştı. Mısırlı yıldızın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

55' Onuachu direğe takıldı

Trabzonspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Saviola'nın sağ kanattan yaptığı ortada Paul Onuachu kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Dönen top kaleci Dibusz'a çarparak yeniden sahada kaldı. Ferencvaros savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

70' Pina karşı karşıya kaçırdı

Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Muhammed Salah'ın pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Pina vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Dibusz'un ayaklarına çarparak kornere çıktı.

90' Trabzonspor 10 kişi kaldı!

Chibuike Nwaiwu, gördüğü kırmızı kart sonrası oyun dışında kaldı.

Trabzonspor'da Nwaiwu Ferencvaros maçında kırmızı kart gördü!

90' Maç sonucu Trabzonspor - Ferencvaros: 0-1

Trabzonspor evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.