Fırsat elimizden kaçtı! Trabzonspor Ferencvaros'a 1-0 yenildi
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, Play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile karşılaştı. Bordo-mavililer, ATV'den yayınlanan mücadelede rakibine 1-0 yenildi ve taraftarı önünde büyük bir üzüntü yaşadı. Rövanş maçı 27 Ağustos'ta oynanacak. Chibuike Nwaiwu gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düştü ve ikinci maçta oynayamayacak. İşte yaşananlar...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile kozlarını paylaştı.
Gol perdesini açan isim, 17'inci dakikada Kristoffer Zachariassen oldu. İlk devre Macar takımının 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda teknik direktör Fatih Tekke'nin değişikliklerine rağmen bordo mavililer skoru değiştirmeyi başaramadı ve konuk takım Papara Park'tan 1-0 galip ayrıldı.
Kırmızı kart gören Chibuike Nwaiwu, ikinci maçta görev yapamayacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak.
GOL
Ferencvaros, Zachariassen ile 1-0 öne geçti
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Trabzonspor - Ferencvaros mücadelesinde ilk düdük çaldı.
8' Muhammed Salah gole yaklaştı
Trabzonspor, Muhammed Salah ile gole çok yaklaştı. Onana'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Mısırlı yıldız, çaprazdan kaleci Dibusz ile karşı karşıya kaldı.
Salah'ın vuruşunda top Dibusz'dan döndü. Pozisyonun devamında meşin yuvarlak Salah'a çarparak auta çıktı.
17' GOL | Trabzonspor 0-1 Ferencvaros
Ferencvaros, Zachariassen'in golüyle öne geçti. Oliver Nagy'nin sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Zachariassen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
36' Onana gole izin vermedi
Ferencvaros farkı artırmaya yaklaştı. Sağ çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Bamidele Yusuf, şutunu çekti. Kaleci Onana başarılı bir kurtarışla topu kornere çeldi.
45' İlk yarı sona erdi
Ferencvaros devreye 1-0 önde girdi.
46' İkinci devre başladı
Trabzonspor - Ferencvaros maçında ikinci yarının ilk düdüğü çaldı.
48' Muhammed Salah direğin dibinden auta gönderdi
Trabzonspor, Muhammed Salah ile gole yaklaştı. Mısırlı yıldızın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
55' Onuachu direğe takıldı
Trabzonspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Saviola'nın sağ kanattan yaptığı ortada Paul Onuachu kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
Dönen top kaleci Dibusz'a çarparak yeniden sahada kaldı. Ferencvaros savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
70' Pina karşı karşıya kaçırdı
Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Muhammed Salah'ın pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Pina vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Dibusz'un ayaklarına çarparak kornere çıktı.
90' Trabzonspor 10 kişi kaldı!
Chibuike Nwaiwu, gördüğü kırmızı kart sonrası oyun dışında kaldı.
90' Maç sonucu Trabzonspor - Ferencvaros: 0-1
Trabzonspor evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
SALAH İLK KEZ 11'DE
Muhammed Salah, Trabzonspor'daki ilk resmi maçına Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa karşısında çıkmıştı.
Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Mısırlı yıldız, Ferencvaros mücadelesinde ise ilk kez başlangıç kadrosunda görev aldı.
Salah böylece Papara Park'ta ilk kez Trabzonspor taraftarının karşısına ilk 11 oyuncusu olarak çıktı.
FATİH TEKKE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan Süper Lig maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.
Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Ruslan Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir başlangıç kadrosunda yer almadı.
Bu oyuncuların yerine Cenk Özkaçar, Sidny Lopes Cabral, Melih Kabasakal, Muhammed Salah ve Umut Nayir ilk 11'e dahil edildi.
MUCI YEDEK KULÜBESİNDE
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almadı.
Tedavisi devam eden Tim Jabol-Folcarelli de maç kadrosuna dahil edilmedi.
Kasımpaşa karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle kaçıran Ernest Muci ise tedavisinin tamamlanmasının ardından Ferencvaros maçında yedek kulübesinde şans bekledi.
FATİH TEKKE AVRUPA'DA İLK KEZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Ferencvaros karşılaşmasıyla teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıktı.
Futbolculuk döneminde Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, bu kez Trabzonspor'un başında Avrupa heyecanı yaşadı.
ISAAC KEARNEY SALAH'LA SEREMONİYE ÇIKTI
Muhammed Salah'a olan sevgisiyle futbol dünyasında tanınan minik taraftar Isaac Kearney de karşılaşmayı Papara Park'ta takip etti.
Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromu bulunan Kearney, maç öncesinde tribünleri selamladı ve taraftarlara üçlü çektirdi.
Minik taraftar daha sonra Muhammed Salah ile birlikte seremoniye çıktı.
PAPARA PARK TAMAMEN DOLDU
Trabzonspor taraftarı sezonun ilk iç saha karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.
Bordo-mavili taraftarlar, misafir tribünü dışında Papara Park'taki tribünleri tamamen doldurdu.
Yaklaşık 41 bin seyirci kapasiteli statta bordo-mavili taraftarlar maç öncesinden itibaren takımlarına yoğun destek verdi.
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