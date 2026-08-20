TikTok canlı yayınlarında ahlaki değerler ayak altı edildi: "Zilli Alara" müstehcen yayın yaptı "Garabey" pavyon ilanı verdi!

Başıboş bırakılan dijital dünya, otokontrol mekanizmalarının devre dışı kalmasıyla birlikte adeta bir denetimsizlik krizine sahne oluyor.

Sosyal medya platformları milyarlarca dolarlık kâr elde ederken, söz konusu mecralardaki içerik denetimi tamamen yapay zeka algoritmalarının insafına ve etkileşim hırsına terk edilmiş durumda.

FİLTRE YOK ETİK SÜZGECİ YOK

Öyle ki, hiçbir filtrenin, yaş sınırının ve etik süzgecin çalışmadığı bu dijital düzende; küfür, cinsellik ve kural dışı içerikler tek bir tıkla milyonlara servis ediliyor.

Denetimsizliğin getirdiği bu başıboşluk, artık toplumsal düzeni tehdit eden kronik bir soruna dönüşürken akıllarda tek bir soru bırakıyor: "Buna daha ne kadar müsaade edilecek?"

Alara Demirbaş'tan ahlak dışı yayın, Garabey'den kons ilanı!

AHLAKİ DEĞERLER AYAKLAR ALTINDA

Söz konusu mecralarda yaş doğrulaması, içerik filtresi veya anlık denetimin olmaması, yalnızca sanal bir platform sorunu olmaktan çıkarak doğrudan kamu düzenini hedef alan büyük bir tehdit oluşturuyor.

Skandallarla anılan TikTok platformu, bu kez ahlaki sınırları tamamen hiçe sayan görüntülere ev sahipliği yapıyor.

TikTok'ta müstehcen içerikli yayın yapan ʺZilli Alara Karabeyʺ tepki çekiyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

MÜSTEHCEN SOHBET VE PAVYON GÜZELLEMESİ

Ankara'da yaşadığı ve bir pavyonda çalıştığı bilinen "Zilli Alara Karabey" kullanıcı isimli Alara Demirbaş, yaptığı yayınlar ve kazandığı paraları sergilediği videolarla tepkilerin odağında yer alıyor.

Yayınlarında çevresine kötü örnek oluşturan tutumlar sergileyen şahıs, platformda genellikle küfürleri ve müstehcen sohbetleriyle tanınıyor. Ayrıca geçtiğimiz dönemlerde Ankara'da yaşanan ve gündeme oturan bıçaklı kavga olayı ile de ilişkisi bulunuyor.

CANLI YAYINDA AHLAKSIZ TEKLİF

Bardağı taşıran son canlı yayınında ise cinsel içerikli ve son derece çirkin ifadeler kullanan şahıs, bulunduğu konumu belirterek izleyicileri mekana davet etti.

Canlı yayında sarf ettiği ağır ve müstehcen ifadeler izleyenlerin büyük tepkisini çekerken, şahsın bir başka yayınında eski sevgilisini hedef alarak söylediği çirkin sözler de tepki topladı.

"ÇOK KÖTÜYÜM, BENİM ACİL..."

Akılalmaz anlara damga vuran cümleler şu şekilde:

"Çok kötüyüm, çok sinirliyim, ben neden sinirli oluyorum s***** için. Kaymak gibi a**m var ama olmaz dayılara mı vereyim? Ölüyü dirilten Alara diyorlar ama 80 yaşındakiyle de olmaz. Benim acil ve*mem lazım."

Şahsın eski sevgilisini hedef alarak kullandığı cümleler ise şu şekilde:

"1 sene boyunca kullandım seni. Yal****ım, yu****rdum, rahatlattım kendimi, sonra kapının önüne koydum."

KENDİSİNİ KONSOMATRİS MENAJERİ OLARAK TANITTI

TikTok'ta tepki çeken bir diğer profil ise "Garabey" kullanıcı isimli şahıs oldu. Bu hesap, pavyon kültürü üzerinden yürütülen gayriresmi ilanların ve iş arayışlarının merkezi haline geldi.

SÖZDE İŞ İLANI PAYLAŞIYOR

Söz konusu şahıs, hesabından sürekli olarak mekanın reklamını yaparken, açık bir şekilde iş ilanı vererek "kons" (konsomatris) arayışında olduğunu duyuruyor ve aradığı kriterleri kameralar önünde sıralıyor.

Yapay zeka ile desteklenen sözde ilanlarda gecelik kazancın 7 ila 10 bin lira arasında değişeceği belirtilirken; esnek çalışma saatleri, servis imkanı ve 7/24 iletişim ibareleri de yer alıyor.

Kendisini "konsomatris menajeri" olarak adlandıran şahsın aradığı kriterler arasında dış görünüşe özen, güler yüzlülük ve misafir memnuniyeti gibi ifadeler dikkat çekti.

"HEPSİ BENİM"

Öte yandan şahsın, yanındaki kadınlarla çektiği bir videoda sarf ettiği rahatsız edici ifadeler de sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Şahıs, iki yanına aldığı kadınlarla çektiği videoda, "Kıskanın bunların hepsi benim, bellerine bellerine vuracağım" cümlelerini kullanıyor.