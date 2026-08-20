Alparslan Kuytul soruşturmasında montaj yalanı çöktü: Sosyal medya sorumlusunun evinde milyonluk banknotlar ve altın zulası!
Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasında yapılan aramalara ilişkin sosyal medyadaki algı operasyonları adli belgelere takıldı. Semra Kuytul'un "Görüntüler kurgu, Eskişehir'deki operasyondan alınmış" iddiaları yalanlanırken, dövizlerle birlikte 3,9 milyon TL değerindeki nakit para ve altın zulasının örgütün sosyal medya sorumlusu Muhammet Yasin Birer'in evinden çıktığı arama tutanağıyla tescillendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerine ilişkin görüntüler üzerinden bazı sosyal medya hesaplarınca gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.
Bu kapsamda, yapılanmanın yöneticilerinden Semra Kuytul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tetikçi ve iftiracı medya bizim evimizden çok miktarda para ve altın çıkmış gibi algı yapmak için bizim evimize ait olmayan görüntüleri edit yapmış." ifadelerini kullanmıştır.
Benzer şekilde bazı sosyal medya hesaplarında da söz konusu para görüntülerinin Eskişehir'de gerçekleştirilen başka bir suç operasyonuna ait olduğu ve Alparslan Kuytul'a yönelik bir iftira amacıyla kullanıldığı ileri sürülmüştür.
GÖRÜNTÜLER ESKİŞEHİR'DEN DEĞİL ADANA'DAKİ SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ARAMADAN
Adli makamlardan edinilen bilgilere göre söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Paylaşımlara konu görüntüler, Eskişehir'de gerçekleştirilen başka bir operasyona değil, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması kapsamında yapılan arama işlemlerinden birine aittir.
Dövizler dahil toplam yaklaşık 3 milyon 900 bin TL tutarındaki para, Alparslan Kuytul'un ikametinde değil; soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu Muhammet Yasin Birer'in ikametinde gerçekleştirilen aramada ele geçirilmiştir.
ARAMA TUTANAĞI VE GÖRÜNTÜLER DOSYADA YER ALMAKTADIR
Paranın ele geçirildiği adres, miktarı ve arama işleminin detayları adli arama tutanaklarıyla kayıt altına alınmış olup, aramaya ilişkin görüntüler de soruşturma dosyasında bulunmaktadır.
Dolayısıyla, "görüntülerin Eskişehir'deki başka bir operasyondan alındığı" yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmadığı gibi paranın Alparslan Kuytul'un evinde ele geçirildiği yönünde bir tespit de bulunmamaktadır.
Soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller adli makamlarca değerlendirilmekte olup çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülmektedir.3,9 milyon TL Kuytul’un değil, sosyal medya sorumlusunun evinde ele geçirildi
EL KONULAN ZİYNET EŞYALARI VE DİJİTAL MATERYALLER
Arama tutanağına göre şüphelinin adresinde ele geçirilen ve muhafaza altına alınan malzemeler şunlar oldu:
Ziynet ve nakit varlıklar: Toplam 500 bin TL nakit para, 32 adet tam altın, 1 adet ATA altın, 1 adet yarım altın, 3 adet 22 ayar 1 gram altın, 3 adet bilezik, çok sayıda altın küpe ve yüzük.
DİJİTAL MATERYAL VE DEPOLAMA AYGITLARI:
- Asus marka dizüstü bilgisayar
- Intenso marka 16 GB microSD kart
- Farklı kapasitelerde (64 GB, 16 GB vb.) çok sayıda USB flash bellek,
- 2 adet "Worker" yazılı saat,
- Çok sayıda dijital veri depolama cihazı ve bellek.
- El konulan dijital materyaller ve belgeler, örgütün finans ağını ve iletişim trafiğini deşifre etmek üzere siber incelemeye alındı.