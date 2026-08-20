Alparslan Kuytul soruşturmasında montaj yalanı çöktü: Sosyal medya sorumlusunun evinde milyonluk banknotlar ve altın zulası!

Bu kapsamda, yapılanmanın yöneticilerinden Semra Kuytul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tetikçi ve iftiracı medya bizim evimizden çok miktarda para ve altın çıkmış gibi algı yapmak için bizim evimize ait olmayan görüntüleri edit yapmış." ifadelerini kullanmıştır.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerine ilişkin görüntüler üzerinden bazı sosyal medya hesaplarınca gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Benzer şekilde bazı sosyal medya hesaplarında da söz konusu para görüntülerinin Eskişehir'de gerçekleştirilen başka bir suç operasyonuna ait olduğu ve Alparslan Kuytul'a yönelik bir iftira amacıyla kullanıldığı ileri sürülmüştür.

GÖRÜNTÜLER ESKİŞEHİR'DEN DEĞİL ADANA'DAKİ SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ARAMADAN

Adli makamlardan edinilen bilgilere göre söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Paylaşımlara konu görüntüler, Eskişehir'de gerçekleştirilen başka bir operasyona değil, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması kapsamında yapılan arama işlemlerinden birine aittir.

Dövizler dahil toplam yaklaşık 3 milyon 900 bin TL tutarındaki para, Alparslan Kuytul'un ikametinde değil; soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu Muhammet Yasin Birer'in ikametinde gerçekleştirilen aramada ele geçirilmiştir.