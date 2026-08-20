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İstanbul'daki anne ve oğlu için Bakanlık harekete geçti: Kurum bakımına alınmaları için işlemler başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da basına yansıyan anne ve oğluyla ilgili İl Müdürlüğü ekiplerinin hanede inceleme yaptığını açıkladı. İncelemenin ardından anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemler başlatılırken, bakım ve destek sürecinin Bakanlıkça takip edileceği bildirildi.

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İstanbul'daki anne ve oğlu için Bakanlık harekete geçti: Kurum bakımına alınmaları için işlemler başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da basına yansıyan anne ve oğluyla ilgili harekete geçti.

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında "Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı: Bakıma muhtaç anne ve oğlu yardım bekliyor" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin haberlerin ardından anne ve oğlunun yaşadığı haneye giderek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

İstanbul'daki anne ve oğlu için Bakanlık harekete geçti: Kurum bakımına alınmaları için işlemler başlatıldı-1

İNCELEMENİN ARDINDAN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Bakanlığın açıklamasında, yapılan inceleme sonucunda anne ve oğlunun kurum bakımına alınması yönünde işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan inceleme neticesinde anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'daki anne ve oğlu için Bakanlık harekete geçti: Kurum bakımına alınmaları için işlemler başlatıldı-2

BAKIM VE DESTEK SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne ve oğluna yönelik sürecin bundan sonraki aşamasının da takip edileceğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Anne ve oğluna yönelik bakım ve destek süreci Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir." denildi.

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İstanbul'daki anne ve oğlu için Bakanlık harekete geçti: Kurum bakımına alınmaları için işlemler başlatıldı-4 İstanbul'daki anne ve oğlu için Bakanlık harekete geçti: Kurum bakımına alınmaları için işlemler başlatıldı-5 İstanbul'daki anne ve oğlu için Bakanlık harekete geçti: Kurum bakımına alınmaları için işlemler başlatıldı-6
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