Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da basına yansıyan anne ve oğluyla ilgili harekete geçti.

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında "Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı: Bakıma muhtaç anne ve oğlu yardım bekliyor" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin haberlerin ardından anne ve oğlunun yaşadığı haneye giderek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

İNCELEMENİN ARDINDAN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Bakanlığın açıklamasında, yapılan inceleme sonucunda anne ve oğlunun kurum bakımına alınması yönünde işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan inceleme neticesinde anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

BAKIM VE DESTEK SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne ve oğluna yönelik sürecin bundan sonraki aşamasının da takip edileceğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Anne ve oğluna yönelik bakım ve destek süreci Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir." denildi.

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