Galatasaray Erzurum deplasmanında! O yıldıza kesik
Trendyol Süper Lig'in son dört sezonundaki şampiyonu Galatasaray, ikinci hafta maçında Erzurumspor FK'ya konuk olacak. İlk haftada sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, Erzurum maçında savunmada Davinson Sanchez yerine Singo'ya şans vermeyi planlıyor. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
Son dört sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIM DA İLK HAFTADA PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında Arca Çorum FK'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip, iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılarak sezona bir puanla başladı.
Beş sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu.
Erzurum temsilcisi, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0 kaybetti.
GALATASARAY'DA DÖRT EKSİK
Galatasaray'ın Erzurumspor FK maçı kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Günay Güvenç, Victor Nelsson, Elias Jelert ve yeni transfer Aleksey Batrakov yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekibin maç kadrosunda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina bulunuyor.
GALATASARAY'IN DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Geçen sezonun 32. haftasında Samsunspor'a 4-1, 34. haftasında ise Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, son iki dış saha karşılaşmasında puan alamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonundaki tüm lig mağlubiyetlerini de deplasmanda yaşadı.
Galatasaray, geçen sezon dış sahada oynadığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Bu karşılaşmalarda 31 gol atan takım, kalesinde 16 gol gördü.
Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu.
ERZURUMSPOR FK İLE BEŞİNCİ KARŞILAŞMA
Galatasaray ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde beşinci kez karşı karşıya gelecek.
Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla mücadele eden rakibiyle dört kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
İki takım arasındaki ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynandı. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 1-0 kazanırken Erzurum'daki karşılaşma 1-1 sona erdi.
2020-2021 sezonunda ise sarı-kırmızılı ekip deplasmanda 2-1, sahasında ise 2-0 galip geldi.
Galatasaray, Erzurumspor FK ile oynadığı dört lig maçında 6 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
Bu sezonun ikinci hafta mücadelesi, iki takımın Süper Lig'deki beşinci randevusu olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Erzurumspor: M. Orbanic, F. Ebosele, A. Gerxhaliu, Yakup, N. Mujakic, B. Baiye, Fernando, M. Rodríguez, Mustafa, Eren, G. Kerk.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.