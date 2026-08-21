Sarı-kırmızılı ekibin maç kadrosunda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina bulunuyor.

Galatasaray'ın Erzurumspor FK maçı kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Günay Güvenç, Victor Nelsson, Elias Jelert ve yeni transfer Aleksey Batrakov yer almadı.

Galatasaray'ın ilk hafta yedek kulübesi çok tartışıldı. GALATASARAY'DA DÖRT EKSİK

Geçen sezonun 32. haftasında Samsunspor'a 4-1, 34. haftasında ise Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, son iki dış saha karşılaşmasında puan alamadı.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Torreira yine Galatasaray'ın orta sahadaki gücü olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonundaki tüm lig mağlubiyetlerini de deplasmanda yaşadı.

Galatasaray, geçen sezon dış sahada oynadığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmalarda 31 gol atan takım, kalesinde 16 gol gördü.



Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu.