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Galatasaray Erzurum deplasmanında! O yıldıza kesik

Trendyol Süper Lig'in son dört sezonundaki şampiyonu Galatasaray, ikinci hafta maçında Erzurumspor FK'ya konuk olacak. İlk haftada sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, Erzurum maçında savunmada Davinson Sanchez yerine Singo'ya şans vermeyi planlıyor. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Galatasaray Erzurum deplasmanında! O yıldıza kesik

Son dört sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Galatasaray ilk hafta Çorum FK ile berabere kaldı.Galatasaray ilk hafta Çorum FK ile berabere kaldı.
İKİ TAKIM DA İLK HAFTADA PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında Arca Çorum FK'yı konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılarak sezona bir puanla başladı.

Erzurum FK, ilk hafta Amed deplasmanından 3-0 yenik ayrıldı.Erzurum FK, ilk hafta Amed deplasmanından 3-0 yenik ayrıldı.
Beş sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu.

Erzurum temsilcisi, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0 kaybetti.

Galatasaray'ın ilk hafta yedek kulübesi çok tartışıldı.Galatasaray'ın ilk hafta yedek kulübesi çok tartışıldı.
GALATASARAY'DA DÖRT EKSİK

Galatasaray'ın Erzurumspor FK maçı kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Günay Güvenç, Victor Nelsson, Elias Jelert ve yeni transfer Aleksey Batrakov yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin maç kadrosunda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina bulunuyor.

Galatasaray'da sezonun ilk golleri Osimhen'den geldi.Galatasaray'da sezonun ilk golleri Osimhen'den geldi.
GALATASARAY'IN DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Geçen sezonun 32. haftasında Samsunspor'a 4-1, 34. haftasında ise Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, son iki dış saha karşılaşmasında puan alamadı.

Torreira yine Galatasaray'ın orta sahadaki gücü olacak.Torreira yine Galatasaray'ın orta sahadaki gücü olacak.
Sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonundaki tüm lig mağlubiyetlerini de deplasmanda yaşadı.

Galatasaray, geçen sezon dış sahada oynadığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmalarda 31 gol atan takım, kalesinde 16 gol gördü.

Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu.

Okan Buruk Erzurum deplasmanında 3 puan hedefliyor.Okan Buruk Erzurum deplasmanında 3 puan hedefliyor.
ERZURUMSPOR FK İLE BEŞİNCİ KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde beşinci kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla mücadele eden rakibiyle dört kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray Erzurum deplasmanında! O yıldıza kesik-8
İki takım arasındaki ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynandı. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 1-0 kazanırken Erzurum'daki karşılaşma 1-1 sona erdi.

2020-2021 sezonunda ise sarı-kırmızılı ekip deplasmanda 2-1, sahasında ise 2-0 galip geldi.

Galatasaray Erzurum deplasmanında! O yıldıza kesik-9
Galatasaray, Erzurumspor FK ile oynadığı dört lig maçında 6 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Bu sezonun ikinci hafta mücadelesi, iki takımın Süper Lig'deki beşinci randevusu olacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Erzurumspor: M. Orbanic, F. Ebosele, A. Gerxhaliu, Yakup, N. Mujakic, B. Baiye, Fernando, M. Rodríguez, Mustafa, Eren, G. Kerk.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

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