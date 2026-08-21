Avrupa otel sektörünün çatı kuruluşu Avrupa Otelciler, Restoranlar ve Kafeler Birliği (HOTREC) ve kıta genelindeki 30'dan fazla ulusal otel birliğinin desteğiyle Booking.com'a karşı toplu tazminat davası açıldı. Avrupa'da 15 binden fazla otelin katıldığı Booking'e karşı tazminat girişiminin Türkiye ayağı da başladı. Hollanda merkezli Stichting Hotel Claims Alliance tarafından yürütülen süreçte, Booking.com'un yıllardır uyguladığı ve rekabet hukukuna aykırı olduğu tespit edilen komisyon oranları nedeniyle zarar gördüğünü düşünen Türk otelleri de davaya katılabilecek. 21 BİN TESİS VAR Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, 2004-2025 döneminde Türkiye'de platforma kayıtlı 21 bini aşkın tesis bulunuyor. Tüm otellerin davaya katılması halinde tazminat potansiyelinin yaklaşık 3 milyar euro olduğu hesaplanıyor. Ancak tesislerin yüzde 10'unun sürece katılması halinde 450-500 milyon euroluk tazminat kazanılacağı öngörülüyor. Yüksek komisyon oranlarının aşağıya çekilmesinin uzun vadede oda fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Booking.com'un haksız komisyon uygulamalarına karşı açılan toplu tazminat davasına Türkiye'den de katılım hakkı doğdu. Platforma kayıtlı 21 bini aşkın Türk tesisi, devam eden sürece katılarak tazminat talep edebilecek. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) 2017'DE GÜNDEME GELMİŞTİ Booking'in komisyon oranları Türkiye'de ilk kez 2017 yılında Rekabet Kurulu tarafından incelenmiş ve rekabet ihlali tespit edilmişti. Avrupa'da ise Avrupa Adalet Divanı'nın 19 Eylül 2024 tarihli kararıyla söz konusu uygulamaların AB rekabet hukukuna aykırı olduğu hükme bağlanmıştı. Bu kararın ardından Avrupa genelinde toplu tazminat süreci başlatılırken Türkiye'deki oteller de aynı uygulamalardan kaynaklanan zararları için uluslararası girişime dahil olma imkânına kavuştu. %30'A VARAN KOMİSYON Davanın Türkiye ayağında Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı hukuki destek sağlıyor. Hukuk bürosu, bu süreçle ilgili uzun yıllardır konaklama sektöründe güçlü tecrübesi bulunan Armin Zerunyan'dan da destek alıyor. Booking'in oteller açısından önemli bir dijital dağıtım kanalı olduğunu vurgulayan Zerunyan, bu davanın ticari ilişkinin kesilmesi anlamına gelmediğini söyledi. Zerunyan, "Bizim asıl itirazımız pazar gücünün kullanılması ve özellikle bağımsız ve orta ölçekli otellerin yüzde 25-30'lara ulaşan komisyonlarla çalışmak zorunda bırakılması" ifadelerini kullandı.