Türkiye'de doğurganlık oranlarının kritik seviyelere gerilemesi ve nüfus yapısındaki alarm veren dönüşüm üzerine stratejik bir adım atıldı. Enstitü Sosyal, 2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda hazırladığı kapsamlı eylem planı ve araştırma bulgularını, 20 Ağustos 2026 tarihinde düzenlediği dev çalıştayla uzmanların müzakeresine açtı. "Aile ve Nüfus On Yılına Başlarken: İmkanlar, Riskler ve Politika Önerileri" başlığıyla Üsküdar'daki genel merkezde gerçekleştirilen çalıştayda; gençlikten istihdama, iç göçten konut krizine, ebeveynlik algısından sağlık sistemindeki tıkanıklıklara kadar aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı engelleyen tüm faktörler masaya yatırıldı.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan. (Fotoğraflar: Takvim) DOĞURGANLIK HIZI 1,42'YE DÜŞTÜ: MESELE SADECE NÜFUS DEĞİL, TOPLUMSAL SAĞLAMLIKTIR Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte dev bir saha araştırması gerçekleştirdiklerini belirtti. Nüfustaki düşüşün sadece bir rakam veya gelecekte askere gidecek genç sayısı üzerinden okunamayacağını vurgulayan Coşkun Armağan şu ifadeleri kullandı: "Aile odaklı çalışmalar için ilan edilen 10 yıllık süreci, bu dönemin nasıl yapılandırılması gerektiğine dair çok boyutlu girişimleri beraberinde getiriyor. Bu kritik süreçte bizler de sorumluluk alarak küresel örnekleri eğitim ve iletişim boyutlarıyla derinlemesine incelediğimiz kapsamlı bir çerçeve hazırladık. İlan edilen 'Aile On Yılı' vizyonunun yapılandırılması sürecinde hazırlanan bu çalışma, küresel uygulamalar, eğitim ve

iletişim boyutlarını içeren analitik bir çerçeve sunuyor."