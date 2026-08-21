Tatile gittiği Arnavutluk'ta hayatı karardı: Katil bagajdan çıktı Ezgi Parlak tutuklandı

BAGAJDAKİ VALİZLERİN ARKASINA SAKLANMIŞ

Şüphelinin bir otomobille başkent Tiran'a doğru ilerlediği ihbarını alan ekipler, aracı otobanda durdurdu. Direksiyonda Adana'dan 5 günlük tatil için ülkeye giden Ezgi Parlak'ın, yanında ise korsan taksicilik yaptığı belirtilen Türk vatandaşı Nuh Mahmutoğlu'nun (38) oturduğu görüldü. Otomobilin bagajında yapılan aramada, valizlerin arkasına gizlenmiş katil zanlısı Sokrat Vata yakalanarak gözaltına alındı.

"BAGAJDAKİNDEN HABERİM YOKTU"

Cinayeti itiraf eden Sokrat Vata, bar kavgasında bir kişiyi bıçakladığını kabul etti. Talihsiz bir şekilde olayın ortasında kalan Ezgi Parlak ise ifadesinde, korsan taksici Nuh Mahmutoğlu ile Tiran'a gitmek için anlaştığını belirterek, "Aracın bagajında saklanan kişiden haberim yoktu" diyerek kendisini savundu.