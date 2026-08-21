Tatile gittiği Arnavutluk'ta hayatı karardı: Katil bagajdan çıktı Ezgi Parlak tutuklandı
Arnavutluk’un Ksamil beldesinde Portekizli bir turistin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından başlatılan operasyonda, katil zanlısı İngiliz koruma, tatile giden Türk turistin kullandığı aracın bagajında yakalandı. Adana’dan beş günlük tatil için ülkeye gelen ve korsan taksiyle başkent Tiran’a gitmeye çalışan Ezgi Parlak, bagajdaki şüpheliden haberi olmadığını söylese de cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklandı.
Arnavutluk'un ünlü tatil beldesi Ksamil'de başlayan bir laf atma kavgası, cinayetle bitti. Portekizli turistin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın ardından kaçmaya çalışan katil zanlısı İngiliz koruma, Türk kadın turistin kullandığı aracın bagajında yakalandı. Adana'dan tatile giden genç kadın cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklandı.
KIZ MESELESİ KANLI BİTTİ
"Avrupa'nın Maldivleri" olarak anılan Ksamil'de 18 Ağustos Salı günü bir gece kulübünde "kıza laf atma" meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede plaja taşındı. Güvenlik güçlerinin kavgayı yatıştırmasından yaklaşık 3 saat sonra, 20 yaşındaki Portekizli turist Luis Miguel Varela Mendes şezlongların arasında ölü bulundu.
Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen Mendes'in katilini bulmak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Aralarında kavgaya müdahale etmeyen 2 polisin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.
KATİL ZANLISI SABIKALI BAR ÇALIŞANI ÇIKTI
Güvenlik kameraları ve tanık ifadelerini inceleyen Arnavutluk polisi, cinayeti gece kulübünde koruma olarak çalışan 29 yaşındaki İngiliz vatandaşı Sokrat Vata'nın işlediğini belirledi. İngiltere'de uyuşturucu temini başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Vata'yı yakalamak için polis ekipleri alarma geçti.
BAGAJDAKİ VALİZLERİN ARKASINA SAKLANMIŞ
Şüphelinin bir otomobille başkent Tiran'a doğru ilerlediği ihbarını alan ekipler, aracı otobanda durdurdu. Direksiyonda Adana'dan 5 günlük tatil için ülkeye giden Ezgi Parlak'ın, yanında ise korsan taksicilik yaptığı belirtilen Türk vatandaşı Nuh Mahmutoğlu'nun (38) oturduğu görüldü. Otomobilin bagajında yapılan aramada, valizlerin arkasına gizlenmiş katil zanlısı Sokrat Vata yakalanarak gözaltına alındı.
"BAGAJDAKİNDEN HABERİM YOKTU"
Cinayeti itiraf eden Sokrat Vata, bar kavgasında bir kişiyi bıçakladığını kabul etti. Talihsiz bir şekilde olayın ortasında kalan Ezgi Parlak ise ifadesinde, korsan taksici Nuh Mahmutoğlu ile Tiran'a gitmek için anlaştığını belirterek, "Aracın bagajında saklanan kişiden haberim yoktu" diyerek kendisini savundu.
11 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında bar çalışanı Sokrat Vata cinayet suçundan, Ezgi Parlak ve Nuh Mahmutoğlu cinayete yardım ve yataklık etmekten, 2 polis memuru suçluyu kayırmaktan, 6 kişi ise cinayete iştirakten tutuklandı.
Uluslararası bir şirkette denetmen olarak çalışan Parlak'ın Adana'daki yakınları büyük şok yaşarken, "5 günlük bir tatil için Ksamil'e gitmişti. Suçsuz olduğuna inanıyoruz." dedi.