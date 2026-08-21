Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlıkta büyük reformlara" imza attı. Türkiye'yi "en büyük hayalim" dediği şehir hastanelerine kavuşturdu. İlk hastane 2017'de Mersin'de açıldı. Şu anda 27'ye ulaşan şehir hastaneleri, 39 bin 367 yatak kapasitesiyle yıllardır vatandaşlara şifa dağıtıyor. Türkiye'nin sağlık alanındaki yüz akı projelerinden olan şehir hastanelerinin sayısı artıyor. Toplam 16 bin yataklı 13 şehir hastanesinin inşaatı birer birer yükseliyor. Buna ilave olarak 7 şehir hastanesinin ise proje çalışmaları sürüyor.

İnşa süreçleri tamamlandığında Türkiye, 24 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Ordu Şehir Hastanesi eylülde açılacak. Trabzon, Şanlıurfa, Samsun, Rize, Mardin, Diyarbakır, Van, Bursa, Sakarya, Kahramanmaraş, İstanbul Sancaktepe ve Denizli şehir hastanelerinin inşaatları sürüyor. İSTANBUL'DA 4 ŞEHİR HASTANESİ Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi Ankara'da yer alıyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022'de hizmete girdi. Bu hastane Bilkent Şehir Hastanesi'nin ardından ise kentin ikinci şehir hastanesi olma özelliğini taşıyor. İstanbul'da ise Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi hizmet veriyor. Pandemi döneminde (özellikle COVID-19 salgınında) yoğun bakım ve yatak kapasitesini artırmak amacıyla büyük şehir hastaneleri ile acil durum hastaneleri devreye sokuldu.