Şehir hastanesi sayısı 47’ye çıkıyor: Sağlıkta 5 yıldızlı konfor! 20 yeni hastane yolda
Türkiye, Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleriyle şifa dağıtıyor. Türkiye genelinde hizmet veren 27 şehir hastanesine 20 yeni dev tesis daha ekleniyor; inşaat ve proje aşamasındaki hastanelerin tamamlanmasıyla toplam yatak kapasitesi 63 binin üzerine çıkacak. Sağlık alanında hizmet standartlarını yükselten projeler kapsamında Ordu Şehir Hastanesi eylülde kapılarını açmaya hazırlanırken, yapay zekâ hamlesi ve sağlık çalışanlarına 24 saat esaslı kreş desteği gibi adımlarla sektördeki reform süreci hız kesmeden devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlıkta büyük reformlara" imza attı. Türkiye'yi "en büyük hayalim" dediği şehir hastanelerine kavuşturdu. İlk hastane 2017'de Mersin'de açıldı. Şu anda 27'ye ulaşan şehir hastaneleri, 39 bin 367 yatak kapasitesiyle yıllardır vatandaşlara şifa dağıtıyor.
Türkiye'nin sağlık alanındaki yüz akı projelerinden olan şehir hastanelerinin sayısı artıyor. Toplam 16 bin yataklı 13 şehir hastanesinin inşaatı birer birer yükseliyor. Buna ilave olarak 7 şehir hastanesinin ise proje çalışmaları sürüyor.
İnşa süreçleri tamamlandığında Türkiye, 24 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Ordu Şehir Hastanesi eylülde açılacak. Trabzon, Şanlıurfa, Samsun, Rize, Mardin, Diyarbakır, Van, Bursa, Sakarya, Kahramanmaraş, İstanbul Sancaktepe ve Denizli şehir hastanelerinin inşaatları sürüyor.
İSTANBUL'DA 4 ŞEHİR HASTANESİ
Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi Ankara'da yer alıyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022'de hizmete girdi. Bu hastane Bilkent Şehir Hastanesi'nin ardından ise kentin ikinci şehir hastanesi olma özelliğini taşıyor. İstanbul'da ise Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi hizmet veriyor. Pandemi döneminde (özellikle COVID-19 salgınında) yoğun bakım ve yatak kapasitesini artırmak amacıyla büyük şehir hastaneleri ile acil durum hastaneleri devreye sokuldu.
YAPAY ZEKÂ HAMLESİ
Başkan Erdoğan, bilim ve teknoloji alanında yeni insan kaynağı hamlesini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
KREŞ MÜJDESİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi. Memişoğlu, "Sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Hastanelerimizin hepsine kreş ve anaokulu yapılacak ve 24 saat açık olacak." dedi. Memişoğlu, bu sene için 7 hastanede kreş ve anaokulu açılacağını söyledi.
Haber: Burcu Şen