Küresel petrol piyasalarında ABD-İran-İsrail savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklerin etkisi sürüyor. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 90 doları geçti. Yeniden 100 dolar senaryosu konuşulmaya başlandı. Enerji maliyetlerindeki artış, Avrupa genelinde akaryakıt fiyatlarını savaş öncesi döneme göre yüzde 15 ile 25 aralığında yukarı çekmiş durumda. Türkiye ise devreye aldığı vergi indirimleri ve ÖTV düzenlemeleriyle Avrupa'ya göre daha uygun fiyatlı benzin ve motorin sunan ülke konumuna geldi.

Savaş öncesinde Avrupa'da ortalama benzin fiyatları 1,50-1,85 avro seviyesindeydi. Savaş sonrası rakamlar 1,70 ila 2,20 avro bandına tırmandı. Hollanda'da benzinin litresi 2,20 avroya, Almanya ve Fransa'da da 1,97 avroya yükseldi. Türkiye'de ise benzin 1,29, motorin 1,47 avro ile Avrupa'dan daha düşük seviyede.