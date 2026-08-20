Galatasaray'a demir gibi golcü! Transferde rota Ermedin Demirovic

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, santrfor rotasyonunu güçlendirmek için Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'e yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Boşnak golcü için Alman kulübüyle temaslarını ilerletirken ilk resmi teklifini de yaptı.

Galatasaray, Ermedin Demirovic ile ilgileniyor İLK TEKLİF 15 MİLYON EURO + BONUS Galatasaray, Ermedin Demirovic için Stuttgart'a 15 milyon euro bonservis bedeli ve çeşitli bonuslardan oluşan bir teklif sundu. Bundesliga temsilcisi bu teklifi kabul etmedi.