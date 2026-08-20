Galatasaray'a demir gibi golcü! Transferde rota Ermedin Demirovic
Santrfor rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların 15 milyon euro + bonusluk ilk teklifi reddedildi. Cimbom'un yeni teklifini yaklaşık 20 milyon euro seviyesine çıkarmaya hazırlandığı ve oyuncu tarafıyla anlaşmaya yaklaştığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, santrfor rotasyonunu güçlendirmek için Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'e yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Boşnak golcü için Alman kulübüyle temaslarını ilerletirken ilk resmi teklifini de yaptı.
İLK TEKLİF 15 MİLYON EURO + BONUS
Galatasaray, Ermedin Demirovic için Stuttgart'a 15 milyon euro bonservis bedeli ve çeşitli bonuslardan oluşan bir teklif sundu. Bundesliga temsilcisi bu teklifi kabul etmedi.
YENİ TEKLİF YOLDA
Galatasaray'ın Demirovic dosyasını kapatmadığı ve Stuttgart'ın kapısını daha yüksek bir rakamla yeniden çalmaya hazırlandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin transferi yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Bu nedenle kulüpler arasındaki pazarlıkların önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.
GÖRÜŞMELER İLERİ AŞAMADA
Demirovic transferinde oyuncu tarafında da önemli mesafe alındığı öne sürüldü. Galatasaray'ın 28 yaşındaki santrforla anlaşmaya çok yakın olduğu, transferin tamamlanabilmesi için Stuttgart ile ileri düzeyde görüşmeler yürütüldüğü belirtildi. Ancak Alman kulübüyle henüz bonservis konusunda anlaşma sağlanmış değil.
TRANSFER ŞARTLARI DAHA ÖNCE SORULDU
Galatasaray'ın birkaç gün önce Stuttgart ile iletişime geçerek Ermedin Demirovic'in transfer şartlarını sorduğu, ardından resmi teklif aşamasına geçtiği kaydedildi. Sarı-kırmızılılar şimdi Alman ekibinin ilk teklife verdiği olumsuz yanıt sonrası yeni rakam üzerinde çalışıyor.
GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI
Ermedin Demirovic, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla toplam 38 resmi karşılaşmada görev yaptı. Boşnak santrfor bu maçlarda 15 gol ve 5 asist üreterek 20 gole doğrudan katkı sağladı.
DÜNYA KUPASI'NDA DA FORMA GİYDİ
Demirovic, 2026 Dünya Kupası'nda Bosna Hersek Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı. 28 yaşındaki futbolcu, ülkesinin turnuvadaki tüm karşılaşmalarında görev yaparken gol veya asist katkısı üretemedi.
BATRAKOV SONRASI YENİ HEDEF
Galatasaray transferde son olarak Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar şimdi hücum rotasyonunu güçlendirmek için Demirovic transferinde sonuca ulaşmayı hedefliyor.