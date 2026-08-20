Taner Ölmez tarlaya indi: Doğayla iç içe kareler

Taner Ölmez, doğayla iç içe geçirdiği renkli anlarla adından söz ettirdi. Yeni bir program hazırlığı için kolları sıvayan ünlü oyuncu, çekim çalışmaları kapsamında Anadolu'nun farklı noktalarını ziyaret etmek üzere yollara düştü.

Rotasına ilk olarak Konya, Beyşehir ve Aksaray'ı dahil eden Taner Ölmez, bölgedeki gölleri ve tarlaları tek tek gezdi. Beyşehir'de göllerin çevresinde vakit geçiren, ardından Aksaray ve Konya ovalarındaki tarlaları dolaşan oyuncu, sarı renge bürünen ayçiçek tarlalarında kamera karşısına geçti.