Taner Ölmez tarlaya indi: Doğayla iç içe kareler
Ünlü oyuncu Taner Ölmez, yeni program projesi kapsamında Anadolu yollarına düştü. Konya, Beyşehir ve Aksaray’da doğayla iç içe vakit geçiren Ölmez, ayçiçek tarlasında poz verip çiftçilerle kekik topladı.
Taner Ölmez, doğayla iç içe geçirdiği renkli anlarla adından söz ettirdi. Yeni bir program hazırlığı için kolları sıvayan ünlü oyuncu, çekim çalışmaları kapsamında Anadolu'nun farklı noktalarını ziyaret etmek üzere yollara düştü.
Rotasına ilk olarak Konya, Beyşehir ve Aksaray'ı dahil eden Taner Ölmez, bölgedeki gölleri ve tarlaları tek tek gezdi. Beyşehir'de göllerin çevresinde vakit geçiren, ardından Aksaray ve Konya ovalarındaki tarlaları dolaşan oyuncu, sarı renge bürünen ayçiçek tarlalarında kamera karşısına geçti.
Çektirdiği renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ölmez'in doğallığı dikkatlerden kaçmadı.
ÇİFTÇİLERLE BİRLİKTE KEKİK TOPLADI
Saha gezisi sırasında yöre halkıyla da yakından ilgilenen ünlü oyuncu, tarım yapan çiftçilerin yanına gitti. Tarlada kekik toplayan köylülerle sohbet edip onlara yardım eden Taner Ölmez, çiftçilerle birlikte kekik topladığı anları takipçileriyle paylaştı.
Ünlü ismin samimi halleri ve Anadolu turundan yayınladığı kareler kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.