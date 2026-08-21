Dört eyalet, Meta'ya 2023'te dava açan 29 eyaletten ilk grubu oluşturuyor; diğer 25 eyaletin iddiaları daha sonra ele alınacak. Eyaletlerin talep ettiği cezaların teorik üst sınırının 1,4 trilyon dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

California'nın Oakland kentinde 18 Ağustos'ta başlayan federal davada California, Colorado, Kentucky ve New Jersey eyaletleri, Facebook ve Instagram'ın çocukları platformlarda daha uzun süre tutacak biçimde tasarlandığını, risklerin kamuoyundan gizlendiğini ve 13 yaşından küçük kullanıcılara ait verilerin ebeveyn izni olmadan toplandığını öne sürüyor. Davanın yaklaşık altı hafta sürmesi bekleniyor.

Ancak davanın Meta açısından asıl riski yalnızca para cezası değil. Mahkeme, Instagram ve Facebook'un tasarımında köklü değişiklikler yapılmasına da hükmedebilir.

Sabah'tan İrfan Sapmaz'ın haberine göre, mahkeme önünde toplanan aileler, siber zorbalık, cinsel şantaj, yeme bozuklukları ve intiharla bağlantılı vakalarda hayatını kaybeden yaklaşık 600 çocuk ve gencin isimlerini taşıyan bir pankart açtı. Bu aileler için dava, yalnızca tazminat talebi değil, şirketlerin çocuklara karşı sorumluluk üstlenmesini sağlayacak bir dönüm noktası.

YÜZDE 40'I ŞİKÂYETÇİ

Pew Research Center'ın 2026'da yayımladığı araştırmaya göre ABD'li ebeveynlerin yaklaşık yüzde 40'ı sosyal medyanın çocuklarının uykusuna ve üretkenliğine zarar verdiğini düşünüyor. Sosyal medyanın çocuklarının ruh sağlığına zarar verdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 24 iken, faydalı olduğunu düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 8.