Bursa'da otomobil ile jip çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ara yola dönüş yapmak isteyen otomobil ile karşı yönden gelen jip çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan özel güvenlik görevlileri Yalçın Öz ve Olgun Yıldız hayatını kaybetti. Jip sürücüsü ve araçtaki diğer kişi yaralandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile jipin çarpışması sonucu 2 özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Jipteki 2 kişi ise yaralandı.
Bursa trafik kazası, saat 03.30 sıralarında Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobil, Alaaddinbey Caddesi'ne dönüş yapmak istediği sırada Gülçin Y.K. idaresindeki 16 GY 114 plakalı jiple çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Yalçın Öz ile aynı araçta bulunan Olgun Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki kişinin de özel güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.
OTOMOBİL 30 METRE SÜRÜKLENDİ
Çarpışmanın etkisiyle Yalçın Öz'ün kullandığı otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Jip ise çarpışmanın ardından park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
JİP SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Yalçın Öz ve Olgun Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jip sürücüsü Gülçin Y.K.'nin ise ağır yaralandığı bildirildi.
Jipte yolcu olarak bulunan Yağmur Y. de kazada yaralandı.
CENAZELER ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Hayatını kaybeden Yalçın Öz ve Olgun Yıldız'ın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.