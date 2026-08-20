Bursa'da otomobil ile jip çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile jipin çarpışması sonucu 2 özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Jipteki 2 kişi ise yaralandı.

Bursa trafik kazası, saat 03.30 sıralarında Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobil, Alaaddinbey Caddesi'ne dönüş yapmak istediği sırada Gülçin Y.K. idaresindeki 16 GY 114 plakalı jiple çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yalçın Öz ile aynı araçta bulunan Olgun Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki kişinin de özel güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı