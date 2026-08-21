Önümüzdeki dönemde fırsatların daha da büyümesi, hatta Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla protokolleri yenilemesi bekleniyor. Promosyondaki artışlardan yararlanmak için aylığın yatırıldığı bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün sona ermesi şart değil. Taahhüt sürerken de promosyon kazancını artırmak mümkün.

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonlarında kampanya yarışı sürüyor. Bankalar emeklilere 35 bin liraya varan promosyon verirken faizsiz kredi, nakit avans vb. imkânlarla sunulan toplam fayda 90 bin liraya kadar çıkıyor.

Taahhütleri sürenlerin promosyonları güncellenirken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Ya bu tutar iade edilerek yeni promosyon veriliyor ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek emekliye ödeme yapılıyor.

Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkân sağlıyor. Bazıları ise şubeden başvuru kabul ediyor. Ayrıca çağrı merkezinden de güncelleme olanağı bulunuyor.

Eğer promosyon aldığınız banka şimdi daha yüksek ödeme imkânı sunuyorsa başvuru yaparak güncelleme talep edebilirsiniz. Bunun üç yolu bulunuyor.

AYNI BANKADAN DA İMKÂN VAR

Örneğin, bankanızdan 1 yıl önce 21 bin lira promosyon aldınız. Bankanız şimdi emeklilere 30 bin lira ödeme yapıyor. Güncelleme ile kalan 2 yıllık süreye ilişkin 14 bin lirayı (21.000/36x24) iade edip 30 bin lira promosyon alabilirsiniz.

BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Taahhüt sürerken başka bankaya geçmek de mümkün. Bunun için öncelikle mevcut bankaya kalan süreye ilişkin tutarın iade edilmesi gerekiyor. Ardından emekli aylığı taşıma işlemi yapılıyor. Bu işlem e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Aylık taşındıktan sonra yeni bankadan da promosyon alınabiliyor.