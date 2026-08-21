Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Bankalardan 35 bin TL nakit, toplam 90 bin TL fırsat
Bankaların promosyon kampanyaları sürerken; aldığı ödemeyi artırmak isteyenler, taahhüdü devam ediyor olsa da bu imkanları değerlendirebiliyor. İşte promosyonu artırma yolları...
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonlarında kampanya yarışı sürüyor. Bankalar emeklilere 35 bin liraya varan promosyon verirken faizsiz kredi, nakit avans vb. imkânlarla sunulan toplam fayda 90 bin liraya kadar çıkıyor.
Önümüzdeki dönemde fırsatların daha da büyümesi, hatta Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla protokolleri yenilemesi bekleniyor. Promosyondaki artışlardan yararlanmak için aylığın yatırıldığı bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün sona ermesi şart değil. Taahhüt sürerken de promosyon kazancını artırmak mümkün.
AYNI BANKADAN DA İMKÂN VAR
Eğer promosyon aldığınız banka şimdi daha yüksek ödeme imkânı sunuyorsa başvuru yaparak güncelleme talep edebilirsiniz. Bunun üç yolu bulunuyor.
Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkân sağlıyor. Bazıları ise şubeden başvuru kabul ediyor. Ayrıca çağrı merkezinden de güncelleme olanağı bulunuyor.
NASIL HESAPLANIR?
Taahhütleri sürenlerin promosyonları güncellenirken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Ya bu tutar iade edilerek yeni promosyon veriliyor ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek emekliye ödeme yapılıyor.
Örneğin, bankanızdan 1 yıl önce 21 bin lira promosyon aldınız. Bankanız şimdi emeklilere 30 bin lira ödeme yapıyor. Güncelleme ile kalan 2 yıllık süreye ilişkin 14 bin lirayı (21.000/36x24) iade edip 30 bin lira promosyon alabilirsiniz.
BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Taahhüt sürerken başka bankaya geçmek de mümkün. Bunun için öncelikle mevcut bankaya kalan süreye ilişkin tutarın iade edilmesi gerekiyor. Ardından emekli aylığı taşıma işlemi yapılıyor. Bu işlem e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Aylık taşındıktan sonra yeni bankadan da promosyon alınabiliyor.
İNCELEMEDEN SEÇİM YAPMA
Emeklilerin promosyon taahhüdü sürerken dikkat etmesi gereken noktalar da var. Bazı bankaların yüksek promosyon tutarlarından yararlanmak için belirli sayıda otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartıyla belirli tutarlarda harcama yapılması, mobil uygulama, kredi ve sigorta gibi ek ürünlerin kullanılması gerekiyor.
Emekli yakınını getirenlere de ek ödeme yapan bankalar var. Bazı bankalar da yüksek promosyonu sadece yeni müşteri olanlara veriyor. Bu nedenle promosyon kararını vermeden önce tüm şartları detaylıca incelemek gerekiyor. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi değerlendirerek ona göre karar verin.
ÇİFT MAAŞ ALANLAR DİKKAT!
Bazı kişiler hem emekli hem de ölüm aylığı alıyor. Bu kişilerin aylıklarını ayrı bankalardan alması, daha yüksek ödeme almalarını sağlıyor. Çünkü iki aylık da aynı bankadan alınıyorsa promosyon tutarı bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor. Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alma yolu açılıyor.
GÜNCELLEMEDE SINIR YOK
Güncelleme için herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Örneğin, bu ay başvuru yapıp promosyonunu güncelleyenlerin, daha sonra daha yüksek promosyon imkânı doğduğunda bunu da değerlendirmesi mümkün.