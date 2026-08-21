Mürsel Güler

25 YILDIR ÖRGÜTTE

Soruşturma dosyasına giren müşteki Mürsel Güler'in ifadesi, yapılanmanın iç işleyişine ilişkin dikkat çeken başka ayrıntıları da ortaya koydu. 1998 yılında Furkan Vakfı ile tanıştığını ve yaklaşık 25 yıl yapı içerisinde aktif görev yaptığını belirten Güler, bazı uygulamaları eleştirmesi nedeniyle Alparslan Kuytul ile sorun yaşadığını söyledi.

Güler, eleştiren mensupların "hain" ve "ajan" ilan edildiğini, sosyal medya üzerinden hedef gösterildiklerini, aile ve özel hayat üzerinden tehdit ve şantaja maruz bırakıldıklarını belirtti.

Güler, ifadesinde sosyal medyada kendisi ve ailesinin hedef gösterilmesinin ardından yüzlerce kişinin katıldığı toplantılar yapıldığını belirtti. Güler, Alparslan Kuytul'un "2 gün herkes tweet atacak, sonrasında bizim belirlediğimiz hesaplar tweet atacak" şeklinde talimat verdiğini söyledi.

Kendisi ve ailesi hakkında binlerce hakaret ve tehdit içerikli paylaşım yapıldığını belirten Güler, bunun "psikolojik linç kampanyasına" dönüştüğünü ifade etti.

Haber: Kerim Cengil

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN