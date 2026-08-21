Ömer Çelik'ten İsrail'e Batı Şeria tepkisi! Batı Şeria'yı Gazzeleştirmeye çalışıyorlar
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına ve Batı Şeria'yı Gazzeleştirmeye çalışan E1 planına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik,"Netanyahu şebekesinin Batı Şeria’yı “Gazzeleştirme”ye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail’in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria’yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır." ifadelerini kullandı ve tüm dünyanın İsrail'e "dur" demesi gerektiğini belirtti.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına ve Batı Şeria'yı Gazzeleştirmeye çalışan E1 planına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.
"NETANYAHU ŞEBEKESİ BATI ŞERİA'YI GAZZELEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:AK Parti sözcüsü Çelik’ten İsrail’e sert tepki!
"Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı "Gazzeleştirme"ye dönük soykırım politikası devam ediyor.
İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır.
"Yerleşim" ve "yerleşimci" kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir.
İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.
Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.
Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde "İsrail'in sınırları neresidir?" diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.
İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına "yerleşim" ve "yerleşimci" denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır.
Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır."
İŞGALİ GENİŞLETECEK E1 PROJESİ
Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.
Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.
İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.
Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.
DOĞU KUDÜS İLE BATI ŞERİA BAĞLANTISINI KESECEKLER
İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.
İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.
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