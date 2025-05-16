Mourinho koptu gidiyor!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de son dönemin en çok tartışılan isimlerinden olan Teknik Direktör Jose Mourinho hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Portekizli çalıştırıcının ülkesinin milli takımı için harekete geçtiği iddia ediliyor. Dünyadaki birçok spor yayın organı, aktarılan söylentilerin doğrultusunda Mou'nun Portekiz Futbol Federasyonu ile bir ön görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü...



Uluslar Ligi finallerinden sonra el sıkışıldığı haberlerde yer alıyor. Haberlerin detayında Portekiz Futbol Federasyonu'nun sadece Mourinho'ya para ödemek istediği belirtiliyor.



PARA İSTENİYOR...

Sarı-Lacivertliler'in ise 1 yıllık kalan anlaşmadan dolayı hocasını parasız bırakmayacağı ifade ediliyor. Mourinho için Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde "Tango iki kişi ile yapılır. Sadece bizim devam etmesini arzu etmemiz onun devam etmesi için yeterli değildir" demişti.



53 MAÇA ÇIKTI

Eğer iddialar gerçek olduğu takdirde, 62 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe kariyerinin beklenenden erken sona erebileceği görüşü hakim. Kanarya'nın başında 53 maça çıkan tecrübeli hoca; 33 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.



CENGİZ MLS'İ SALLADI

MLS'te normal sezon maçında Los Angeles FC, sahasında Seattle Sounders'ı ağırladı. Los Angeles'ta maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder'in de gol attığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiraladığı Cengiz, mücadelede gol perdesini açan isim oldu.



DZEKO'NUN PEŞİNDELER

İtalyan medyası Roma'nın 39 yaşındaki yıldız golcü Edin Dzeko'yu istediğini iddia etti . Fenerbahçe'de sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen 39 yaşındaki golcü Edin Dzeko'ya sürpriz bir talip çıktı. İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre; Boşnak golcünün efsaneleştiği kulüplerden olan Roma, tecrübeli oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Habere göre İtalyan ekibi, Dzeko'yu gelecek sezon takımdaki liderliği sağlaması için transfer etmek ve az da olsa süre bularak tecrübesinden faydalanmak istiyor.



FRED'İN EŞİNİN

SUUDİ HAZIRLIĞI

ADI Suudi Neom SC ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Fred'in eşinin İstanbul'dan taşınma planlarına başladığı iddia ediliyor. Monique Salum'un sıcak bir iklime sahip olan Suudi Arabistan için kendine kıyafetler baktığı belirtiliyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Sambacı için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti.



10 MİLYONU VEREN ALIR!

2023 yazında transfer olan Sebastian Szymanski, Sarı-Lacivertli formayla ikinci sezonunu tamamlamak üzere... Polonyalı futbolcu gönderilmek isteniyor fakat talibi yok. Piyasa değeri 17 milyon Euro olan Szymanski için istenilen bonservis bedeli 10 milyon olarak öne çıkıyor.



İSMAİL'E YENİ SÖZLEŞME F.BAHÇE

İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı ve ücretinde iyileştirme yaptı. 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan İsmail Yüksek'in sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmış oldu. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 karşılaşmada oynarken 2 asist yapma başarısını gösterdi.