Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz

Okçular Vakfı tarafından 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da Okçular Vakfının kurulduğu günden bu yana Fatih Sultan Mehmet'in mirasına sahip çıkmanın sorumluluğuyla çalıştığını belirtti.





Erdoğan "Türkiye'nin okçulukta dünyada hak ettiği yere gelmesi tarihin bize yüklediği misyon. Fetih Kupası'nda dünyanın birçok ülkesinden önemli sporcular hem geleneksel yayda hem de klasik ve makaralı yayda yarışacak"diye konuştu.

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