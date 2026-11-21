Sultangazi'de gizemli ölüm! Bodrumda yarı çıplak bulundu: Otopsi sonucu ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi'de 4 katlı bir inşaatın bodrum katında yarı çıplak erkek cesedi bulundu. İlk incelemede cinayet şüphesi üzerinde durulurken, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside ölümün yüksekten düşmeye bağlı boyun kırığı sonucu meydana geldiği belirlendi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 17 Kasım'da ortaya çıkan olayda, Yunus Emre Mahallesi'ndeki 4 katlı bir inşaatın bodrum katında erkek cesedi bulundu. İnşaatta çalışan bir işçi, bodrum katta yarı çıplak halde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu firma sahibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İLK İNCELEMEDE CİNAYET ŞÜPHESİ
Sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin yaklaşık 3-4 günlük olduğu değerlendirildi. Baş bölgesindeki darp izi bulgusu nedeniyle ilk aşamada cinayet ihtimali üzerinde duruldu.
Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopside ise ölümün yüksekten düşmeye bağlı boyun kırığı nedeniyle meydana geldiği belirlendi.
KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
'YARI ÇIPLAK HALDE BULUNMUŞ'
Olay sırasında sokakta bulunan Rüveyda D., yaşananları şu sözlerle anlattı:
" Saat 23.00 sıralarında polis ekipleri geldi. Sorduğumuzda, ceset bulunduğunu ve büyük ihtimalle cinayet olduğunu söyledi. Erkek ve 50 yaşlarında olduğunu da dedi. Başına vurulmuş ve yarı çıplak halde bulunmuş. Sonrasında savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Saat 01.30 sıralarında nakil aracı cenazeyi alıp götürdü" dedi.