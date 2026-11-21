'YARI ÇIPLAK HALDE BULUNMUŞ'

Olay sırasında sokakta bulunan Rüveyda D., yaşananları şu sözlerle anlattı:

" Saat 23.00 sıralarında polis ekipleri geldi. Sorduğumuzda, ceset bulunduğunu ve büyük ihtimalle cinayet olduğunu söyledi. Erkek ve 50 yaşlarında olduğunu da dedi. Başına vurulmuş ve yarı çıplak halde bulunmuş. Sonrasında savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Saat 01.30 sıralarında nakil aracı cenazeyi alıp götürdü" dedi.

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