"GTA 6 sonrası ABD'de şiddet alarmı: Polislerden peş peşe uyarı! Gazze'deki görüntüler yeniden gündem oldu
13 yıl aradan sonra satış rekorları kırarak piyasaya çıkan GTA 6, ABD polisi ve yorumcuları "sanal şiddet gerçek sokaklara taşmasın" diye ayağa kaldırırken tartışmaların fitilini yeniden ateşledi. Oyunun şiddeti sıradanlaştırdığı yönündeki eleştiriler büyürken, geçmişte Gazze'deki yıkımın ortasında GTA'yı taklit eden İsrail askerinin skandal görüntüleri de akıllara geldi.
Grand Theft Auto 6 (GTA 6) çılgınlığı ABD'yi sararken emniyet güçleri oyuncuları sanal dünyadaki kaosu gerçek sokaklara taşımamaları konusunda uyardı.
Profesyonel suçlularının yaşamını konu alan oyunun perşembe günü ABD'de piyasaya sürülmesi, serideki 13 yıllık arayı sona erdirdi. GTA 6'nın piyasaya sürülmesi emniyet birimlerinde de endişeye yol açtı.
ABD POLİSİNDEN PEŞ PEŞE UYARILAR
ABD'nin farklı bölgelerindeki polis departmanları, sosyal medya paylaşımları ve videolarla oyuncuları gerçek hayata dair kurallar konusunda hatırlatmalarda bulundu:
Atlanta Polisi: "Oyunu oynayın. Kendinizi yakmayın."
Denver Yetkilileri: "Polisten kaçmak hâlâ yasa dışı."
San Antonio Polisi (Teksas): Bir polis memuru yayımladığı videoda, "Ekstra puan için birine saldırmaya değmez." ifadelerini kullandı.
"GTA 6'DA OLAN GTA 6'DA KALIR"
San Juan Polisi (Teksas): Oyunun ABD'de çıktığı gün Instagram'da yayımlanan videoda, "Heyecanlı olduğunuzu ve uzun süredir beklediğinizi biliyoruz ama GTA 6'da olan GTA 6'da kalır" mesajı verildi.
Pima County Şerif Ofisi (Arizona): Facebook paylaşımında "Gerçek hayattaki yasaların hile kodları, yeniden doğma (respawn) veya görev baştan başlatma seçenekleri yoktur" uyarısında bulundu.
GENÇLERİ ŞİDDETE ÖZENDİRİYOR
Florida'dan esinlenilen bir eyalette geçen ve cheeseburger almaktan el bombası fırlatmaya kadar geniş bir oynanış özgürlüğü sunan oyun 1997'deki ilk GTA yapımından bu yana şiddet tasvirleri nedeniyle hem övgü hem de eleştiri alıyor. Oyunda uyuşturucu satmaktan kolluk kuvvetlerine ateş etmeye kadar pek çok eylem yer alıyor.
Endişeler yalnızca emniyet güçleriyle sınırlı değil. Fox News'teki bir yorumcu oyunun "suçu normalleştirip normalleştirmeyeceğini" sorgularken Rosanna Scotto da bu tür video oyunlarının gençleri daha erken yaşlarda silah kullanmaya "daha yatkın hale getirip getirmediğini" gündeme taşıdı.
ARAŞTIRMALAR SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN ARTIŞINI KANITLADI
Şiddet içeren video oyunlarının etkilerini inceleyen bazı araştırmalar ise tablonun bu yöndeki karanlık tarafına dikkat çekiyor. Özellikle Genel Saldırganlık Modeli çerçevesinde yürütülen çalışmalar, bu tür oyunların oyuncuların zihninde saldırgan düşünceleri ve öfkeyi tetikleyebildiğini, empati duygusunu zayıflatarak şiddete karşı duyarsızlaşmaya yol açabildiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, sanal dünyadaki tekrarlayan şiddet senaryolarının kısa vadede saldırgan tepki eğilimini artırabildiğini vurguluyor.GTA 6 için ABD polisi alarmda
İSRAİL ASKERİ GAZZE'DE GTA'YI TAKLİT ETMİŞTİ
GTA, şiddete özendirmesiyle geçmişte de defalarca gündem olmuştu. En büyük skandallardan biri ise 2024 yılında İsrail Gazze'de soykırım yaparken bir İsrail askerinin GTA'yı taklit ettiği bir video yayımlamıştı.
GTA 6'ya yönelik şiddet uyarıları peş peşe gelirken Gazze'deki görüntüler yeniden gündem oldu. Gazze'deki ağır yıkımın ortasında bir İsrail askerinin GTA sahnelerini taklit ederek kayda aldığı görüntüler, sanal şiddetin gerçek hayatta sıradanlaştığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.
SATIŞ REKORU KIRDI
GTA 6, çıkışıyla birlikte rekor kırdı. İlk gün satışlarında 2,36 milyar doları aştı.
Çıkış haftasında dünya genelinde 20 milyondan fazla satılarak tarihin en büyük eğlence lansmanı olmaya aday gösterildi.
Oyunun çıkışı, oyun oynamak için okula ve işe gitmeyenlerin sayısındaki artış nedeniyle haber bültenlerine de yansıdı.