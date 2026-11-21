San Juan Polisi (Teksas): Oyunun ABD'de çıktığı gün Instagram'da yayımlanan videoda, "Heyecanlı olduğunuzu ve uzun süredir beklediğinizi biliyoruz ama GTA 6'da olan GTA 6'da kalır" mesajı verildi.

GTA 6. Fotoğraf: AFP

GENÇLERİ ŞİDDETE ÖZENDİRİYOR

Florida'dan esinlenilen bir eyalette geçen ve cheeseburger almaktan el bombası fırlatmaya kadar geniş bir oynanış özgürlüğü sunan oyun 1997'deki ilk GTA yapımından bu yana şiddet tasvirleri nedeniyle hem övgü hem de eleştiri alıyor. Oyunda uyuşturucu satmaktan kolluk kuvvetlerine ateş etmeye kadar pek çok eylem yer alıyor.

Endişeler yalnızca emniyet güçleriyle sınırlı değil. Fox News'teki bir yorumcu oyunun "suçu normalleştirip normalleştirmeyeceğini" sorgularken Rosanna Scotto da bu tür video oyunlarının gençleri daha erken yaşlarda silah kullanmaya "daha yatkın hale getirip getirmediğini" gündeme taşıdı.

ARAŞTIRMALAR SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN ARTIŞINI KANITLADI

Şiddet içeren video oyunlarının etkilerini inceleyen bazı araştırmalar ise tablonun bu yöndeki karanlık tarafına dikkat çekiyor. Özellikle Genel Saldırganlık Modeli çerçevesinde yürütülen çalışmalar, bu tür oyunların oyuncuların zihninde saldırgan düşünceleri ve öfkeyi tetikleyebildiğini, empati duygusunu zayıflatarak şiddete karşı duyarsızlaşmaya yol açabildiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, sanal dünyadaki tekrarlayan şiddet senaryolarının kısa vadede saldırgan tepki eğilimini artırabildiğini vurguluyor.

GTA 6 için ABD polisi alarmda

İSRAİL ASKERİ GAZZE'DE GTA'YI TAKLİT ETMİŞTİ

GTA, şiddete özendirmesiyle geçmişte de defalarca gündem olmuştu. En büyük skandallardan biri ise 2024 yılında İsrail Gazze'de soykırım yaparken bir İsrail askerinin GTA'yı taklit ettiği bir video yayımlamıştı.

GTA 6'ya yönelik şiddet uyarıları peş peşe gelirken Gazze'deki görüntüler yeniden gündem oldu. Gazze'deki ağır yıkımın ortasında bir İsrail askerinin GTA sahnelerini taklit ederek kayda aldığı görüntüler, sanal şiddetin gerçek hayatta sıradanlaştığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

SATIŞ REKORU KIRDI

GTA 6, çıkışıyla birlikte rekor kırdı. İlk gün satışlarında 2,36 milyar doları aştı.

Çıkış haftasında dünya genelinde 20 milyondan fazla satılarak tarihin en büyük eğlence lansmanı olmaya aday gösterildi.

Oyunun çıkışı, oyun oynamak için okula ve işe gitmeyenlerin sayısındaki artış nedeniyle haber bültenlerine de yansıdı.

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