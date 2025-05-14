Türkiye’nin gözü ATV&A Spor’da olacak! Galatasaray ile Trabzonspor kupa için kozlarını paylaşacak

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün Galatasaray ile Trabzonspor kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak. Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'teki başlayacak futbol şöleni ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyecek dev karşılaşmanın öncesinde A Spor'dan yapılacak yayınlarla mücadelenin heyecanı tavan yapacak. Kupa törenin ardından da maçın tartışmalı pozisyonları, maç sonu röportajlar ve futbol otoritelerinin usta yorumları A Spor ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.