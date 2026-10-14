CHP'den TBB seçiminde Yeni Parti adayı Ünlüce'ye destek kararı... Partiyi bırakıp gidene oy isteyecekler
Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar ve son olarak Vahap Seçer’in tutuklanmasıyla boşalan TBB başkanvekilliği için siyasi partiler pozisyonlarını belirledi. Cumhur İttifakı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı aday gösterdi. CHP ise YENİ Parti ile tartışmalı ittifak kurarak, partiden istifa eden Ayşe Ünlüce’yi destekleme kararı aldı. Müslim Sarı, aday çıkarmayarak Yeni Parti’yi destekleyeceklerini duyurdu. Toplam 821 üyenin bulunduğu mecliste AK Parti 304 delegeye sahipken CHP’in 261, Yeni Parti’nin 131, MHP’nin 57 üyesi yer alıyor
Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyeleri, peş peşe yaşanan tutuklama süreçlerinin ardından boşalan başkanvekilliği koltuğu için 15 Ekim'de Ankara'da seçime gidiyor.
Meclis aritmetiğinde AK Parti üstünlüğünün belirgin şekilde hissedildiği seçim öncesinde, CHP yönetimi aday çıkarmama kararı aldı.
CHP'nin, partiden ayrılarak Yeni Parti saflarına katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi destekleme kararı alması dikkat çekti.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Yeni Parti'nin adayını, aday çıkartmayarak oy vererek destekleyeceğiz." dedi.
Alınan bu kararla birlikte TBB seçiminde CHP'li üyelerden, kendi partilerini terk eden Ünlüce'ye oy vermeleri istenecek.
AK PARTİ ÇOĞUNLUKTA
Toplam 821 üyeli TBB Meclisinde üye dağılımı AK Parti lehine şekilleniyor.
Mevcut tabloda AK Parti 304 üyeyle en büyük grup olma özelliğini taşıyor.
Mecliste CHP 261, YENİ Parti 131, MHP 57, DEM Parti 56, Yeniden Refah Partisi 9, İYİ Parti ise 3 üyeyle temsil ediliyor.
Cumhur İttifakı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı başkanvekili adayı olarak gösterdi.
Seçim 15 Ekim'de saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
NE OLMUŞTU
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinde yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasıyla TBB'de birbiri ardına gelecek seçim dönemi başlamıştı.
İmamoğlu'nun yerine 28 Mart 2025 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanvekili seçilmişti.
Karalar'ın da yolsuzluktan tutuklanmasının ardından 16 Temmuz 2025 tarihinde yapılan seçimde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başkanvekilliğine getirilmişti.
Seçer'in de tutuklanması üzerine TBB meclisi yeniden sandık başına gitme kararı aldı.