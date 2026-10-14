Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyeleri, peş peşe yaşanan tutuklama süreçlerinin ardından boşalan başkanvekilliği koltuğu için 15 Ekim'de Ankara'da seçime gidiyor.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Yeni Parti'nin adayını, aday çıkartmayarak oy vererek destekleyeceğiz." dedi.

Alınan bu kararla birlikte TBB seçiminde CHP'li üyelerden, kendi partilerini terk eden Ünlüce'ye oy vermeleri istenecek.

CHP yönetimi, meclisteki üyelerinden, geçmişte partiden istifa ederek Yeni Parti’ye geçen Ayşe Ünlüce’ye oy vermelerini talep etti.