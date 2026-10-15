Fırtına Avrupa yolculuğuna başlıyor: Rakip KuPS! Reis'ten Salah kararı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Thomas Reis yönetiminde üst üste iki galibiyet alan bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 6 maçlık kazanamama serisini sona erdirmeyi hedefliyor. İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, lig aşamasındaki ilk maçına çıkıyor.
Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Maltalı hakem Ishmael Barbara yönetecek. Barbara'nın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek.
TRABZONSPOR REIS İLE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de çıkış yakalayan Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u ise deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Bordo-mavililer, KuPS karşısında da kazanarak üst üste üçüncü resmi maçından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
Alman teknik adam yönetimindeki ilk Avrupa sınavına çıkacak Trabzonspor, kıtadaki galibiyet hasretini de bitirmek istiyor.
Son Avrupa galibiyetini 1 Ağustos 2024'te Ruzomberok karşısında 1-0'lık skorla alan Karadeniz ekibi, sonraki 6 karşılaşmada 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER VE KADRO DURUMU
Trabzonspor'da Nweiwu ve Cabral, kırmızı kart cezaları nedeniyle KuPS karşısında forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ile genç kaleci Onuralp Çevikkan da mücadelede görev yapamayacak.
Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle forma giyemeyen Mendy ve Bouchouari ise Avrupa kupalarında kadroda yer alabilecek.
Bordo-mavililerde kart cezası ve sakatlığı bulunan Malinovskyi'nin yerine Melih Kabasakal, UEFA listesine dahil edilmişti.
MUHTEMEL 11'LER
KuPS: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Gasc, Pennanen, Luyeye-Lutumba, Jyry, Armah, Parzyszek.
Trabzonspor: Onana, Ozan, Samet, Cenk, Pina, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
AVRUPA KUPALARINDA 158. MAÇ
Trabzonspor, KuPS Kuopio karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 157 müsabakada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 194 gol atarken kalesinde 214 gol gördü.
Avrupa kupalarına ilk kez 1976-1977 sezonunda katılan Trabzonspor, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde 99, Kupa Galipleri Kupası'nda 12, Intertoto Kupası'nda 8 ve Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı.
Öte yandan KuPS Kuopio, kendi stadının UEFA kriterlerini karşılamaması nedeniyle Avrupa kupası maçlarını yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere kentinde oynuyor. Trabzonspor'un mücadele edeceği 8 bin seyirci kapasiteli Tammelan Stadı'nın zemini suni çimden oluşuyor.