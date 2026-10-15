Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ile genç kaleci Onuralp Çevikkan da mücadelede görev yapamayacak.

Bordo-mavililerde kart cezası ve sakatlığı bulunan Malinovskyi'nin yerine Melih Kabasakal, UEFA listesine dahil edilmişti.

Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle forma giyemeyen Mendy ve Bouchouari ise Avrupa kupalarında kadroda yer alabilecek.





AVRUPA KUPALARINDA 158. MAÇ

Trabzonspor, KuPS Kuopio karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 158. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 157 müsabakada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 194 gol atarken kalesinde 214 gol gördü.

Avrupa kupalarına ilk kez 1976-1977 sezonunda katılan Trabzonspor, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde 99, Kupa Galipleri Kupası'nda 12, Intertoto Kupası'nda 8 ve Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı.

Öte yandan KuPS Kuopio, kendi stadının UEFA kriterlerini karşılamaması nedeniyle Avrupa kupası maçlarını yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere kentinde oynuyor. Trabzonspor'un mücadele edeceği 8 bin seyirci kapasiteli Tammelan Stadı'nın zemini suni çimden oluşuyor.