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Ekran sustu eski çalışanlar konuştu! Mahiroğlu’na peş peşe tepki: "İşçi cehennemine dönüşen bir yapı"

Milyon dolarlık transferler, milyarlık harcamalar ve kaçak villa skandallarıyla gündeme gelen Cafer Mahiroğlu'na en sert eleştiriler, kendi kanalında görev yapmış gazetecilerden geldi. DİSK Basın-İş ise Halk TV'yi "işçi cehennemine dönüşen bir yapı" sözleriyle eleştirdi.

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Ekran sustu eski çalışanlar konuştu! Mahiroğlu’na peş peşe tepki: "İşçi cehennemine dönüşen bir yapı"

Milyon dolarlık transferler, milyarlık harcamalar ve kaçak villa skandallarının odağındaki Cafer Mahiroğlu'na en sert tepkiler kendi kanalında görev yapmış gazetecilerden gelmişti:

Yılmaz Özdil (Foto: Sosyal medya)Yılmaz Özdil (Foto: Sosyal medya)

Yılmaz Özdil: Mahiroğlu'nun CHP ile sözleşmeyi feshettiğini açıkladığı süreçte siyasi partilerle kurulan ilişkinin ideolojik değil, tamamen dolar üzerinden yürüdüğünü belirterek parti ve belediye parasıyla gazetecilik yapılmasını eleştirdi.

Özlem Akarsu Çelik (Foto: Sosyal medya)Özlem Akarsu Çelik (Foto: Sosyal medya)

Eski Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik: Mahiroğlu'nu medya tarihinin en işçi ve gazeteci düşmanı patronlarından biri olarak nitelendirdi ve elinde ak ile kara liste ile dolaşarak kurum içi baskı uyguladığını ifade etti.

Seda Selek (Foto: Sosyal medya)Seda Selek (Foto: Sosyal medya)

Seda Selek: Adaletsizlik ve nobranlık gerekçesiyle istifa etti.

Sorel Dağıstanlı (Foto: Sosyal medya)Sorel Dağıstanlı (Foto: Sosyal medya)

Sorel Dağıstanlı: Selek'e destek verdiği için ekrandan çektirildiğini duyurdu.

Selin Sabit (Foto: Sosyal medya)Selin Sabit (Foto: Sosyal medya)

Selin Sabit: Yayın yaptığı gün tazminatsız işten çıkarıldığını SGK mesajıyla öğrendiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

DİSK Basın-İş, yaptığı resmî açıklamada Halk TV'yi "işçi cehennemine dönüşen bir yapı" olarak nitelendirdi.

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