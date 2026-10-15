Ekran sustu eski çalışanlar konuştu! Mahiroğlu’na peş peşe tepki: "İşçi cehennemine dönüşen bir yapı"
Milyon dolarlık transferler, milyarlık harcamalar ve kaçak villa skandallarıyla gündeme gelen Cafer Mahiroğlu'na en sert eleştiriler, kendi kanalında görev yapmış gazetecilerden geldi. DİSK Basın-İş ise Halk TV'yi "işçi cehennemine dönüşen bir yapı" sözleriyle eleştirdi.
Milyon dolarlık transferler, milyarlık harcamalar ve kaçak villa skandallarının odağındaki Cafer Mahiroğlu'na en sert tepkiler kendi kanalında görev yapmış gazetecilerden gelmişti:
Yılmaz Özdil: Mahiroğlu'nun CHP ile sözleşmeyi feshettiğini açıkladığı süreçte siyasi partilerle kurulan ilişkinin ideolojik değil, tamamen dolar üzerinden yürüdüğünü belirterek parti ve belediye parasıyla gazetecilik yapılmasını eleştirdi.
Eski Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik: Mahiroğlu'nu medya tarihinin en işçi ve gazeteci düşmanı patronlarından biri olarak nitelendirdi ve elinde ak ile kara liste ile dolaşarak kurum içi baskı uyguladığını ifade etti.
Seda Selek: Adaletsizlik ve nobranlık gerekçesiyle istifa etti.
Sorel Dağıstanlı: Selek'e destek verdiği için ekrandan çektirildiğini duyurdu.
Selin Sabit: Yayın yaptığı gün tazminatsız işten çıkarıldığını SGK mesajıyla öğrendiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.
DİSK Basın-İş, yaptığı resmî açıklamada Halk TV'yi "işçi cehennemine dönüşen bir yapı" olarak nitelendirdi.