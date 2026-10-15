Milyon dolarlık transferler, milyarlık harcamalar ve kaçak villa skandallarının odağındaki Cafer Mahiroğlu'na en sert tepkiler kendi kanalında görev yapmış gazetecilerden gelmişti:

Yılmaz Özdil: Mahiroğlu'nun CHP ile sözleşmeyi feshettiğini açıkladığı süreçte siyasi partilerle kurulan ilişkinin ideolojik değil, tamamen dolar üzerinden yürüdüğünü belirterek parti ve belediye parasıyla gazetecilik yapılmasını eleştirdi.

Özlem Akarsu Çelik (Foto: Sosyal medya)

Eski Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik: Mahiroğlu'nu medya tarihinin en işçi ve gazeteci düşmanı patronlarından biri olarak nitelendirdi ve elinde ak ile kara liste ile dolaşarak kurum içi baskı uyguladığını ifade etti.