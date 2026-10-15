YENİ TAKSİT SINIRLARINI BAKANLIK DUYURACAK

Düzenleme kapsamında Ticaret Bakanlığının taksit süreleri ve ilave sınırlamalara ilişkin alacağı kararlar, Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Söz konusu kararlar, bilgilendirme amacıyla ilgili üst meslek kuruluşlarına da gönderilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilgili kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık, mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen, konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirlemeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik karar almaya yetkilidir."