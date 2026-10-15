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Taksitli alışverişlerde yeni düzenleme yürürlüğe girdi: Ticaret Bakanlığı taksit süresini belirleyebilecek

Ticaret Bakanlığına, konut dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarına ilişkin yeni yetkiler verildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle Bakanlık, taksitlendirme sürelerini belirleyebilecek ve ilave sınırlamalar getirebilecek. Alınacak kararlar, Bakanlığın resmî internet sitesinden duyurulacak

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Taksitli alışverişlerde yeni düzenleme yürürlüğe girdi: Ticaret Bakanlığı taksit süresini belirleyebilecek

Taksitli mal ve hizmet satışlarına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Ticaret Bakanlığının konut satışı dışındaki taksitli işlemlere yönelik yetkileri yeniden düzenlendi.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik kapsamında Bakanlık, taksit sürelerini belirleme ve taksitlendirme işlemlerine ek sınırlamalar getirme yetkisine sahip oldu.

Taksitli alışverişlerde yeni düzenleme yürürlüğe girdi (Foto: AA - Yapay zeka ile birleştirilmiştir)Taksitli alışverişlerde yeni düzenleme yürürlüğe girdi (Foto: AA - Yapay zeka ile birleştirilmiştir)

TAKSİTLENDİRME VE ÖDEME ERTELEME İŞLEMLERİ DE KAPSAMDA
Yeni düzenlemeye göre, mal veya hizmet satışının ardından belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi ya da ödemenin ertelenmesi de bakanlığın yetki alanına dahil edildi.

KONUT SATIŞI KAPSAM DIŞI
Bakanlık, kıymetli evrak düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın konut satışı dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alabilecek.

Ticaret Bakanlığı taksit sürelerine ilave sınırlamalar getirebilecek (Foto: AA)Ticaret Bakanlığı taksit sürelerine ilave sınırlamalar getirebilecek (Foto: AA)

Böylece ekonomik koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda taksitli satışlara yönelik yeni sınırlamaların belirlenebilmesine imkan sağlandı.

YENİ TAKSİT SINIRLARINI BAKANLIK DUYURACAK
Düzenleme kapsamında Ticaret Bakanlığının taksit süreleri ve ilave sınırlamalara ilişkin alacağı kararlar, Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)Karar Resmi Gazete'de yayımlandı (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Söz konusu kararlar, bilgilendirme amacıyla ilgili üst meslek kuruluşlarına da gönderilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilgili kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık, mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen, konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirlemeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik karar almaya yetkilidir."

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