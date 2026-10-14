Yeni yuvasına kavuşan Emine Alagöz, “Küllerimizden yeniden doğduk. Devletimiz bize sahip çıktı” sözleriyle mutluluğunu anlattı.

'YENİDEN DOĞDUK'

Emine Alagöz de, "Deprem sonrası ile şimdi arasında dağlar kadar fark oldu. Küllerimizden yeniden doğduk. Emek Mahallesi'nde Ümit Sokak Keskin Apartmanı'nda zemin katta oturuyorduk. Evimiz ağır hasar aldı. Eşim işten gelip beni çıkardı. Devletimiz çok güzel ve depreme dayanıklı evler yapmış. Devletimiz bize sahip çıktı. Zamanında kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı ve bu evler yapılsaydı, bu kadar fazla kayıplarımız olmayacaktı. Depremden sonra hayalet bir mahalleydi, şu an canlandı, daha da canlı ve cıvıl cıvıl olacak" ifadelerini kullandı.

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise "Eskiden mahallemiz yıkık, harabe halindeydi, şimdi ise şahane ve görkemli bir yere döndü. Şu an tam yerleşme olduğu zaman 6 bin ailemiz mahallemizde oturacak" dedi.