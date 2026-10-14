Hatay Emek Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşam başladı: CHP karşı çıktı devlet yaptı
Hatay'da CHP'li eski Başkan Lütfü Savaş'ın mitinglerle karşı çıktığı kentsel dönüşüm projesi, yıllarca tartışmaların odağında kaldı. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Emek Mahallesi, devletin yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. TOKİ'nin yaptığı konutlara yerleşen depremzedeler, “Küllerimizden yeniden doğduk. Mahallemiz şimdi cıvıl cıvıl” sözleriyle mutluluklarını dile getirdi.
Hatay'da CHP'li belediyenin kentsel dönüşümü engellediği için asrın felaketinde yerle bir olan Emek Mahallesi'nde yapılan konutlarda yaşam başladı. Yeni yuvalarına kavuşan mahalle sakinleri, "Mahallemiz hayalet şehre dönmüştü, şimdi cıvıl cıvıl. Devletimize minnettarız" dedi.
Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre, CHP'li Başkan Lütfü Savaş'ın devletin yapmak istediği kentsel dönüşüm projesini mitingler düzenleyerek engellediği Hatay'ın Emek Mahallesi'nde, asrın felaketinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bölgede yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla birlikte depremden önce gecekonduların yer aldığı mahallede, asrın inşasıyla birlikte modern, estetik ve depreme dayanıklı konutlar inşa edildi.
'ÇAYA BEKLİYORUZ'
TOKİ tarafından yapılan konutlarına yerleşen Emek Mahallesi sakinleri, şimdi sıcak yuvalarında misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Korkmaz, "Evlerimiz yıkıldığında İstanbul'a gittik. Devletimiz bize gerçekten güzel ev yaptı ve memleketimize geri döndük. Hiçbir sıkıntımız yok. Sorunlarımız olduğu zaman anında yetkililer anında ilgileniyorlar" derken, evinin balkonunda keyifli anlar geçiren Cuma Ergüder (70) ise "Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızı mahallemize çay içmeye bekliyoruz" diye konuştu.
'YENİDEN DOĞDUK'
Emine Alagöz de, "Deprem sonrası ile şimdi arasında dağlar kadar fark oldu. Küllerimizden yeniden doğduk. Emek Mahallesi'nde Ümit Sokak Keskin Apartmanı'nda zemin katta oturuyorduk. Evimiz ağır hasar aldı. Eşim işten gelip beni çıkardı. Devletimiz çok güzel ve depreme dayanıklı evler yapmış. Devletimiz bize sahip çıktı. Zamanında kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı ve bu evler yapılsaydı, bu kadar fazla kayıplarımız olmayacaktı. Depremden sonra hayalet bir mahalleydi, şu an canlandı, daha da canlı ve cıvıl cıvıl olacak" ifadelerini kullandı.
Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı ise "Eskiden mahallemiz yıkık, harabe halindeydi, şimdi ise şahane ve görkemli bir yere döndü. Şu an tam yerleşme olduğu zaman 6 bin ailemiz mahallemizde oturacak" dedi.
CHP'Lİ BAŞKANLAR DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKTI
MAHALLE YERLE BİR OLDU
Hatay'da yıllar önce devlet eliyle riskli bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmak istenmiş, ancak dönemin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş buna karşı çıkmıştı. Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine proje karşıtı mitingler düzenlemişti. Diğer CHP'li belediye başkanları da destek vermişti.
Savaş, depremin vurduğu Emek Mahallesi'nde miting düzenlemiş ve sosyal medya hesaplarından halkı kentsel dönüşüme karşı çıkmaya yönlendirmişti. Kentsel dönüşüme karşı mitingler düzenleyen CHP'li Lütfü Savaş, katıldığı televizyon programlarında ise yaptığı o mitingi inkâr etmişti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan illerden biri olan Hatay'da, Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından en büyük yıkımın yaşandığı yer oldu. Mahallede 2 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi.
SABAH MANŞETLERİNE TAŞIDI
31 Mart 2024 seçimlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a depremzedeler, kentsel dönüşümü engellediği için büyük tepki göstermişti. Asrın felaketinde on binlerce canını kaybeden Hataylılar, CHP zihniyetini eleştiri yağmuruna tutmuştu.
SABAH, o dönemde yaptığı haberlerde "Dönüşümü engelledi 2 bin canımız gitti", "CHP'de yıkım kafası işbaşında", "Yıkım kafası yeniden aday" ve "Yıkım kafası Emek'i görsün" başlıklı manşetleriyle CHP'nin kentsel dönüşüme karşı çıkması ve sonrasında yaşananları sayfalarına taşımıştı. SABAH, yaptığı haberlerle vatandaşın sesi olmuştu.