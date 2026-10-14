Hollandalı savunmacı, Southampton'dan Liverpool'a 84 milyon 650 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu. (Fotoğraf: EPA) SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR Virgil van Dijk, Nisan 2025'te Liverpool ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinin kaptanlığını yapan 35 yaşındaki futbolcunun mevcut kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek. Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde de Van Dijk'ı kadrosuna katmak istediği ancak Liverpool ile anlaşma sağlayamadığı iddia edildi. Hollandalı futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılabilmesi için Liverpool ile transfer koşullarında anlaşmaya varılması gerekecek.

Virgil van Dijk, 2019 yılında 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan ilk savunma oyuncusu oldu. (Fotoğraf: EPA) LIVERPOOL'A 84,65 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU Virgil van Dijk, Ocak 2018'de Southampton'dan Liverpool'a 84 milyon 650 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Hollandalı futbolcu, 2019 yılında piyasa değerini 100 milyon euroya yükselterek bu seviyeye ulaşan ilk savunma oyuncusu oldu. Liverpool'da uzun süredir görev yapan 1,95 metre boyundaki stoper, kulübün kaptanlığını da üstlendi.