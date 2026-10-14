Galatasaray'a İngiltere'den süper yıldız! Eski futbolcu da devrede
Galatasaray'ın ara transfer dönemi için Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, 35 yaşındaki Hollandalı stoper için kasım ayındaki millî arada temaslara başlamayı planladığı iddia edildi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram'ın da Van Dijk ile transfer konusunda görüştüğü belirtildi.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalar gündeme geldi. Savunma hattına takviye yapmayı planladığı belirtilen sarı-kırmızılıların, Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
İngiliz ekibinin kaptanlığını yapan deneyimli futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2027'de sona erecek olması da transfer iddialarının gündeminde yer aldı.
KASIM AYINDA İLK TEMAS PLANI
Galatasaray yönetiminin, Virgil van Dijk transferi için kasım ayındaki millî maç arasında girişimlerde bulunmayı planladığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların hem Liverpool yönetimi hem de Hollandalı futbolcunun temsilcileriyle görüşmeyi hedeflediği belirtildi.
ÖMER BAYRAM DEVREYE GİRDİ
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram'ın, Virgil van Dijk ile sarı-kırmızılı kulübe olası transferi hakkında fikir alışverişinde bulunduğu iddia edildi.
Daha önce Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ın Hollandalı savunmacıyla yaptığı belirtilen görüşme, transfer sürecine ilişkin öne çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.
Van Dijk'ın Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıp bakmadığına ilişkin ise futbolcudan veya temsilcilerinden kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Virgil van Dijk, Nisan 2025'te Liverpool ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.
İngiliz ekibinin kaptanlığını yapan 35 yaşındaki futbolcunun mevcut kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde de Van Dijk'ı kadrosuna katmak istediği ancak Liverpool ile anlaşma sağlayamadığı iddia edildi.
Hollandalı futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılabilmesi için Liverpool ile transfer koşullarında anlaşmaya varılması gerekecek.
LIVERPOOL'A 84,65 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Virgil van Dijk, Ocak 2018'de Southampton'dan Liverpool'a 84 milyon 650 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Hollandalı futbolcu, 2019 yılında piyasa değerini 100 milyon euroya yükselterek bu seviyeye ulaşan ilk savunma oyuncusu oldu.
Liverpool'da uzun süredir görev yapan 1,95 metre boyundaki stoper, kulübün kaptanlığını da üstlendi.
HAMZA HAMZAOĞLU DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELDİ
Virgil van Dijk'ın Galatasaray ile adı daha önce de transfer iddialarında anıldı.
Hollandalı futbolcunun Celtic forması giydiği 2014-2015 sezonunda dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu tarafından istendiği öne sürüldü.
Ancak Van Dijk, Eylül 2015'te Southampton'a transfer oldu. Deneyimli savunmacı, İngiltere'deki kariyerine Southampton'da başladıktan sonra Liverpool'a geçti.
AVRUPA'DA YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
Virgil van Dijk, Liverpool formasıyla 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Hollandalı stoper, Tottenham karşısında kazanılan finalde maçın oyuncusu seçildi.
Deneyimli futbolcu, aynı sezon UEFA Yılın Erkek Futbolcusu ödülünün de sahibi oldu. Van Dijk, 2018-2019 sezonunda ayrıca Premier Lig'de yılın futbolcusu ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun savunmacısı seçildi.
Liverpool'un 2019-2020 ve 2024-2025 sezonlarındaki Premier Lig şampiyonluklarında da görev yapan Van Dijk, İngiliz ekibinin kaptanlığını sürdürüyor.