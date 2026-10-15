MASAK, fon krizi kapsamında 29 ülkeden 48 ayrı bilgi talebinde bulundu. SOĞUK CÜZDANI İZLEYEMİYORUZ Bazı işlemlerin hiçbir şekilde kayda girmediğine dikkat çeken Kaymak, "Yani bir firmanın işlemini veya bir kripto varlığın soğuk cüzdana alınmasını izleyebilecek, takip edebilecek insan da yok. Bahsettiğiniz miktarlardaki işleme ilişkin en ufak bir iz yok. O büyük rakamlar. Zaten o büyük rakamlarda işlem yapacak Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yok. Yani bunu belki yurt dışındaki bir hesaptan, yine yurt dışındaki başka hesaba bir şekilde bilgisayar üzerinden, flash üzerinden aktarmış da olabilir. İşlem yapılmadan görmek mümkün değil. Bunu talep etmek mümkün değil" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifle fon iadelerinin hesaplanmasında yeni düzenlemeler öngörüldü. BORSA İSTANBUL: BİLDİRİMLERİMİZİ YAPTIK Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, fon soruşturmalarına konu olan işlemlere ilişkin "Biz Borsa olarak bildirimlerimizi hem SPK'ye yaptık hem de KAP'ta açıkladık. Bu konuda üstümüze düşeni yapmış olduk" dedi. SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu, "Devlet Denetleme Kurulu bir görev yapıyor. Oradaki denetleme sonucunda ne çıkacaksa SPK'nin sorumlulukları, ne kadar veya sistem içerisinde nerede, artık olan onlar belli olacak. Biz de sonuca razı olacağız" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. BDDK: BANKALARDA SIKINTI YOK BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Tera Destek ve Hedef, Tera Faktoring ve Hedef Destek Faktoring ile ilgili TMSF'ye devir konusunda, "Yönetimlerini devrettik, faktoringleri aslında tasfiyeyle alabilirdik ama kanunen orada da yine TMSF'ye devredilerek fon tarafındaki mağdurların belki bir kısmını, en azından satılarak orada da varlık yükümlülük dengesinde artıdalar. Dolayısıyla, bankaların bu işlemlerde faaliyette olanların herhangi bir sıkıntısı yok" diye konuştu.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fon kriziyle ilgili yaptığı açıklamada bankacılık sisteminde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirtti. FON İADELERİNDE HESAPLAMA DEĞİŞTİ Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, AK Parti, fon teklifinde iki değişiklik önergesi verdi. İlk önergede fon pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kurumu (MKK), Takasbank ve diğer ilgili kuruluşların kayıtları karşılaştırılarak fon ve hesap bazında belirlenmesi öngörüldü. Böylece ödemelerin doğru kişilere yapılması ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilecek. Bir diğer önerge ile fonlardan gerçeğe aykırı fiyatlar üzerinden çıkarak normalin üzerinde kazanç sağlayanların iade edeceği para yeniden hesaplanacak. Buna göre, yatırımcının elde ettiği kazanç, benzer fonların normal getirisiyle karşılaştırılacak. Fiyatı gerçeğe aykırı belirlenen hisselerden olağan dışı kazanç sağlayanlarda ise ilgili hissenin bağlı olduğu endeksin veya SPK'nın belirleyeceği piyasa ölçütünün getirisi esas alınacak. Normal getiriyi aşan kazanç, iade hesabına dahil edilecek. Hesaplamada tüketici fiyatları (TÜFE) ile üretici fiyatlarındaki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının ortalaması kullanılacak. Bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemler ve piyasa dolandırıcılığı yapanların da iade edecekleri tutarlar aynı yöntemle hesaplanacak. Hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) belirleyecek.