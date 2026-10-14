Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlarının da hazır bulunduğu salonda, sanık yakınları izleyici olarak yer aldı.

Duruşmaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Savunmasını yapması için söz verilen tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, kimlik tespiti sırasında yüksek lisans mezunu olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğunu ve aylık gelirinin 250-300 bin lira olduğunu söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı Yeni Parti milletvekilleri de duruşmayı takip etti. İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile partililer ve izleyiciler duruşma salonunda hazır bulundu.

Özgür Özel ve bazı Yeni Parti milletvekilleri de duruşmayı takip etti. (Foto: AA)

İKİ DİPLOMASI DA İPTAL EDİLMİŞTİ

İmamoğlu'nun mahkemede verdiği "yüksek lisans mezunu" beyanına karşılık, İstanbul Üniversitesi daha önce hem lisans hem de yüksek lisans diplomasını geçersiz saymıştı.

Üniversite Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025'te, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yapılan usulsüz yatay geçiş nedeniyle İmamoğlu'nun yatay geçiş kararını, bu karara dayalı mezuniyetini ve lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal etmişti.

Lisans diplomasının iptalinin ardından yüksek lisans diploması hakkında da karar alınmıştı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz 2025'te, lisans mezuniyeti koşulunun sağlanmaması ve öğrencilik statüsüne giriş koşullarındaki eksiklik nedeniyle İmamoğlu'nun İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı'ndaki mezuniyetini ve diplomasını geçersiz saymıştı.

Kurul ayrıca mezuniyet bilgilerinin üniversitenin Akademik Kayıt Sistemi'nden silinmesini, Yükseköğretim Bilgi Sistemi üzerinden güncellenmesini ve mezuniyet tezinin YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden kaldırılmasını karara bağlamıştı.

SAVUNMASINA SALON VE EKRAN İTİRAZIYLA BAŞLADI

İmamoğlu, duruşma salonunun düzeni ve görüntüsünün ekrana yansıtılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu arada kendimin ekranda, bu şekilde olmasını çok doğru bulmuyorum. Eğer uygun görürseniz... Sonuçta 100 metreden bakıyor insanlar. Gerçekten mimarisiyle burası bir mahkeme salonu değil. Hukukun, mahkemenin bu şekilde tasarlanmasının, hepimizin sırtını yaslayacağı yargı kürsüsünün doğru olmadığını düşünüyorum. Böyle bir ortamda olmak üzücü. Bu duygularla buradayım. Silivri'de cezaevinden buraya geldim."

Bütün insanlığı demokrasi ve adalet adına selamladığını söyleyen İmamoğlu, salonda yol arkadaşlarının ve dostlarının bulunduğunu aktardı.

Duruşma, İmamoğlu'nun savunmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDE BAKANLIKLAR VE BELEDİYELER DE YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla yer alıyor.

Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İBB Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" olarak bulunuyor.

Ana iddianamede 16 kişi "müşteki", 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 407 kişi "sanık" olarak yer alıyor.

143 EYLEM: 160 MİLYAR LİRA, 24 MİLYON DOLAR VE 95 TAŞINMAZ

İddianamede, suç örgütünün kurulduğu belirtilen 2014 yılından bugüne kadarki faaliyetleri anlatılıyor. Elde edildiği öne sürülen menfaat ve sebep olunan kamu zararına ilişkin şu değerlendirme yapılıyor:

"İddianameye konu 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaat ile sebep olunan kamu zararının, suç tarihleri itibarıyla (güncel değeri hariç) toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret (örgüt elebaşı ve yöneticilerinin suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları hariç) olduğuna"

ÖRGÜT ŞEMASININ BAŞINDA İMAMOĞLU VAR

İddianamedeki örgüt şemasında sanık Ekrem İmamoğlu "örgüt elebaşı" olarak gösteriliyor.

Sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Hüseyin Gün ile firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun ise "örgüt yöneticisi" olduğu belirtiliyor.

Şemaya göre 10 örgüt üyesi doğrudan Ekrem İmamoğlu'na bağlı bulunuyor. Örgüt üyelerinden 77'sinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yıldız'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının Adem Soytekin'e bağlı olduğu gösteriliyor.

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 430 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ana iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun şu suçlardan cezalandırılması isteniyor:

"suç işleme amacıyla örgüt kurmak"

"kişisel verilerin kaydedilmesi"

"kişisel verileri ele geçirme ve yayma"

"suç delillerini gizleme"

"haberleşmenin engellenmesi"

"kamu malına zarar verme"

"rüşvet"

"halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"

"irtikap"

"kamu, kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık"

"suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama"

"ihaleye fesat karıştırma"

"çevrenin kasten kirletilmesi"

"Vergi Usul Kanunu'na muhalefet"

"Orman Kanunu'na muhalefet"

"Maden Kanunu'na muhalefet"

Bu suçlamalar kapsamında İmamoğlu hakkında toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

KELEŞ'E 55 KEZ İHALEYE FESAT SUÇLAMASI

Fatih Keleş hakkında 48 kez "rüşvet", "rüşvet alma" ve "rüşvet verme", 55 kez "ihaleye fesat karıştırma", 39 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve 8 kez "suç gelirlerini aklama" suçlaması bulunuyor.

Keleş'in ayrıca "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

İddianamede Keleş için talep edilen toplam hapis cezası 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar uzanıyor.

ONGUN İÇİN 779 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Murat Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Ertan Yıldız hakkında ise "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

SOYTEKİN, GÜLİBRAHİMOĞLU VE GÜN'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Adem Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hüseyin Gün'ün ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki bu sanıkların, kendilerine bağlı yapılanmaların faaliyetleri çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtiliyor.

ÜÇ SANIK İÇİN ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ

Yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi sanıklar Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

ŞAHAN'A 91, ÇALIK'A 88 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Tutuklanmasının ardından Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamaları bulunuyor.

Şahan için toplam 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İNAN GÜNEY'İN DOSYASI DA BU DAVADA

Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, bu davayla birleştirilmişti.

Birleşen ilk dosyada sanıklar İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ DOSYASINDA 29 SANIK

Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış, 29 sanık hakkında hazırlanan iddianame de bu davayla birleştirilmişti.

Bu dosyada sanıklar Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş ve Ali Sukas'ın "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet alma ve verme" ile "rüşvete aracılık etme" suçlarından 62'şer yıldan 168'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer 26 sanık hakkında ise aynı suçlardan 3 yıldan 168 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası isteniyor.

63 TAHLİYE SONRASI 53 TUTUKLU SANIK

Yargılama sürecinde, birleşen dosyalarla birlikte 63 kişi tahliye edildi. Davada 53 tutuklu sanık bulunuyor. Birleşen dosyalarla birlikte toplam 436 sanığın yargılandığı davanın 98. duruşması, İmamoğlu'nun savunmasıyla sürüyor.

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