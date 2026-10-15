Uyuşturucu ağının 7 baronu deşifre edildi (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

"ABLA", "BARONİÇE" VE "PATRONİÇE" LAKAPLI İSİMLER

Uyuşturucu şebekesinin Türkiye'deki depolama ve Avrupa'ya sevkiyat organizasyonunda kadın yöneticilerin de görev aldığı tespit edildi.

Ülkeye sokularak batı illerine ulaştırılan uyuşturucuların, "abla" lakabıyla bilinen G.D.'ye teslim edildiği ve bu şüphelinin depolama faaliyetlerini yürüttüğü belirlendi.

Öte yandan Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberinde yer alan bilgilere göre, örgütün Avrupa'ya yönelik uyuşturucu sevkiyatının ise "baroniçe" olarak bilinen N.A.'nın kontrolünde gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. İkinci haberde N.A. için "patroniçe" ve "hanımağa" lakapları da kullanıldı.

N.A.'nın kontrolündeki uyuşturucuların H.C. tarafından Avrupa ülkelerine gönderildiği, Hollanda'daki dağıtımın ise M.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Böylece örgütün kimyasal madde temininden eroin üretimine, sınır geçişinden depolamaya ve Avrupa ülkelerindeki dağıtıma kadar uzanan faaliyet zinciri ortaya çıkarıldı.

BARONLAR HAYIRSEVER İŞ İNSANI GİBİ DAVRANMIŞ

Soruşturmada örgüt yöneticilerinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri ve suç faaliyetlerini gizlemek için farklı sektörlerde ticari faaliyetler yürüttükleri belirlendi.

Şüphelilerin otel, petrol, lojistik, kuyumculuk ve döviz bürosu işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösterdikleri, ayrıca oto galeri sektöründe de şirketler kurdukları tespit edildi.

Örgüt elebaşlarının kendilerini toplum önünde iş insanı ve hayırsever olarak tanıttıkları, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundukları, çeşitli kurumlara bağış yaptıkları ve sosyal faaliyetlere katıldıkları ortaya çıkarıldı.

Polis ekipleri, bu faaliyetlerin örgütün suçlarını ve gerçek gelir kaynaklarını gizlemek amacıyla kullanıldığını belirledi.