Uyuşturucu ağının 7 baronu deşifre! "Asit baronu", "abla" ve "baroniçe" lakaplı isimlerin milyarlık mal varlığına el konuldu
İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 47 şüpheli yakalandı. Şifreli haberleşme uygulaması SkyECC üzerinden yürütülen iletişimin deşifre edilmesiyle Asya'dan Avrupa'ya uzanan uyuşturucu ağının yönetici kadrosu ve sevkiyat rotaları ortaya çıkarıldı. Aralarında "asit baronu", "abla" ve "baroniçe" lakaplı isimlerin de bulunduğu 7 sözde baronun yakalandığı operasyonda, 10 ton 100 kilogram uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı örgütün 7 milyar 657 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uluslararası uyuşturucu soruşturmasında, farklı ülkelerde uyuşturucu imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize eden suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi.
Çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görev aldı. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da destek verdi.
SKYECC'NİN ŞİFRELERİ ÇÖZÜLDÜ, UYUŞTURUCU AĞI ORTAYA ÇIKARILDI
Uluslararası suç örgütlerinin haberleşmek için kullandığı SkyECC adlı şifreli mesajlaşma platformuna ait verilerin incelenmesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Türkiye'nin de yer aldığı Ortak Soruşturma Ekibi (Joint Investigation Team-JIT) tarafından yürütülen çalışmalarda milyonlarca mesaj incelendi. Şifreli yazışmaların çözülmesiyle örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleri ile Türkiye'deki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar belirlendi.
Polis ekipleri, özellikle eroin üretimini organize eden ve uyuşturucu ticaretinin farklı aşamalarını yöneten sözde baronların kimliklerini ortaya çıkardı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edildi.
7 BARONUN GÖREV DAĞILIMI DEŞİFRE EDİLDİ
Narkotik polisinin yürüttüğü çalışmalarda örgütün yönetici kadrosundaki isimlerin uyuşturucu üretiminden sınır geçişlerine, Türkiye içindeki dağıtımdan Avrupa sevkiyatına kadar farklı aşamalardan sorumlu olduğu belirlendi.
Örgütün uyuşturucu imalatında kullandığı kimyasal maddeleri temin eden E.İ.'nin, "asit baronu" olarak nitelendirildiği ortaya çıktı.
E.İ.'nin Avrupa'dan temin ettiği ham maddeleri İran'a götürerek burada eroin ürettirdiği tespit edildi.
Üretilen uyuşturucuların Türkiye'ye getirilmesinden ise E.H.'nin sorumlu olduğu belirlendi.
KATIRLARLA TÜRKİYE'YE SOKTULAR
Uyuşturucu şebekesinin sınır geçişlerinde kullandığı yöntem de soruşturmayla ortaya çıkarıldı.
İran'da üretilen eroinin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlık bölgelerden katırlarla Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.
Söz konusu sevkiyatları E.H.'nin organize ettiği, örgütün uyuşturucuyu sınırdan geçirdikten sonra gizli bölgelerde sakladığı tespit edildi.
Türkiye'ye getirilen uyuşturucuların batı illerine ulaştırılmasını ise C.G.'nin sağladığı ortaya çıkarıldı. C.G.'nin ülke içindeki dağıtım ve sevkiyatın zamanlamasında görev aldığı belirlendi.
"ABLA", "BARONİÇE" VE "PATRONİÇE" LAKAPLI İSİMLER
Uyuşturucu şebekesinin Türkiye'deki depolama ve Avrupa'ya sevkiyat organizasyonunda kadın yöneticilerin de görev aldığı tespit edildi.
Ülkeye sokularak batı illerine ulaştırılan uyuşturucuların, "abla" lakabıyla bilinen G.D.'ye teslim edildiği ve bu şüphelinin depolama faaliyetlerini yürüttüğü belirlendi.
Öte yandan Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberinde yer alan bilgilere göre, örgütün Avrupa'ya yönelik uyuşturucu sevkiyatının ise "baroniçe" olarak bilinen N.A.'nın kontrolünde gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. İkinci haberde N.A. için "patroniçe" ve "hanımağa" lakapları da kullanıldı.
N.A.'nın kontrolündeki uyuşturucuların H.C. tarafından Avrupa ülkelerine gönderildiği, Hollanda'daki dağıtımın ise M.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Böylece örgütün kimyasal madde temininden eroin üretimine, sınır geçişinden depolamaya ve Avrupa ülkelerindeki dağıtıma kadar uzanan faaliyet zinciri ortaya çıkarıldı.
BARONLAR HAYIRSEVER İŞ İNSANI GİBİ DAVRANMIŞ
Soruşturmada örgüt yöneticilerinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri ve suç faaliyetlerini gizlemek için farklı sektörlerde ticari faaliyetler yürüttükleri belirlendi.
Şüphelilerin otel, petrol, lojistik, kuyumculuk ve döviz bürosu işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösterdikleri, ayrıca oto galeri sektöründe de şirketler kurdukları tespit edildi.
Örgüt elebaşlarının kendilerini toplum önünde iş insanı ve hayırsever olarak tanıttıkları, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundukları, çeşitli kurumlara bağış yaptıkları ve sosyal faaliyetlere katıldıkları ortaya çıkarıldı.
Polis ekipleri, bu faaliyetlerin örgütün suçlarını ve gerçek gelir kaynaklarını gizlemek amacıyla kullanıldığını belirledi.
13 İLDE 2 BİN POLİSLE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Uzun süren teknik ve istihbari çalışmaların ardından 13 Ekim'de İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yaklaşık 2 bin personelin katıldığı operasyonda ilk etapta 42 şüpheli yakalandı. Çalışmaların devamında 5 kişinin daha gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 47'ye yükseldi.
Uluslararası soruşturma kapsamında Almanya, Hollanda, İran, Kuzey Makedonya ve Türkiye'de ele geçirilen tonlarca uyuşturucuyla örgütün bağlantısı tespit edildi.
İkinci haberde ayrıca Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika ve İran'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bilgisine yer verildi.
7 MİLYAR 657 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyonun en dikkat çekici sonuçlarından biri de örgütün mali kaynaklarına yönelik alınan tedbirler oldu.
MASAK'ın da destek verdiği çalışmalar sonucunda, çoğu örgütün sözde baronlarına ait olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
El koyma işlemleri kapsamında:
- 163 kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar,
- 556 taşınmaz,
- 155 motorlu taşıt,
- 71 şirketteki ortaklık payları
hakkında işlem yapıldı.
Böylece örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen gelirler ile farklı sektörlerdeki ticari varlıkları da soruşturmanın kapsamına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, şirketlerin arkasına saklanarak mal kaçırmaya çalışanlara taviz verilmeyeceğini vurgularken; İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise sokaktaki torbacıdan en tepedeki barona kadar mücadelenin süreceğini belirtmişti.
Karadeniz’de Osman Gazi dönemi
MSB Mekke Savunma İttifakı şartlarını açıkladı