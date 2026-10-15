Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımının önemli hücum kozlarından biri oldu.





AVRUPA'DA 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sını kazanırken yalnızca bir kez mağlup oldu.

Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlılar, Hradec Kralove karşısında oynadığı iki mücadeleyi de 1-0 kazandı. Kauno Zalgiris'i ilk maçta 3-0 mağlup eden Beşiktaş, rövanşta rakibine 1-0 yenildi.

Lig aşamasının ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup eden İstanbul temsilcisi, Avrupa'daki 7 maçında 12 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.