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Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 için sahada! Italiano'dan sağ kanat ve forvet kararı

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk oluyor. Avrupa'da bu sezon oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacağı karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Italiano, Cerny ve Vlahovic'in yokluğunda şans vereceği isimleri belirledi. İşte maça dair son detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 için sahada! Italiano'dan sağ kanat ve forvet kararı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim ile deplasmanda mücadele edecek.

Almanya'daki Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 için sahada! Italiano'dan sağ kanat ve forvet kararı-2
Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona başarılı bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından ikinci maçını da kazanmak istiyor.

Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 için sahada! Italiano'dan sağ kanat ve forvet kararı-3
BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Siyah-beyazlı ekip, Hoffenheim deplasmanında Vaclav Cerny, Milot Rashica ve Dusan Vlahovic'ten yararlanamayacak.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kocaelispor maçında sakatlanan Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Çek futbolcu, sakatlığı nedeniyle Almanya'ya götürülmeyecek. Tedavisi devam eden Milot Rashica da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören ve son antrenmana katılamayan Dusan Vlahovic ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 için sahada! Italiano'dan sağ kanat ve forvet kararı-4
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımının önemli hücum kozlarından biri oldu.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 13 karşılaşmada 5 gol kaydeden milli futbolcu, Hoffenheim karşısında da takımının skor üretmesine katkı sağlamaya çalışacak.

Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 için sahada! Italiano'dan sağ kanat ve forvet kararı-5
MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Rots, Avdullahu, Burger, Conte, De Cat, Hlozek, Lemperle.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh.

Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 için sahada! Italiano'dan sağ kanat ve forvet kararı-6

AVRUPA'DA 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sını kazanırken yalnızca bir kez mağlup oldu.

Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlılar, Hradec Kralove karşısında oynadığı iki mücadeleyi de 1-0 kazandı. Kauno Zalgiris'i ilk maçta 3-0 mağlup eden Beşiktaş, rövanşta rakibine 1-0 yenildi.

Lig aşamasının ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup eden İstanbul temsilcisi, Avrupa'daki 7 maçında 12 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 için sahada! Italiano'dan sağ kanat ve forvet kararı-7
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 266. MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, Hoffenheim karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 266. müsabakasını oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, bugüne kadar Avrupa organizasyonlarında çıktığı 265 maçta 103 galibiyet, 50 beraberlik ve 112 mağlubiyet yaşadı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 360 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 397 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim deplasmanında kazanması halinde bu sezon Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 7'ye yükseltecek.

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