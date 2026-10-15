Beşiktaş Avrupa'da 2'de 2 için sahada! Italiano'dan sağ kanat ve forvet kararı
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk oluyor. Avrupa'da bu sezon oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacağı karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Italiano, Cerny ve Vlahovic'in yokluğunda şans vereceği isimleri belirledi. İşte maça dair son detaylar ve muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim ile deplasmanda mücadele edecek.
Almanya'daki Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona başarılı bir başlangıç yaptı.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından ikinci maçını da kazanmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK
Siyah-beyazlı ekip, Hoffenheim deplasmanında Vaclav Cerny, Milot Rashica ve Dusan Vlahovic'ten yararlanamayacak.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kocaelispor maçında sakatlanan Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Çek futbolcu, sakatlığı nedeniyle Almanya'ya götürülmeyecek. Tedavisi devam eden Milot Rashica da karşılaşmada forma giyemeyecek.
Mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören ve son antrenmana katılamayan Dusan Vlahovic ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN PERFORMANSI ÖNE ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımının önemli hücum kozlarından biri oldu.
Siyah-beyazlı formayla çıktığı 13 karşılaşmada 5 gol kaydeden milli futbolcu, Hoffenheim karşısında da takımının skor üretmesine katkı sağlamaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Rots, Avdullahu, Burger, Conte, De Cat, Hlozek, Lemperle.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh.
AVRUPA'DA 7 MAÇTA 6 GALİBİYET
Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sını kazanırken yalnızca bir kez mağlup oldu.
Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlılar, Hradec Kralove karşısında oynadığı iki mücadeleyi de 1-0 kazandı. Kauno Zalgiris'i ilk maçta 3-0 mağlup eden Beşiktaş, rövanşta rakibine 1-0 yenildi.
Lig aşamasının ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup eden İstanbul temsilcisi, Avrupa'daki 7 maçında 12 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 266. MAÇINA ÇIKACAK
Beşiktaş, Hoffenheim karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 266. müsabakasını oynayacak.
Siyah-beyazlı takım, bugüne kadar Avrupa organizasyonlarında çıktığı 265 maçta 103 galibiyet, 50 beraberlik ve 112 mağlubiyet yaşadı.
Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 360 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 397 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim deplasmanında kazanması halinde bu sezon Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 7'ye yükseltecek.