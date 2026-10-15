İlçe sakinlerinden Sema Öziçerli de kirliliğin halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Bu görüntüden gerçekten çok rahatsız oluyoruz. Bizler için hiç iyi değil. Aynı zamanda hastalık ve sinek üretiyor. Yazın zaten bu durumu çok yaşadık. Geri dönüşümcüler bile geri dönüşümleri almıyor. Bir an önce bu problem çözülsün" dedi.

Almanya'dan geldiğini söyleyen Gülsün Şeker ise ilçedeki manzaraya tepki göstererek, "Orada da bazen büyük şehirlerde bu durumlar oluyor ama burası bilhassa çok kötü. Bir an önce ihalelerin bitirilmesi ve bu durumun yok edilmesi çok iyi olur. Burada fareler falan da dolaşıyordur" diye konuştu. KARŞIYAKA ÇÖP YIĞINLARIYLA BOĞUŞURKEN BAŞKAN GÜRCİSTAN'A GİTTİ İlçede temizlik sorunu sürerken Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın 13-16 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'a gitmesi de tartışma konusu oldu. AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal, belediye yönetimine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Karşıyaka'da vatandaşlarımız günlerdir çöp yığınlarıyla iç içe yaşarken, Belediye Başkanı'nın yurt dışına çıktığı ve Gürcistan'a gittiği yönünde bilgiler edindim. Umarım Gürcistan'da göreceği temiz sokaklar kendisine ilham olur; dönüşünde aynı temizliği Karşıyaka sokaklarında da görmek isteriz. Göreve geldiği günden bu yana tekrar tekrar yaşanan çöp sorunu, artık geçici aksaklık açıklamalarıyla geçiştirilemez. Sokakları temiz tutmak belediyenin en temel görevidir. Karşıyakalılar, vergisini ödediği hizmeti alabilmek için neden sürekli şikâyet etmek zorunda bırakılıyor?" AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal (Fotoğraf: AA) Ünal, sorumluluğun belediye çalışanlarına yüklenemeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu: