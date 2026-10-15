İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da çöpler sokaklara taştı: Kötü koku ve sinek vatandaşları bezdirdi
İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da da çöp krizi büyüdü. Vatandaşlar sokaklardaki çöp yığınları, kötü koku ve sinekle boğuşurken CHP’li Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal’ın 13-16 Ekim’de Gürcistan’a gitmesi tepki çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, belediye yönetimini eleştirerek “Umarım Gürcistan'da göreceği temiz sokaklar kendisine ilham olur; dönüşünde aynı temizliği Karşıyaka sokaklarında da görmek isteriz.” dedi. Krizin ardından 4 CHP’li meclis üyesi partisinden istifa etti.
İzmir'de CHP'li belediyelerde yaşanan çöp sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Buca'da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan belediye işçileri gündemdeki yerini korurken, bu kez Karşıyaka'da sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. Yaklaşık bir haftadır aksayan temizlik hizmetleri nedeniyle taşan konteynerler ve çevreye yayılan kötü koku vatandaşların tepkisine neden oldu.
İHALE AKSADI, ÇÖPLER SOKAKLARA TAŞTI
Karşıyaka Belediyesi'nin yeraltı çöp konteynerlerini boşaltmak için kullandığı Çaça (Çok Amaçlı Çevre Temizlik Aracı) adı verilen kamyonların hizmet alım ihalesinin süresi 30 Eylül 2026'da sona erdi. Temizlik hizmetinde aksama yaşanmaması için Kamu İhale Kanunu'nun 21/B maddesi kapsamında davet usulüyle ihaleye çıkıldı. Ancak ihaleye hiçbir firma teklif vermedi.
Belediyeye bir firma tarafından bağışlanan iki çöp toplama aracının da teslimatının gecikmesiyle sorun büyüdü. Yeraltı konteynerleri boşaltılamayınca vatandaşlar çöplerini kumbaraların yanına ve kaldırımlara bırakmaya başladı.
Belediyenin filosuna 17 yeni çöp kamyonu katmasına rağmen yaşanan aksaklıkların giderilememesi, geçtiğimiz yıl yaşanan benzer krizi de yeniden gündeme getirdi. Çöp yığınlarıyla birlikte kötü koku ve sinek sorunu yaşayan ilçe sakinleri, temizlik hizmetlerinin bir an önce normale dönmesini istedi.
VATANDAŞ ÇÖPLERİ KENDİ İMKANLARIYLA TEMİZLEDİ
Nergis Mahallesi'ndeki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan bir mahalle sakini, temizlik hizmetlerindeki aksaklıklara tepki göstererek, "50 senedir buradayım, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Belediye arabası geliyor, üzeri otomatik kapalı. Şoför duruyor, araç yanaşıyor ama yanındaki görevli inip dışarıdaki poşetleri araca atmıyor. Temizliğe gelmişsin, bunu yapman lazım. Çöpleri toplamaktan ben bıktım. Camları, molozları kenara koymuşlar, kimse alıp düzeltmiyor. Sinek çok oluyor, koku yapıyor, görüntü zaten hiç hoş değil" ifadelerini kullandı.
İlçe sakinlerinden Sema Öziçerli de kirliliğin halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Bu görüntüden gerçekten çok rahatsız oluyoruz. Bizler için hiç iyi değil. Aynı zamanda hastalık ve sinek üretiyor. Yazın zaten bu durumu çok yaşadık. Geri dönüşümcüler bile geri dönüşümleri almıyor. Bir an önce bu problem çözülsün" dedi.
Almanya'dan geldiğini söyleyen Gülsün Şeker ise ilçedeki manzaraya tepki göstererek, "Orada da bazen büyük şehirlerde bu durumlar oluyor ama burası bilhassa çok kötü. Bir an önce ihalelerin bitirilmesi ve bu durumun yok edilmesi çok iyi olur. Burada fareler falan da dolaşıyordur" diye konuştu.
KARŞIYAKA ÇÖP YIĞINLARIYLA BOĞUŞURKEN BAŞKAN GÜRCİSTAN'A GİTTİ
İlçede temizlik sorunu sürerken Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın 13-16 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'a gitmesi de tartışma konusu oldu.
AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal, belediye yönetimine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Karşıyaka'da vatandaşlarımız günlerdir çöp yığınlarıyla iç içe yaşarken, Belediye Başkanı'nın yurt dışına çıktığı ve Gürcistan'a gittiği yönünde bilgiler edindim.
Umarım Gürcistan'da göreceği temiz sokaklar kendisine ilham olur; dönüşünde aynı temizliği Karşıyaka sokaklarında da görmek isteriz. Göreve geldiği günden bu yana tekrar tekrar yaşanan çöp sorunu, artık geçici aksaklık açıklamalarıyla geçiştirilemez. Sokakları temiz tutmak belediyenin en temel görevidir. Karşıyakalılar, vergisini ödediği hizmeti alabilmek için neden sürekli şikâyet etmek zorunda bırakılıyor?"
Ünal, sorumluluğun belediye çalışanlarına yüklenemeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:
"Sayın Başkan, Karşıyaka'nın ihtiyacı mazeret değil, düzenli ve kesintisiz temizlik hizmetidir. Vatandaşlarımız kapısını açtığında çöp yığınlarıyla karşılaşırken, sizin önceliğiniz bu sorunu çözmek olmalıdır. Bu tablonun sorumluluğu, zor şartlarda çalışan emekçilere yüklenemez. Hizmeti planlamak, çalışanların emeğinin karşılığını ödemek ve gerekli imkânları sağlamak belediye yönetiminin görevidir. Karşıyaka'nın itibarı söylemlerle korunmaz; temiz sokaklarla, işleyen hizmetlerle ve sorumluluk alan bir yönetimle korunur. Karşıyakalılar artık açıklama değil, temiz bir kent istiyor!"
ÇÖP KRİZİNİN ARDINDAN 4 CHP'Lİ İSTİFA ETTİ
Karşıyaka'da yaşanan çöp krizinin ardından CHP'li belediye meclis üyeleri Sedredil Coşkuner, Dilek Bilgin, Feyyaz Sungur ve Cemil Yün, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.
İstifaların gerekçesi olarak ilçede çöp sorunu devam ederken Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın yurt dışına gitmesinin gösterildiği öğrenildi. İstifaların ardından CHP'nin belediye meclisindeki sandalye sayısı 15'e düştü.
GEÇEN YIL DA BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANMIŞTI
Karşıyaka'da çöp sorunu ilk kez yaşanmıyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında belediye şirketlerinde çalışan işçilerin alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakması, ilçede benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu kez ihale sürecinde yaşanan aksaklıkla büyüyen kriz, vatandaşların temizlik hizmetlerine ilişkin tepkilerini yeniden gündeme taşıdı.