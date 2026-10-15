Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan bilgilendirmede, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a olası asker gönderiminin tamamen anayasal süreçler ve TBMM onayıyla gerçekleşeceği netleştirildi.

Savunma sanayisi alanında ABD ile yürütülen F-35 görüşmelerinin devam ettiği vurgulanırken, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönündeki beklenti yinelendi.

C-130J nakliye uçaklarının ilk ikisinin Aralık 2026 tarihinde envantere gireceği açıklanırken, hudut güvenliği kapsamında yılbaşından bu yana 13 bin 843 yasa dışı göçmenin yakalandığı, 54 bin 851 kişinin ise sınırlardan geçişinin engellendiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında, ittifak kapsamındaki askeri destek süreçlerinden F-35 tedarikine, terörle mücadeleden İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına kadar birçok kritik konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

MECLİS ONAYLARSA MEHMETÇİK MEKKE'YE

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürecin detaylarını paylaşan Tuğamiral Zeki Aktürk, "Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir." dedi.

Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esasların Suudi Arabistan'ın ihtiyaçları, sahadaki gelişmeler ve harekat gereksinimleri dikkate alınarak belirleneceği ifade edildi.

Aktürk ayrıca, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husi saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, sivil altyapıyı hedef alan bu saldırıların bir an önce son bulması gerektiğini dile getirdi.

"CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine yönelik ABD makamlarıyla temasların sürdüğüne dikkat çeken Aktürk, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İNGİLTERE'DEN NAKLİYE UÇAKLARI GELİYOR… İLK TESLİMAT ARALIK'TA

Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J uçağının, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağı bildirildi.

Uçakların bakım ve modifikasyon işlemlerinin İngiltere'de üretici firma tarafından yapıldığını aktaran Aktürk, "Söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir. Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

2 TERÖRİST DAHA TESLİM

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda ise 477 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 843 olmuş, engellenen 981 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 54 bin 851'e ulaşmıştır. Diğer yandan bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

İSRAİL'E KARŞI KARARLI TUTUM

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Ekim 2023'ten itibaren bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan İsrail'in katliamlarını sürdürdüğüne işaret eden Aktürk, "Hayatını kaybeden, evlerinden ve yurtlarından zorla çıkarılmaya mecbur bırakılan Filistinli sayısı İsrail'in insanlık dışı saldırıları ile her geçen gün artmaktadır. Filistin halkının çektiği ızdırapların görmezden gelinmemesi ve İsrail'in haddini aşan, insani değerleri hiçe sayan ve bölgemizi kaos ortamında tutan saldırılarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'e karşı daha kararlı tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

TCG ANADOLU NATO TATBİKATINDA BOY GÖSTERECEK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü anlatan Aktürk, İtalya, İngiltere, Norveç, Romanya ve Kore Cumhuriyeti gibi ülkelerde çeşitli tatbikatların icra edildiğini bildirdi.

NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 16-21 Ekim 2026 tarihleri arasında Neptune Strike 26-4 Faaliyeti icra edileceğini belirten Aktürk, faaliyete TCG Anadolu, TCG Gaziantep fırkateyni ve TCG Gür denizaltısının yer alacağı Anadolu Görev Grubu ile katılım sağlanacağını aktardı.

YENİ MÜHİMMATLER ENVANTERDE

Yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle ordunun imkan ve kabiliyetlerinin artırıldığını belirten Aktürk, "Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif miktarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca SUNGUR Füzesi ve tetik tertibatı ile Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Füzesi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca ise SOM-B1T ve SOM-AT mühimmatları envantere alınmıştır." diye konuştu.

Aktürk, MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT) ve 155 milimetre uzun menzilli obüs mühimmatı teslimatlarının başarıyla tamamlandığını da sözlerine ekledi.

PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ İÇİ BAŞVURULARDA SON GÜNLER

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlanan takvime uygun devam ettiğini belirten Aktürk, 2026 yılı tabip, diş tabibi, öğretmen ve mühendis sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvurularının 20 Ekim 2026 tarihine kadar, en az dört yıl süreli fakülte mezunlarından muvazzaf subay adayı temini başvurularının ise 2 Kasım 2026 tarihine kadar süreceği bilgisini paylaştı.