İstanbul'da etkili olan sağanakla birlikte rögarların taşması, yağmur suyu altyapısının kent yaşamı açısından ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yollarda biriken yağmur suyunun tahliye edilmesini sağlayan ızgara ve rögarların tıkanması, suyun yol yüzeyinde birikmesine ve taşkın riskinin artmasına neden olabiliyor. Özellikle kısa sürede yoğun yağışın düştüğü bölgelerde, suyun tahliye edilememesi ulaşımı aksatırken sürücüler ve yayalar için de ciddi tehlikeler oluşturabiliyor.