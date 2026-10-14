İBB’nin altyapısı sağanak sınavında sınıfta kaldı! İstanbul’da rögarlar taştı, yollar göle döndü
İstanbul’da sağanak sonrası Şişli Zincirlidere Caddesi’nde rögar taştı, Eyüpsultan’da ise bir kamyonet rögar çukuruna düştü. Yolların göle döndüğü kentte yağmur suyu altyapısı ve drenaj kapasitesi tartışma konusu olurken gözler İBB’nin sorumluluğundaki güzergahlarda yürütülen temizlik ve bakım çalışmalarına çevrildi. Yağış öncesi rögarların temizlenip temizlenmediği ve taşkın riskine karşı hangi önlemlerin alındığı soruları gündeme geldi.
İstanbul'da etkili olan sağanakla birlikte rögarların taşması, yağmur suyu altyapısının kent yaşamı açısından ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Yollarda biriken yağmur suyunun tahliye edilmesini sağlayan ızgara ve rögarların tıkanması, suyun yol yüzeyinde birikmesine ve taşkın riskinin artmasına neden olabiliyor. Özellikle kısa sürede yoğun yağışın düştüğü bölgelerde, suyun tahliye edilememesi ulaşımı aksatırken sürücüler ve yayalar için de ciddi tehlikeler oluşturabiliyor.
Izgaraların yaprak, çöp, plastik atık ve çamurla kapanması, yağmur suyunun drenaj sistemine ulaşmasını engelleyebiliyor. Biriken su cadde ve sokaklarda göllenmeye, trafik akışının bozulmasına ve araçların ilerlemekte güçlük çekmesine yol açabiliyor.
İSTANBUL'DA SAĞANAK SONRASI YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle birçok noktada ulaşım olumsuz etkilendi. Yollarda biriken yağmur suları sürücülerin ilerlemesini güçleştirirken bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Su birikintilerinin oluştuğu güzergahlarda araçlar yavaşlamak zorunda kaldı, yayalar ise karşıdan karşıya geçerken zor anlar yaşadı.
Şişli Zincirlidere Caddesi de sağanağın etkili olduğu noktalardan biri oldu. Cadde üzerindeki rögarın taşmasıyla birlikte suyun tahliyesinde sorun yaşandı ve yolun bazı bölümleri suyla kaplandı.
Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda yaşanan olay ise rögarların oluşturabileceği tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Yağış sırasında taşan rögarın bulunduğu noktadan geçen bir kamyonet çukura düştü.
RÖGARLAR NEDEN TAŞIYOR?
Şiddetli yağışlarda rögarların taşmasının birden fazla nedeni bulunuyor. Kısa sürede düşen yağmur miktarının mevcut altyapının su tahliye kapasitesini aşması, yollarda su birikmesine ve rögar seviyesinin yükselmesine neden olabiliyor. Bunun yanı sıra yağmur suyu ızgaralarının ve kanallarının çeşitli atıklarla tıkanması da suyun akışını engelleyebiliyor.
Özellikle yapraklar, plastik poşetler, pet şişeler, toprak, çamur ve diğer atıklar ızgaraların girişlerini kapatabiliyor. Bu durumda yağmur suyunun kanal sistemine ulaşması zorlaşıyor. Biriken su, yol yüzeyinde göllenmeye ve uygun koşullarda taşkına dönüşebiliyor.
Kanal ve bacalarda zaman içinde biriken tortular da suyun akışını yavaşlatabiliyor. Altyapıdaki hasarlar, bağlantı hatlarındaki sorunlar ve yetersiz drenaj kapasitesi de taşkın riskini artıran etkenler arasında yer alıyor.
Bu nedenle rögar temizliği yalnızca yağış sırasında yapılacak müdahalelerden ibaret değil. Yağmur suyu ızgaralarının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, biriken atıkların uzaklaştırılması, kanalların ihtiyaç duyulduğunda temizlenmesi ve hasarlı noktaların onarılması gerekiyor.
İBB'NİN RÖGAR TEMİZLİĞİ VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE
İstanbul'da yaşanan taşkınlar, İBB'nin sorumluluk alanındaki yağmur suyu altyapısında yürütülen bakım ve temizlik çalışmalarını yeniden gündeme getirdi. Özellikle ana ulaşım güzergâhlarında bulunan yağmur suyu ızgaralarının işlevini yerine getirmesi, yoğun yağış sırasında suyun yoldan uzaklaştırılması açısından önem taşıyor.
İBB'nin görev alanındaki yollarda yağmur suyu ızgaralarının temizliği, altyapı hatlarının kontrolü ve gerekli bakım çalışmalarının yapılması, su birikintilerinin önlenmesine yönelik temel uygulamalar arasında bulunuyor. İSKİ de kendi sorumluluk alanındaki altyapı sistemleri kapsamında faaliyet yürütüyor. Sorumluluğun hangi kuruma ait olduğu ise yolun niteliğine ve ilgili altyapının görev alanına göre değişebiliyor.
Ancak İstanbul'da sağanakla birlikte rögarların taşması ve yolların su altında kalması, yağış öncesi hazırlıkların yeterliliğine ilişkin soruları beraberinde getiriyor. Olayların yaşandığı noktalarda ızgaraların en son ne zaman temizlendiği, bakım ve kontrol çalışmalarının hangi aralıklarla yapıldığı ve taşkın riskine karşı hangi önlemlerin alındığı önem taşıyor.
YAĞIŞ ÖNCESİ RÖGARLAR TEMİZLENDİ Mİ?
Kuvvetli yağış uyarılarının yapıldığı dönemlerde yağmur suyu ızgaralarının kontrol edilmesi ve tıkanıklıkların giderilmesi, suyun tahliyesinin aksamaması açısından kritik önem taşıyor. Izgaraların girişinin atıklarla kapanması, yoğun yağmur sırasında suyun yola taşmasına neden olabiliyor.
İstanbul'da yaşanan son olayların ardından İBB'nin sorumluluğundaki güzergahlarda yağış öncesinde hangi kontrollerin yapıldığı, temizlik çalışmalarının ne zaman gerçekleştirildiği ve olası tıkanıklıkların tespit edilip edilmediği soruları öne çıkıyor.
Şişli Zincirlidere Caddesi'nde rögarın taşması ve Eyüpsultan'da bir kamyonetin rögar çukuruna düşmesi, altyapı bakımının yanı sıra yol güvenliğinin de önemini ortaya koydu. Rögar kapaklarının yerinde ve güvenli durumda bulunması, özellikle suyun yol yüzeyini kapattığı anlarda sürücüler açısından hayati önem taşıyor.
Eyüpsultan'daki olayda rögar kapağının hangi nedenle açıldığı, altyapıda bir arıza bulunup bulunmadığı ve olay öncesinde bölgede herhangi bir kontrol yapılıp yapılmadığı teknik incelemeyle belirlenebilecek konular arasında yer alıyor.