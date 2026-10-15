İstanbul, 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın ardından su baskınları, heyelanlar ve ulaşımda yaşanan aksamalarla karşı karşıya kaldı. Kentin birçok noktasında yollar ve alt geçitler sular altında kalırken yüzlerce konut, iş yeri ve araç zarar gördü. Yağışın ardından ortaya çıkan tablo, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) eylül ayında yaptığı altyapı yatırımları ve sel sorununa ilişkin açıklamalarını yeniden gündeme getirdi.

Seyrantepe'de araçlar alt geçitlerde biriken yağmur suyu sebebiyle ilerlemekte güçlük çekti (Foto: AA)

BİNDEN FAZLA SU BASKINI, 15 HEYELAN

İstanbul genelinde etkili olan sağanak nedeniyle son bilgilere göre 1.277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması olayı kayıtlara geçti.