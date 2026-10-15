İBB'nin "Sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından sildik" sözleri gündemde: Sosyal medya başka saha başka!
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) “Sel görüntülerini İstanbul’un hafızasından sildik” açıklamasından sadece 22 gün sonra megakent sağanak yağışa teslim oldu. 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli yağışta binden fazla su baskını ve 15 heyelan meydana gelirken yüzlerce konut iş yeri ve araç zarar gördü, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın "Bahane üretmedik, kalıcı çözüm ürettik." sözleri de yeniden gündeme gelirken belediyenin sosyal medya paylaşımları ile sahada yaşananlar arasındaki farklılık tartışma konusu oldu.
İstanbul, 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın ardından su baskınları, heyelanlar ve ulaşımda yaşanan aksamalarla karşı karşıya kaldı. Kentin birçok noktasında yollar ve alt geçitler sular altında kalırken yüzlerce konut, iş yeri ve araç zarar gördü. Yağışın ardından ortaya çıkan tablo, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) eylül ayında yaptığı altyapı yatırımları ve sel sorununa ilişkin açıklamalarını yeniden gündeme getirdi.
BİNDEN FAZLA SU BASKINI, 15 HEYELAN
İstanbul genelinde etkili olan sağanak nedeniyle son bilgilere göre 1.277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması olayı kayıtlara geçti.
808 konut, 280 iş yeri ve çok sayıda araç yağıştan zarar gördü. En yüksek yağış miktarı Beykoz-Ömerli'de metrekareye 193,84 kilogram olarak ölçüldü. Ayazağa'da sel araçları sürükledi çok sayıda araç hasar gördü.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kentte trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükselirken birçok yol ve alt geçitte su birikintileri oluştu. İstanbul Valiliği ise olumsuz hava koşulları nedeniyle okulları tatil etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, "84 yılın en büyük yağışını aldık" dedi.
2 CAN KAYBI
Sağanak yağış sırasında Fatih ilçesinin Balat Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı. Su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak hayatını kaybetti. Sarıyer'de ise yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34) ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı. Hastaneye kaldırılan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İBB'NİN PAYLAŞIMI TARTIŞMA KONUSU OLDU: SEL GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİK
İstanbul'da yaşanan su baskınları, İBB'nin 22 Eylül 2026 tarihinde resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yeniden gündeme getirdi.
Belediye, 2019 yılından bu yana güncel tutarla 300 milyar TL'ye yaklaşan altyapı yatırımı gerçekleştirdiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"içme suyunu güvence altına aldık, atık suları ayrıştırarak Marmara'yı koruduk, sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından sildik"
NURİ ASLAN'DAN BENZER PAYLAŞIM: BAHANE ÜRETMEDİK, KALICI ÇÖZÜM ÜRETTİK
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da 16 Eylül 2026 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında İstanbul'un altyapı sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aslan, paylaşımında, "Her yağmurda yaşanan çağdışı sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından tamamen sildik attık." ifadelerini kullanarak, "Bahane üretmedik, kalıcı çözüm ürettik." sözlerine de yer verdi.
Ancak bu açıklamaların üzerinden 1 ay bile geçmeden etkili olan sağanakta İstanbul'un birçok noktasında su baskınları yaşandı.
SOSYAL MEDYA BAŞKA, SAHA BAŞKA
İBB ve Nuri Aslan'ın eylül ayında sel sorununu çözdüklerine yönelik açıklamaları, 14 Ekim'de yaşanan su baskınlarıyla yeniden tartışmaya açıldı. Yaklaşık 300 milyar TL'lik altyapı yatırımının öne çıkarıldığı paylaşımların ardından yüzlerce konut ve iş yerinin zarar görmesi, yolların ve alt geçitlerin sular altında kalması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada çizilen tablo ile sahada yaşananlar arasındaki fark, belediyenin altyapı çalışmalarına ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.
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