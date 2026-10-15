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Türkiye’ye sokulmak istenen 221 kilo esrar ele geçirildi!

Türkiye’ye sokulmak istenen 221 kilo 730 gram esrar, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda ele geçirildi. Ahşap malzemelerin arasına gizlenen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon 813 bin 899 euro olduğu açıklandı.

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Türkiye’ye sokulmak istenen 221 kilo esrar ele geçirildi!

Bulgaristan'ın Türkiye'ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılığı girişimi ortaya çıkarıldı. Bulgaristan Gümrükler Ajansı'nın açıklamasına göre, 12 Ekim 2026 gecesi Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen Ukrayna plakalı TIR, risk analizi kapsamında X-ray taramasına alındı.

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye gitmekte olan Ukrayna plakalı bir tırda 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi. (Fotoğraf: İHA)Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye gitmekte olan Ukrayna plakalı bir tırda 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi. (Fotoğraf: İHA)

Ukrayna vatandaşı sürücünün, ülkesinden yüklediği iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen ahşap malzemeleri Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşıdığını beyan ettiği bildirildi.

Türkiye’ye sokulmak istenen 221 kilo esrar ele geçirildi!-2

X-RAY TARAMASINDA ŞÜPHELİ YOĞUNLUK

TIR'ın yük bölümünde olağan dışı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı. Gümrük ekipleri, ahşap malzemelerin arasına gizlenmiş çantalar buldu.

Çantalardaki şeffaf poşetlerin içinde 196 paket yeşil renkli bitkisel madde ele geçirildi. Yapılan testlerde maddenin esrar olduğu belirlendi. Uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 221 kilo 730 gram, değerinin ise 1 milyon 813 bin 899 euro olduğu açıklandı.

Türkiye’ye sokulmak istenen 221 kilo esrar ele geçirildi!-3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde görevli bir gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı.

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Türkiye’ye sokulmak istenen 221 kilo esrar ele geçirildi!-5 Türkiye’ye sokulmak istenen 221 kilo esrar ele geçirildi!-6 Türkiye’ye sokulmak istenen 221 kilo esrar ele geçirildi!-7
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