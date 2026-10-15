Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye gitmekte olan Ukrayna plakalı bir tırda 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi. (Fotoğraf: İHA)

Bulgaristan'ın Türkiye'ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılığı girişimi ortaya çıkarıldı. Bulgaristan Gümrükler Ajansı'nın açıklamasına göre, 12 Ekim 2026 gecesi Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen Ukrayna plakalı TIR, risk analizi kapsamında X-ray taramasına alındı.

Ukrayna vatandaşı sürücünün, ülkesinden yüklediği iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen ahşap malzemeleri Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşıdığını beyan ettiği bildirildi.

Çantalardaki şeffaf poşetlerin içinde 196 paket yeşil renkli bitkisel madde ele geçirildi. Yapılan testlerde maddenin esrar olduğu belirlendi. Uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 221 kilo 730 gram, değerinin ise 1 milyon 813 bin 899 euro olduğu açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde görevli bir gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı.

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