Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic için açıklama: Gelmek istemedi
UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Dusan Vlahovic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İtalyan çalıştırıcı, bağırsak rahatsızlığı yaşayan Sırp golcüyü İstanbul'da bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Avrupa kupalarındaki hedeflerini de anlatan Italiano, ilk 8 veya ilk 24 arasında yer almalarının fark etmeyeceğini belirtti.
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Beşiktaş, 15 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak. Rhein-Neckar-Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İtalyan çalıştırıcı, takımının Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinin yanı sıra Dusan Vlahovic'in kadroda bulunmama nedenine ve deplasman performanslarına ilişkin soruları yanıtladı.
VLAHOVIC'İN RAHATSIZLIĞINI AÇIKLADI
Vincenzo Italiano, Hoffenheim deplasmanına götürülmeyen Dusan Vlahovic'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sırp santrforun bağırsak rahatsızlığı yaşadığını belirten Italiano, "Vlahovic maalesef aramızda olmayacak. Bağırsaklarında problem var. İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık." dedi.
Deneyimli teknik adam, yoğun maç takvimini de hatırlatarak Vlahovic'in sağlık sorunu nedeniyle Almanya'ya gitmek istemediğini söyledi.
"VLAHOVIC'İN YERİNE OYNAYACAK OYUNCULARIMIZ VAR"
Dusan Vlahovic'in yokluğunda hücum hattındaki alternatiflerine güvendiğini belirten Vincenzo Italiano, takımının bu durum için hazırlıklı olduğunu ifade etti. İtalyan çalıştırıcı, "Vlahovic yerine oynayacak oyuncularımız var, problem olmayacak." sözleriyle kadrodaki diğer santrforlara işaret etti.
Italiano, Ümit Akdağ'ın da önceki günlerde hastalık yaşadığını ve bu nedenle lig karşılaşmasında kendisinden yararlanamadıklarını belirtti.
Beşiktaş'ın Hoffenheim karşılaşması için açıkladığı 24 kişilik kamp kadrosunda Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy da yer aldı.
"İLK 8 YA DA 24 FARK ETMEZ"
Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleri hakkında da konuştu. Süper Lig ile Avrupa kupalarının farklı mücadele koşullarına sahip olduğunu belirten İtalyan teknik adam, takımların iki organizasyonda farklı performanslar ortaya koyabildiğini söyledi.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde kalabilmek için üç eleme turu geçtiğini hatırlatan Italiano, önceliklerinin lig aşamasını geçmek olduğunu vurguladı.
Italiano, "Bizim Avrupa'da önceliğimiz lig aşamasını geçmek, ilk 8 veya ilk 24 olur, hiç fark etmez." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, Hoffenheim deplasmanında kazanmak istediklerini ve karşılaşmaya yüksek konsantrasyonla hazırlanmaları gerektiğini dile getirdi.
DEPLASMAN PERFORMANSINA DEĞİNDİ
Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda aldığı sonuçları değerlendiren Vincenzo Italiano, takımının saha dışındaki karşılaşmalarda daha iyi performans göstermesi gerektiğini söyledi.
İç sahada taraftar desteğiyle daha fazla gol pozisyonuna girdiklerini belirten İtalyan teknik adam, topa sahip oldukları ve olmadıkları bölümlerde deplasmanda da aynı seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.
Italiano, "Daha takım gibi oynamalıyız. Yarın da önümüzde zor bir deplasman var." diyerek Hoffenheim karşılaşmasına ilişkin görüşünü paylaştı. İtalyan çalıştırıcı, henüz sezonun başında olduklarını ve takımın fiziksel ile mental performansını geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA GALİBİYETLE BAŞLADI
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Marsilya'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, 17 Eylül'de oynanan karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başladı. Hoffenheim deplasmanı, Beşiktaş'ın lig aşamasındaki ikinci karşılaşması olacak.
VLAHOVIC ALMANYA KAFİLESİNDE YER ALMADI
Beşiktaş'ın 14 Ekim'de açıkladığı Hoffenheim maçı kamp kadrosunda Dusan Vlahovic bulunmadı. Son antrenmana da katılamayan 26 yaşındaki Sırp futbolcuya, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle serum tedavisi uygulandı. Siyah-beyazlıların 24 kişilik kafilesinde Alexander Nübel, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Hyeon-gyu Oh, Fabio Miretti, Wilfred Ndidi ve Semih Kılıçsoy gibi isimler yer aldı. Sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Vaclav Cerny ve Milot Rashica da Almanya'ya götürülmedi.
HOFFENHEIM – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim'a konuk olacak. Almanya'nın Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
HOFFENHEIM TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN VLAHOVIC SÖZLERİ
Hoffenheim Teknik Direktörü Christian Ilzer, Beşiktaş karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında Dusan Vlahovic'in yokluğuna değindi.
Sırp santrforu dünya çapında bir futbolcu olarak tanımlayan Ilzer, Beşiktaş'ın yalnızca Vlahovic'e bağlı olmadığını söyledi.
Avusturyalı çalıştırıcı, siyah-beyazlıların takım oyununa dikkat çekerken rakiplerinin Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyeti hatırlattı.
Ilzer, Hoffenheim'ın kendi oyununu sahaya yansıtmak ve Beşiktaş karşısında galibiyet elde etmek istediğini belirtti.
HOFFENHEIM KADROSUNDA OZAN KABAK DA VAR
Hoffenheim'ın millî futbolcusu Ozan Kabak da Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Almanya'da yaşayan Türk taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesini beklediğini belirten Ozan, özel bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.
Alman temsilcisinin savunma oyuncusu, Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunu ve karşılaşmaya hazırlandıklarını ifade etti.
Hoffenheim Teknik Direktörü Christian Ilzer ise savunma oyuncusu Albian Hajdari'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı.