Vincenzo Italiano, Hoffenheim deplasmanına götürülmeyen Dusan Vlahovic'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sırp santrforun bağırsak rahatsızlığı yaşadığını belirten Italiano, "Vlahovic maalesef aramızda olmayacak. Bağırsaklarında problem var. İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. (Fotoğraf: AA)

"VLAHOVIC'İN YERİNE OYNAYACAK OYUNCULARIMIZ VAR"

Dusan Vlahovic'in yokluğunda hücum hattındaki alternatiflerine güvendiğini belirten Vincenzo Italiano, takımının bu durum için hazırlıklı olduğunu ifade etti. İtalyan çalıştırıcı, "Vlahovic yerine oynayacak oyuncularımız var, problem olmayacak." sözleriyle kadrodaki diğer santrforlara işaret etti.

Italiano, Ümit Akdağ'ın da önceki günlerde hastalık yaşadığını ve bu nedenle lig karşılaşmasında kendisinden yararlanamadıklarını belirtti.

Beşiktaş'ın Hoffenheim karşılaşması için açıkladığı 24 kişilik kamp kadrosunda Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy da yer aldı.

"İLK 8 YA DA 24 FARK ETMEZ"

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleri hakkında da konuştu. Süper Lig ile Avrupa kupalarının farklı mücadele koşullarına sahip olduğunu belirten İtalyan teknik adam, takımların iki organizasyonda farklı performanslar ortaya koyabildiğini söyledi.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde kalabilmek için üç eleme turu geçtiğini hatırlatan Italiano, önceliklerinin lig aşamasını geçmek olduğunu vurguladı.

Italiano, "Bizim Avrupa'da önceliğimiz lig aşamasını geçmek, ilk 8 veya ilk 24 olur, hiç fark etmez." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Hoffenheim deplasmanında kazanmak istediklerini ve karşılaşmaya yüksek konsantrasyonla hazırlanmaları gerektiğini dile getirdi.