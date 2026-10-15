İstanbul barajlarında bir günde yüzde 7 artış: 1985 yılından bu yana en yüksek seviye... Elmalı Barajı tamamen doldu
Megakent İstanbul'un uzun süredir beklediği yağışlar, baraj havzalarında doluluk oranını artırdı. Şehrin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 242 kilogramı buldu. Dün yüzde 38,06 olan baraj doluluk oranı, bir günde yüzde 7,16 artış göstererek bugün itibarıyla yüzde 45,22 olarak ölçüldü. Özellikle Beykoz, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde metrekareye düşen yağış miktarı rekor seviyelere çıkarken, 1985 yılından bu yana en yüksek yağış değerleri kaydedildi. Son 10 yılın istatistiklerine bakıldığında, 2026 yılı Ekim ayı verileri kentin su güvenliği açısından umut verici tablo ortaya koydu.
İstanbul'un semalarından dökülen rahmet, megakentin su rezervlerine adeta can suyu oldu. Uzun süredir beklenen bereketli yağışların ardından kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında tarihi artış kaydedildi.
BİR GÜNDE YÜZDE 7 DOLDU
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak, barajlarda su seviyesinin hızla yükselmesine zemin hazırladı.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı sadece bir günde yüzde 7,16 artarken, bugün itibarıyla ortalama doluluk oranı yüzde 45,22 olarak kayıtlara geçti.
Dün yüzde 38,06 olarak ölçülen seviyenin bereketli yağışlar sayesinde hızla toparlanması, kentin su güvenliği açısından memnuniyet oluşturdu.
BEYKOZ VE EYÜPSULTAN REKOR KIRDI
Yağan rahmetin boyutlarına dikkat çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, İstanbul'da son yılların en yüksek yağış miktarlarının kaydedildiği vurgulandı.
Açıklamada, kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilograma ulaştığı vurgulandı.
Verilere göre İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı Beykoz'da 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram olarak ölçüldü.
Özellikle Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram arasında değişti.
1985 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK DEĞERLER
Kente düşen yağış miktarlarının tarihsel önemine işaret edilen açıklamada, kaydedilen verilerin 1985 yılından bu yana görülen en yüksek değerlerden olduğu aktarıldı.
Megakentin birçok bölgesinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilogram sınırını aşarken, barajlara bu yıl düşen toplam yağış miktarı metrekare başına 837,7 kilogram oldu.
ELMALI BARAJI TAM KAPASİTEDE
Bereketli yağışların ardından barajların güncel durumları da netleşti.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 84,2, Terkos'ta yüzde 34,64, Sazlıdere'de yüzde 27,47, Alibey'de yüzde 68,13, Büyükçekmece'de yüzde 29,02, Ömerli'de yüzde 62,17, Darlık'ta yüzde 67,74, Elmalı'da yüzde 100, Pabuçdere'de yüzde 3,41, Kazandere'de yüzde 8,28 olarak ölçüldü.
Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, mevcut su miktarı bugün itibarıyla 392 milyon 450 bin metreküp olarak kaydedildi.