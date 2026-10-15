ELMALI BARAJI TAM KAPASİTEDE

Bereketli yağışların ardından barajların güncel durumları da netleşti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 84,2, Terkos'ta yüzde 34,64, Sazlıdere'de yüzde 27,47, Alibey'de yüzde 68,13, Büyükçekmece'de yüzde 29,02, Ömerli'de yüzde 62,17, Darlık'ta yüzde 67,74, Elmalı'da yüzde 100, Pabuçdere'de yüzde 3,41, Kazandere'de yüzde 8,28 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, mevcut su miktarı bugün itibarıyla 392 milyon 450 bin metreküp olarak kaydedildi.

Dış kaynaklardan sağlanan 567 milyon 870 bin metreküp su desteği ve devam eden yağış akışlarıyla birlikte, İstanbul'un su güvenliğinde son yılların en umut verici tablolarından biri oluştu.