İstanbul'da okullar tatil edildi! Valilikten idari izin ve motosiklet yasağı kararı
İstanbul Valiliği, kuvvetli sağanak nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamuda hamile, engelli, gazi ve 8 yaş altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılırken, bu gece saat 21.00'den itibaren motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir dizi acil tedbir kararı aldı. Alınan kararlar kapsamında, 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca kamuda çalışan hamile, engelli ve küçük çocuğu olan personele idari izin verilirken, motosiklet ve kurye araçlarının trafiğe çıkışı yasaklandı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, olumsuz hava koşullarının başta ulaşım olmak üzere kentteki günlük yaşamı olumsuz etkilediği belirtilerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu.
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