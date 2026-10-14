İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir dizi acil tedbir kararı aldı. Alınan kararlar kapsamında, 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca kamuda çalışan hamile, engelli ve küçük çocuğu olan personele idari izin verilirken, motosiklet ve kurye araçlarının trafiğe çıkışı yasaklandı.