Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural Suriye'de yakalandı! Kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi
Türkiye’nin yıllardır kırmızı bültenle aradığı, başına 4 milyon lira ödül konulan THKP/C-Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural’ın yakalandığı bildirildi. SANA’nın haberine göre Suriye istihbaratı, terörist Ural’ı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakaladı. Suriye’de kurduğu milis gücüyle Türkmen Dağı bölgesinde etnik temizlik yapan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 vatandaşımızı hayattan koparan bombalı saldırının mimarı olan terörist Mihraç Ural aynı zamanda Banyas katliamının baş sorumlusuydu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 masum vatandaşımızın hayatını kaybettiği kalleş saldırının baş mimarı olan terörist Mihraç Ural, yıllar süren firar serüveninin ardından Suriye'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından teyit edilen operasyon, "Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı, 2013'te Banyas'ta gerçekleştirilen katliamın başlıca sorumlusu olmakla suçlanan ve Mirac Ural adıyla bilinen Ali Kayalı'yı sınırdan kaçmaya çalışırken yakaladı." ifadeleriyle duyuruldu.
REYHANLI KATLİAMININ BİR NUMARALI FAİLİ
Türkiye'yi iç savaşın tarafı haline getirmek ve Hatay bölgesindeki toplumsal fay hatlarını tetiklemek amacıyla 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da gerçekleştirilen çifte bombalı saldırı, Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Belediye binası ve PTT şubesi önünde patlatılan araçlar sonucu 53 kişi şehit olmuş, 155 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç ağır hasar görmüştü.
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi bünyesindeki 110 sayfalık iddianamede, saldırı talimatının Suriye istihbaratında görevli Hacı kod adlı Yüzbaşı Muhammet Ali ve terörist Mihraç Ural tarafından verildiği belgelenmişti.
Hücre üyeleri Yusuf Nazik, Memet Gezer ve Nasır Eskiocak'ın keşif çalışmalarının ardından patlayıcıların Suriye'nin Lazkiye kentinden deniz yoluyla Samara sahiline taşınmış, kaçakçılık rotalarıyla Türkiye'ye sokulduğu saptanmıştı.
ELİNDE TÜRKMEN KANI VAR
1982 yılında Türkiye'den Suriye'ye firar eden ve Hafız Esed rejimiyle kurduğu karanlık ilişkiler sayesinde güçlenen Ural, 2011 yılında Mukaveme Suriye adıyla mezhepçi milis gücü kurdu.
Ali Kiyali sahte kimliğini kullanan terörist, Lazkiye, Banyas ve Tartus kıyı şeridinde rejim ordusunun kara gücü olarak sivil katliamlara imza attı.
Terörist Ural ve komutasındaki milisler, stratejik öneme sahip Türkmen Dağı bölgesindeki Türkmen varlığını yok etmek için de yoğun çaba harcadı.
Kasım 2015 ve Şubat 2016 tarihleri arasında Rus savaş uçaklarının ağır bombardımanı eşliğinde bölgeye geniş kapsamlı kara harekatı düzenleyen Ural milisleri, Türkmen Dağı'nın kilidi sayılan Kızıldağ'ı ele geçirdi.
Dönemin yerel Türkmen komutanı Ömer Abdullah, yaşanan ağır bombardıman ve direnişi, "İkinci Çanakkale" olarak nitelemişti.
Bu saldırılar neticesinde bölgedeki 150 bin ile 200 bin arasındaki Sünni Türkmen sivil evlerini terk ederek Türkiye sınırına sığınmak zorunda kaldı.
BANYAS KATİLİ
Mayıs 2013'te Banyas ve El-Bayda köylerinde yüzlerce Sünni sivilin katledildiği etnik temizlik hareketini bizzat yöneten Ural, yayınladığı propaganda videolarında sivil halkı açıkça hedef göstermişti. Kan donduran talimatların yer aldığı kayıtlarda Ural, "Banyas hainlerin denize tek çıkış kapısıdır. Burayı acilen kuşatmalı ve temizliği başlatmalıyız. Suriye Direnişi'nin sancağı temizliktir." diyerek katliam emrini vermişti.
TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ
Bugüne kadar Reyhanlı davası kapsamında yakalanan Yusuf Nazik, Memet Gezer, Cengiz Sertel, Mohammad Dib Korali ve Temir Dükancı gibi failler 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve binlerce yıl hapis cezasına çarptırıldı.
TAKVİM'in ulaştığı soruşturma bilgilerine göre Mihraç Ural'ın, Reyhanlı saldırısını Suriye istihbaratıyla birlikte planladığı iddianamede yer aldı.
Dosyanın son tepe firarisi olan Mihraç Ural'ın yakalanmasıyla birlikte, tefrik edilen Reyhanlı ana davası kapsamında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi önünde yeniden yargılanması ve döktüğü kanların hesabını vermesi bekleniyor.
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