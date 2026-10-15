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Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural Suriye'de yakalandı! Kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi

Türkiye’nin yıllardır kırmızı bültenle aradığı, başına 4 milyon lira ödül konulan THKP/C-Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural’ın yakalandığı bildirildi. SANA’nın haberine göre Suriye istihbaratı, terörist Ural’ı yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakaladı. Suriye’de kurduğu milis gücüyle Türkmen Dağı bölgesinde etnik temizlik yapan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 vatandaşımızı hayattan koparan bombalı saldırının mimarı olan terörist Mihraç Ural aynı zamanda Banyas katliamının baş sorumlusuydu.

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Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural Suriye'de yakalandı! Kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 masum vatandaşımızın hayatını kaybettiği kalleş saldırının baş mimarı olan terörist Mihraç Ural, yıllar süren firar serüveninin ardından Suriye'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Video Oynatma İkonu Reyhanlı saldırısı faili Mihraç Ural Suriye'de yakalandı

Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından teyit edilen operasyon, "Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı, 2013'te Banyas'ta gerçekleştirilen katliamın başlıca sorumlusu olmakla suçlanan ve Mirac Ural adıyla bilinen Ali Kayalı'yı sınırdan kaçmaya çalışırken yakaladı." ifadeleriyle duyuruldu.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin şehit olduğu bombalı saldırının planlayıcısı ve Mukaveme Suriye milis gücünün kurucusu terörist Mihraç Ural, Suriye sınırından kaçmaya çalışırken yakalandı.(Fotoğraf: SANA)Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin şehit olduğu bombalı saldırının planlayıcısı ve Mukaveme Suriye milis gücünün kurucusu terörist Mihraç Ural, Suriye sınırından kaçmaya çalışırken yakalandı.(Fotoğraf: SANA)

REYHANLI KATLİAMININ BİR NUMARALI FAİLİ

Türkiye'yi iç savaşın tarafı haline getirmek ve Hatay bölgesindeki toplumsal fay hatlarını tetiklemek amacıyla 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da gerçekleştirilen çifte bombalı saldırı, Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Belediye binası ve PTT şubesi önünde patlatılan araçlar sonucu 53 kişi şehit olmuş, 155 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç ağır hasar görmüştü.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi bünyesindeki 110 sayfalık iddianamede, saldırı talimatının Suriye istihbaratında görevli Hacı kod adlı Yüzbaşı Muhammet Ali ve terörist Mihraç Ural tarafından verildiği belgelenmişti.

Reyhanlı ve Banyas katili terörist Mihraç Ural Suriye sınırında ele geçirildi (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)Reyhanlı ve Banyas katili terörist Mihraç Ural Suriye sınırında ele geçirildi (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

Hücre üyeleri Yusuf Nazik, Memet Gezer ve Nasır Eskiocak'ın keşif çalışmalarının ardından patlayıcıların Suriye'nin Lazkiye kentinden deniz yoluyla Samara sahiline taşınmış, kaçakçılık rotalarıyla Türkiye'ye sokulduğu saptanmıştı.

Reyhanlı saldırısı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Reyhanlı saldırısı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ELİNDE TÜRKMEN KANI VAR

1982 yılında Türkiye'den Suriye'ye firar eden ve Hafız Esed rejimiyle kurduğu karanlık ilişkiler sayesinde güçlenen Ural, 2011 yılında Mukaveme Suriye adıyla mezhepçi milis gücü kurdu.

Ali Kiyali sahte kimliğini kullanan terörist, Lazkiye, Banyas ve Tartus kıyı şeridinde rejim ordusunun kara gücü olarak sivil katliamlara imza attı.

Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural Suriye'de yakalandı! Kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi-5

Terörist Ural ve komutasındaki milisler, stratejik öneme sahip Türkmen Dağı bölgesindeki Türkmen varlığını yok etmek için de yoğun çaba harcadı.

Kasım 2015 ve Şubat 2016 tarihleri arasında Rus savaş uçaklarının ağır bombardımanı eşliğinde bölgeye geniş kapsamlı kara harekatı düzenleyen Ural milisleri, Türkmen Dağı'nın kilidi sayılan Kızıldağ'ı ele geçirdi.

Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural Suriye'de yakalandı! Kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi-6

Dönemin yerel Türkmen komutanı Ömer Abdullah, yaşanan ağır bombardıman ve direnişi, "İkinci Çanakkale" olarak nitelemişti.

Bu saldırılar neticesinde bölgedeki 150 bin ile 200 bin arasındaki Sünni Türkmen sivil evlerini terk ederek Türkiye sınırına sığınmak zorunda kaldı.

Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural Suriye'de yakalandı! Kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi-7

BANYAS KATİLİ

Mayıs 2013'te Banyas ve El-Bayda köylerinde yüzlerce Sünni sivilin katledildiği etnik temizlik hareketini bizzat yöneten Ural, yayınladığı propaganda videolarında sivil halkı açıkça hedef göstermişti. Kan donduran talimatların yer aldığı kayıtlarda Ural, "Banyas hainlerin denize tek çıkış kapısıdır. Burayı acilen kuşatmalı ve temizliği başlatmalıyız. Suriye Direnişi'nin sancağı temizliktir." diyerek katliam emrini vermişti.

Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural Suriye'de yakalandı! Kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi-8

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ

Bugüne kadar Reyhanlı davası kapsamında yakalanan Yusuf Nazik, Memet Gezer, Cengiz Sertel, Mohammad Dib Korali ve Temir Dükancı gibi failler 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve binlerce yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TAKVİM'in ulaştığı soruşturma bilgilerine göre Mihraç Ural'ın, Reyhanlı saldırısını Suriye istihbaratıyla birlikte planladığı iddianamede yer aldı.

Mihraç Ural (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Mihraç Ural (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Dosyanın son tepe firarisi olan Mihraç Ural'ın yakalanmasıyla birlikte, tefrik edilen Reyhanlı ana davası kapsamında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi önünde yeniden yargılanması ve döktüğü kanların hesabını vermesi bekleniyor.

Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural Suriye'de yakalandı! Kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi-10

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Reyhanlı katliamı davasında karar: 53 Canın hesabı soruldu! Sanıklara rekor ceza

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Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural Suriye'de yakalandı! Kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi-12 Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural Suriye'de yakalandı! Kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi-13 Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural Suriye'de yakalandı! Kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi-14

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