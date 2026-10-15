Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin şehit olduğu bombalı saldırının planlayıcısı ve Mukaveme Suriye milis gücünün kurucusu terörist Mihraç Ural, Suriye sınırından kaçmaya çalışırken yakalandı.(Fotoğraf: SANA)

Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından teyit edilen operasyon, " Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı, 2013'te Banyas'ta gerçekleştirilen katliamın başlıca sorumlusu olmakla suçlanan ve Mirac Ural adıyla bilinen Ali Kayalı'yı sınırdan kaçmaya çalışırken yakaladı ." ifadeleriyle duyuruldu.

REYHANLI KATLİAMININ BİR NUMARALI FAİLİ

Türkiye'yi iç savaşın tarafı haline getirmek ve Hatay bölgesindeki toplumsal fay hatlarını tetiklemek amacıyla 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da gerçekleştirilen çifte bombalı saldırı, Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Belediye binası ve PTT şubesi önünde patlatılan araçlar sonucu 53 kişi şehit olmuş, 155 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç ağır hasar görmüştü.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi bünyesindeki 110 sayfalık iddianamede, saldırı talimatının Suriye istihbaratında görevli Hacı kod adlı Yüzbaşı Muhammet Ali ve terörist Mihraç Ural tarafından verildiği belgelenmişti.

Reyhanlı ve Banyas katili terörist Mihraç Ural Suriye sınırında ele geçirildi (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)