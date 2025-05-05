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Fırtına’ya teklif yağıyor

Başkan Ertuğrul Doğan’ın “5 futbolcumuza ciddi teklif var” açıklamasında bahsettiği isimler netleşti... Edinilen bilgilere göre, teklif alan isimler arasında Malheiro; Batagov, Salih Malkoçoğlu, Draguş ve Mendy öne çıkıyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025
Fırtına’ya teklif yağıyor

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar transfer gündemini de hareketlendirdi. Toplantıda kulübün mali durumu hakkında birçok öneri gündeme geldi. Başkan Doğan'ın "5 oyuncuya ciddi teklifler var. Bunları inşallah satabiliriz, ciddi gelirler elde edebiliriz" sözleri camiada merak uyandırdı... Bu açıklamanın ardından söz konusu 5 oyuncunun kimler olduğu sorusu gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, teklif alan isimler arasında Malheiro; Batagov, Salih Malkoçoğlu, Draguş ve Batista Mendy öne çıkıyor. Ayrıca Uğurcan, Zubkov ve Cham gibi oyuncuların da bu listeye dahil olabileceği belirtiliyor.

KULÜP SICAK BAKIYOR
Yönetimin, kulübün ekonomik yapısını rahatlatmak adına gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Öte yandan Bordo-Mavililer'in gelecek sezon için kadro yapılanmasına hız verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

UĞURCAN VE SAVIC KADRODA YOK
TRABZONSPOR Kulübü'nden yapılan açıklamada Uğurcan'ın sol kalçasında, Savic'in de sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği için Kasımpaşa maçının kadrosuna UĞURCAN SAVIC alınmadığı duyuruldu.

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