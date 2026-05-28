Trump'a benzerliği hayatını kurtardı: Sarı saçlı albino manda kesimden son anda döndü

Narayanganj'daki bir çiftlikte ünlü olan manda, Trump'a benzerliği sayesinde yoğun ilgi gördü.

ABD Başkanı'nın ikonik görünümüne çok benzeyen, açık renkli, adeta saçlı albino manda, 700 kilogram çekerken dün Kurban Bayramı dolayısıyla kesilecekti.

Manda Trump

HAYVAN PAZARINDA ÜNLÜ OLDU

Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarılacak olan ve 17 Mayıs'ta Narayanganj'daki bir hayvancılık çiftliğinde ünlü olan sarı saçlı albino manda Bangladeş'te yoğun ziyaretçiyle maskota döndü. Trump'a benzerliği resmen hayatını kurtardı.

BARINAĞA GÖNDERİLECEK

Ulusal Hayvanat Bahçesi Müdürü Atiqur Rahman, hayvanın iyi bakılacağından emin olduğunu söyledi. Rahman çarşamba günü AFP'ye verdiği demeçte, "Albino manda için bir barınak tahsis ettik ve bir bakıcı görevlendirdik. İki hafta boyunca karantinada kalacak" dedi.