Trump'a benzerliği hayatını kurtardı: Sarı saçlı albino manda kesimden son anda döndü

Bangladeş’te “Donald Trump” lakabıyla ünlenen sarı saçlı albino manda, Kurban Bayramı’nda kesilmekten son anda kurtuldu. ABD Başkanı Donald Trump’a benzerliğiyle dikkat çeken 700 kiloluk manda, yoğun ilgi sonrası hükümetin devreye girmesiyle ulusal hayvanat bahçesine gönderildi.

  • Bangladeş'te 'Donald Trump' lakaplı bir manda, Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtuldu.
  • Manda, Bangladeş hükümetinin müdahalesiyle kesimden saatler önce kurtarıldı.
  • Narayanganj'daki bir çiftlikte ünlü olan manda, Trump'a benzerliği sayesinde yoğun ilgi gördü.
  • Ulusal Hayvanat Bahçesi Müdürü Atiqur Rahman, mandanın iyi bakılacağından emin olduklarını belirtti.
  • Mandanın eski sahibi Zia Uddin Mridha, hayvanın tüyleri nedeniyle 'Trump' adını verdiklerini söyledi.

Bangladeş'te dalgalı sarı saçları nedeniyle "Donald Trump" lakabı takılan bir manda, kazandığı ün sayesinde Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtuldu.

Trump’a benzeyen sarı saçlı albino manda kesimden son anda döndü!

Manda Trump'ın 17 Mayıs'ta çekilen fotoğrafı, Fotoğraflar: AFP

MANDA TRUMP SON ANDA KURTULDU

ABD Başkanı'nın ikonik görünümüne çok benzeyen, açık renkli, adeta saçlı albino manda, 700 kilogram çekerken dün Kurban Bayramı dolayısıyla kesilecekti.

Trump manda kesimden saatler önce Bangladeş hükümetinin devreye girmesiyle kurtuldu.

Manda Trump

HAYVAN PAZARINDA ÜNLÜ OLDU

Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarılacak olan ve 17 Mayıs'ta Narayanganj'daki bir hayvancılık çiftliğinde ünlü olan sarı saçlı albino manda Bangladeş'te yoğun ziyaretçiyle maskota döndü. Trump'a benzerliği resmen hayatını kurtardı.

BARINAĞA GÖNDERİLECEK

Ulusal Hayvanat Bahçesi Müdürü Atiqur Rahman, hayvanın iyi bakılacağından emin olduğunu söyledi. Rahman çarşamba günü AFP'ye verdiği demeçte, "Albino manda için bir barınak tahsis ettik ve bir bakıcı görevlendirdik. İki hafta boyunca karantinada kalacak" dedi.

Manda Trump

ESKİ SAHİBİ ADINI TRUMP KOYMUŞTU

Mandanın eski sahibi 38 yaşındaki Zia Uddin Mridha, kardeşinin mandaya "olağanüstü tüyleri" nedeniyle "Trump" adını verdiğini söyledi. Mridha, sosyal medya hayranları, izleyiciler ve çocuklar da dahil olmak üzere meraklı ziyaretçilerin sürekli olarak hayvanı görmek için geldiğini söyledi.

Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz

