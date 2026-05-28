Trump'a benzerliği hayatını kurtardı: Sarı saçlı albino manda kesimden son anda döndü
Bangladeş’te “Donald Trump” lakabıyla ünlenen sarı saçlı albino manda, Kurban Bayramı’nda kesilmekten son anda kurtuldu. ABD Başkanı Donald Trump’a benzerliğiyle dikkat çeken 700 kiloluk manda, yoğun ilgi sonrası hükümetin devreye girmesiyle ulusal hayvanat bahçesine gönderildi.
Bangladeş'te dalgalı sarı saçları nedeniyle "Donald Trump" lakabı takılan bir manda, kazandığı ün sayesinde Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtuldu.
MANDA TRUMP SON ANDA KURTULDU
ABD Başkanı'nın ikonik görünümüne çok benzeyen, açık renkli, adeta saçlı albino manda, 700 kilogram çekerken dün Kurban Bayramı dolayısıyla kesilecekti.
Trump manda kesimden saatler önce Bangladeş hükümetinin devreye girmesiyle kurtuldu.
HAYVAN PAZARINDA ÜNLÜ OLDU
Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarılacak olan ve 17 Mayıs'ta Narayanganj'daki bir hayvancılık çiftliğinde ünlü olan sarı saçlı albino manda Bangladeş'te yoğun ziyaretçiyle maskota döndü. Trump'a benzerliği resmen hayatını kurtardı.
BARINAĞA GÖNDERİLECEK
Ulusal Hayvanat Bahçesi Müdürü Atiqur Rahman, hayvanın iyi bakılacağından emin olduğunu söyledi. Rahman çarşamba günü AFP'ye verdiği demeçte, "Albino manda için bir barınak tahsis ettik ve bir bakıcı görevlendirdik. İki hafta boyunca karantinada kalacak" dedi.
ESKİ SAHİBİ ADINI TRUMP KOYMUŞTU
Mandanın eski sahibi 38 yaşındaki Zia Uddin Mridha, kardeşinin mandaya "olağanüstü tüyleri" nedeniyle "Trump" adını verdiğini söyledi. Mridha, sosyal medya hayranları, izleyiciler ve çocuklar da dahil olmak üzere meraklı ziyaretçilerin sürekli olarak hayvanı görmek için geldiğini söyledi.