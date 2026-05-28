Güzelbahçe'de rüşvet ve imar çarkı! CHP'li Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı | Ucu Veli Ağbaba'ya dokunan soruşturma
İzmir Güzelbahçe Belediyesi’ndeki rüşvet ve imar yolsuzluğu deşifre oldu. Soruşturmada, kaçak yapılara göz yumulması karşılığında sahte yemek faturalarıyla rüşvet toplandığı ve usulsüzlük ağının CHP'li Veli Ağbaba’ya uzandığı öne sürüldü. Müşteki Sinan Karahan'ın savcılığa sunduğu belgeler sistemli çarkı deşifre etti. Elde edilen somut veriler, itiraflar ve belgeler ışığında CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay görevinden uzaklaştırıldı.
CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve imar yolsuzluğu soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dosyasında yer alan bilgilere göre şüpheliler 2009 yılından bu yana organize bir şekilde hareket ederek, imara aykırı yapıların yapılmasına ve yıkılmalarının engellenmesine yol açtı.
KAÇAK YAPILAR, SAHTE FATURALAR... USULSÜZ AĞI VELİ AĞBABA'YA UZANDI
Soruşturmada, kaçak yapılara göz yumulması karşılığında sahte yemek faturalarıyla rüşvet toplandığı ve usulsüzlük ağının CHP'li Veli Ağbaba'ya uzandığı öne sürüldü. "Veli Ağbaba'nın teyzesinin oğluyum, paranın bir kısmı onlara gidiyor" şeklindeki ifadeler dosyaya girdi.
Sahte fotoğraflarla alınan iskanlar ve lüks rüşvet iddiaları dosyaya girdi.
"PARA ÖDEMEZSENİZ YARDIMCI OLAMAYIZ"
Müşteki sıfatıyla ifade veren Sinan Karahan, kendisinden belli bir miktar para istendiğini ve bu paranın belediye başkanı Mustafa Günay'ın vefat eden oğlu Onur Günay ile bağlantılı olduğu belirtilen bir şirketin banka hesabına gönderilmesinin istendiğini beyan etti.Güzelbahçe’de yolsuzluk çarkı deşifre oldu
Dosyadaki ses kaydında yer alan, "Sinancım biz belediyeye para topluyoruz, Yalabık üzerinden... 40 bin lira mı 50 bin lira mı gönderir misin? Yarın öbür gün belediyede işin olursa çözülür" ifadeleri çarkı deşifre etti.
"MERCEDES VITO RÜŞVET OLARAK VERİLDİ"
Karahan ek ifadesinde, "şato gibi" büyük bir ev yaptırdığı ve yapısını imara aykırı şekilde büyüttüğü iddia edilen bir iş adamının, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'a rüşvet olarak Mercedes Vito marka bir araç verdiğini öne sürdü.
İÇİŞLERİ DUYURDU: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."