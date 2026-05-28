Güzelbahçe'de rüşvet ve imar çarkı! CHP'li Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı | Ucu Veli Ağbaba'ya dokunan soruşturma

CHP 'li İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve imar yolsuzluğu soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dosyasında yer alan bilgilere göre şüpheliler 2009 yılından bu yana organize bir şekilde hareket ederek, imara aykırı yapıların yapılmasına ve yıkılmalarının engellenmesine yol açtı.

CHP'li Veli Ağbaba ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay (Haberin görselleri KAÇAK YAPILAR, SAHTE FATURALAR... USULSÜZ AĞI VELİ AĞBABA'YA UZANDI Soruşturmada, kaçak yapılara göz yumulması karşılığında sahte yemek faturalarıyla rüşvet toplandığı ve usulsüzlük ağının CHP'li Veli Ağbaba 'ya uzandığı öne sürüldü. " Veli Ağbaba'nın teyzesinin oğluyum, paranın bir kısmı onlara gidiyor" şeklindeki ifadeler dosyaya girdi.

Müşteki Sinan Karahan rüşvet sistemini deşifre edip dekont paylaştı



"PARA ÖDEMEZSENİZ YARDIMCI OLAMAYIZ"

Müşteki sıfatıyla ifade veren Sinan Karahan, kendisinden belli bir miktar para istendiğini ve bu paranın belediye başkanı Mustafa Günay'ın vefat eden oğlu Onur Günay ile bağlantılı olduğu belirtilen bir şirketin banka hesabına gönderilmesinin istendiğini beyan etti.

Güzelbahçe’de yolsuzluk çarkı deşifre oldu





Dosyadaki ses kaydında yer alan, "Sinancım biz belediyeye para topluyoruz, Yalabık üzerinden... 40 bin lira mı 50 bin lira mı gönderir misin? Yarın öbür gün belediyede işin olursa çözülür" ifadeleri çarkı deşifre etti.